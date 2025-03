Esik szét a szerb hatalmi gépezet, Aleksandar Vučić történelmi nagygyűléséből egyelőre nem lett semmi

Szerbia;diáktüntetés;ellenállás;Szerb Haladó Párt;Aleksandar Vucic;

2025-03-29 18:06:00 CET

Az online térben egyre többen állapítják meg, hogy Aleksandar Vučić elnök mintha teljesen kezdene elszakadni a realitásoktól. Más világban él, köze sincs a valósághoz. A tüntetőket továbbra is ellenségként állítja be, miközben napról napra szembesülni kénytelen azzal, hogy egyre kisebb településeken is égni kezdett az ellenállás lángja. Több helyütt, ahol felállították a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) bódéit, megmozdulásokat szerveztek, s néhány óra múltán megfutamodásra is kényszerítették az SNS aktivistáit. Így történt ez a napokban Szabadkán is. Az eddig csendben lévő településen is egyre többen mernek hangot adni elégedetlenségüknek, múlt hétvégén is több ezren tiltakoztak Szabadkán.

Vučić azonban továbbra is marad a buborékjában. Az RTS köztévének adott csütörtöki interjújában a számos bizonyíték ellenére továbbra sem volt hajlandó elismerni, hogy a március 15-i több százezres megmozduláson a rendőrség hangágyút vetett be. – Erről majd az oroszok és az amerikaiak is el fogják mondani a véleményüket”, hangoztatta. Szerinte ki fog derülni, hogy a hangágyú bevetéséről szóló hír „hatalmas hazugság” volt. Továbbra is ragaszkodik ahhoz az állításához, miszerint a számos felvétel által mutatott pánik, amit az eszköz bevetése idézett elő, csak előre megbeszélt, egyfajta színházi előadás volt a jelenlévők részéről. A kisebb politikai erő, a Szerbia Központ Párt (SRCE) meg is jegyezte, Vučić a köztévé műsorát arra használta fel, hogy hazugságoka terjesszen.

A szerb elnök érzi, szorult helyzetben van. Próbálja visszavenni a kezdeményezést. Már hónapok óta azt ismételgeti, hogy létrehozza új mozgalmát, nyilvánvalóan ezzel kíván új lendületet adni elnökségének. Bő két hete kijelentette: Március 28-ra Belgrádba az ország minden részéről meghívunk minden munkást, parasztot, becsületes szerbet az ország történelmének legnagyobb összejövetelére. Pénteken azonban nem tartottak tömegmegmozdulást Vučić hívei, ami szintén azt jelzi, a szerb elnök rendkívül komoly nehézségekkel néz szembe. A Danas ellenzéki lap forrásai szerint Vučić nem adta fel a belgrádi nagygyűlés megrendezésének gondolatát, csak később tartják meg. A Blic című lap úgy tudja, hogy a Mozgalom Szerbiáért és a Népért nevű formáció alakuló ülését az április 11 -13. közötti idősávban tarthatják meg. De még ez a dátum sem teljesen biztos, s azt sem lehet tudni, hol rendezik meg. A haladók között ugyanis nincs egyetértés a kérdésben.

Messze nem ez az első alkalom, hogy a rezsim képviselői, köztük Vučić is, véletlenszerűen jelentenek be valamit, amit aztán később nem teljesítenek vagy el is felejtkeznek róla. Kezdettől fogva különösnek találom a nagy belgrádi összejövetelről szóló bejelentéseket, mert évek óta képtelenek megszervezni ilyen nagy megmozdulásokat. Arról nem is beszélve, hogy nem szívesen látják őket sem Belgrádban, sem Szerbia más nagyvárosaiban – mondja Dusan Milenkovic szakértő. Felidézte, hogy Vučić már többször bejelentette, Újvidékre és Nisbe megy, de a szembenállás miatt ebből nem lett semmi. Egyes feltételezések szerint Szabadkán a napokban azért állították fel az SNS bódéit, hogy felmérjék, itt megtartható-e egy nagyobb Vučić-féle rendezvény. Kiderült azonban, itt sem látják szívesen a kormány elkötelezett híveit.

