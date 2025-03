Hadházy Ákos: Április 1-jén ismét lezárjuk az Erzsébet hidat, a rendőrség ezt tudomásul vette

rendőrség;tüntetés;korlátozás;gyülekezési jog;lezárás;Erzsébet híd;pride;követelés;Hadházy Ákos;

2025-03-28 15:29:00 CET

„A rendőrség kénytelen volt beletörődni és tudomásul venni, április 1-jén kedden 17 órakor ismét lezárjuk az Erzsébet hidat” – adta hírül Facebook-oldalán Hadházy Ákos. Az esemény Facebook-oldalán részleteket is közölt az ellenzéki politikus, azt állítva, a rendőrség által tudomásul vett módon fogják lezárni a hidat, hogy ez pontosan mit jelent arról ugyan nem írt, de a célokról amelyeknek a hiányát a most keddi tüntetés után többen is felvetették, igen.

Követeljük a gyülekezési törvény módosításának, az úgynevezett „Pride-törvénynek” a visszavonását! Ez ugyanis egy aljas, putyini mintára aprólékosan kidolgozott törvény-sorozat első eleme: ezentúl nem csak veszélyes bűnözők és terroristák, hanem a politikai ellenzék ellen is bevethet kínai típusú arcfelismerő rendszereket. A Pride betiltása valójában csak ürügy erre. A hatalom elárulta, hogy fél ezektől az alkalmaktól. Már készítik az újabb törvénymódosítást, hogy tovább szűkítsék a gyülekezési jogunkat – emelte ki a független országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos szerint tehát a céljuk nem csak a gyülekezési törvény legutóbbi módosításának a visszavonatása a parlamenttel, hanem a meg akarják akadályozni, a többi „bekészített aljasságot” is. Szerinte ezt el is lehet érni, ha a tüntetéseket mindaddig folytatják, amíg a követeléseik nem teljesülnek. Felszólította a tiltakozókat: „Újabb békés, de határozott tüntetésen mutassuk meg a hatalomnak: nincs hova hátrálnunk, hátráljanak meg ők!”