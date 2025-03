Magyar Péter: A poloskázó Orbán Viktor rohamosztagosa most Budapesten támadta meg a Tisza Párt önkénteseit

Videó;bántalmazás;aktivisták;inzultus;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-28 09:41:00 CET

A poloskázó Orbán Viktor rohamosztagosa most Budapesten támadta meg a Tisza Párt önkénteseit. Ez a fideszes békeharc – írta Magyar Péter péntek reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke arról számolt be, hogy ismét megtámadták az utcán aláírásokat gyűjtő aktivistáikat, erről pedig egy videót is megosztott. A történtek közben a férfi trágár hangnemben szidalmazta, fenyegette az aktivistákat és a Tisza Pártot. Azt állította, hogy az üzlet, amely előtt az aláírásokat gyűjtötték, az övé, amit a férfi nehezményezett, és egy ponton fel is rúgta a felállított pultot. Az aktivisták közben rendőrt hívtak.

Magyar posztjában hangsúlyozta, hogy nem ülnek fel a provokációnak, majd felszólította a miniszterelnököt, hogy „kérjen bocsánatot a honfitársaitól, akiket eltaposandó rovarhoz hasonlított és hívja vissza a verőembereit az utcákról”.

Nem először inzultálják a Tisza Párt aláírásgyűjtő aktivistáit. Amint arról csütörtököm a Népszava is beszámolt, az ügyészség gyorsított eljárásban, a cselekmény elkövetésétől számított 72 órán belül bíróság elé állította azt az ittas férfit, aki a párt aktivistáira támadt Egerben.

Az ügyészség megállapítása szerint a vádlott erős ellenérzéseket táplált a párt iránt, ezért bántalmazta annak aktivistáit. A cselekmény alkalmas volt a közösség tagja elleni erőszak bűntettének megállapítására. Az Egri Járásbíróság ebben a bűncselekményben mondta ki a férfi bűnösségét, és nem jogerősen három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte.

Magyar Péter állítása szerint egyébként mindössze egy nap alatt több mint 100 ezren töltötték ki a Tisza Párt nemrég indult, Nemzet Hangja nevet viselő nem hivatalos népszavazását, amire április 11-ig várják a válaszokat.