Mint a Danas más forrásaira hivatkozva is írja, mind több jel utal arra, hogy a „haladók” korábban éveken át kifogástalanul működő hatalmi gépezete kezd szétesni. Az elnöki pártot hatalmi piramisként szervezték meg, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy „mindenki visszaélhet a pozíciójával, gond nélkül kirabolhatja és megalázhatja a polgárokat azzal a céllal, hogy lojálisak legyenek a felettük állókhoz, és mindenekelőtt az elnökhöz. Természetesen pénzt is biztosít a pártnak, simán bezsebelhető szavazatokat és szavazópolgárokat, akiket buszokkal szállítják Szerbia különböző pontjai között, ők jelentették a közönséget az egyes gyűléseken”.

Nedim Sejdinovic újságíró a Danasban rámutat, nem állítható, hogy ez a gépezet nem volt sikeres, nagy szerepe volt a választások megnyerésében. Ehhez azonban minden eszközt felhasználtak és szétverték az államot. Mint mondja, ez a stratégia azonban eleve veszélyeket is hordozott magában. Egy időzített bomba, ami akkor aktiválódott, amikor a "főnök" kezdte elveszíteni a hatalmát. – Nem lehet olyasvalamit építeni, ami mögött semmiféle ideológia sincs és a legsilányabb emberi anyagból áll. Ezek az emberek ugyanis elsők között hagyják el a süllyedő hajót. Most teljes káosz van náluk, rengeteg pénzt kellett elkölteniük, és többeket fel kellett bérelniük, hogy megszervezzék azt a szerencsétlen és tragikomikus Cacilandot – mondja Sejdinovic. (A diáktüntetések nyomán a belgrádi Pionír parkban sátorvárost hoztak létre, ahol a diákok blokádjai ellen tüntetnek, azt állítva, ők tanulni akarnak. Egy gond van ezzel: Caciland lakói nem diákokból állnak, ahogy egy lap megjegyezte: közelebb vannak a nyugdíjhoz, mint a diákkorhoz). Mint az újságíró rámutat, a mostani helyzetben akkor sem tudnák megszervezni „a legnagyobb gyűlést”, ha több tízmillió eurót költenének rá. Így is „nagy összeomlás” lenne. Még „a dodikok” nagy importjára sem számíthatnak, mert a főnökük is bajban van – magyarázza. Ezzel arra utal, hogy Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinaii Szerb Köztársaság elnöke ellen már nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, és az előző, 2023 végén megrendezett választás során a boszniai Szerb Köztársaságból tömegesen utaztattak Szerbiába embereket, hogy az SNS-re voksoljanak. Mint mondja, a cél egyértelmű, azt az üzenetet akarják közvetíteni, hogy Vucic még igenis nyeregben van. Esetleg erőszakot provokálnának, ami után szükségállapotot lehet bevezetni. De a Vučić-párti tömegmegmozdulás megtartása „eleve halott ötlet”, mondja.

Dragomir Andjelkovic politikai elemző is úgy véli, hogy a bejelentett gyűlés kezelésének módja alapján egyértelmű, a szerb elnök tisztában van azzal, hogy már nem élvez jelentős támogatást. Szinte senki sem hajlandó lelkesedésből elmenni az összejöveteleire, csak az SNS érdekközösségének tagjai és felbérelt politikai statiszták. Az elnök és csapata „a korrupció, az erőszak, a bűnözés szinonimájává vált, ráadásul politikai jövője rendkívül bizonytalan”. Ennek alapján Vucic szembesült azzal, hogy egy őt támogató összejövetelen jóval kevesebben jelennének meg, mint a diákok megmozdulásain.

Egy biztos azonban: ha szerveznek is Vucicék valamiféle megmozdulást, annak már nem lesz hatása a társadalomra. A szellem kiszabadult a palackból, oda már nem lehet visszakényszeríteni.