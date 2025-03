Mesék hangágyú után – Mintha hazudozási verseny indult volna a szerb kormányban

Szerbia;Ivica Dacic;Aleksandar Vucic;

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, hangzik a sokszor idézett mondás, de a hazug belügyminiszter is hamar lelepleződik, legalábbis a szerbiai történések ezt jelzik. Amit ugyanis a belügyi tárcavezető, Ivica Dačić az elmúlt napokban előadott azzal kapcsolatban, rendelkezik-e a rendőrség hangágyúval, hosszú hatótávolságú akusztikus eszközzel, az leginkább bohózatba illett. De a történtek az egész hatalmi elit romlottságát mutatják. Múlt szombaton, amikor a több százezres belgrádi tömegtüntetésen néma csendben megemlékeztek a tavaly novemberi újvidéki tragédia 15 áldozatáról, hirtelen pánik tört ki az emberek között. Hamar híre ment, hogy hangágyút vetettek be a rendfenntartó erők, amely sokszor ugyan nem ad ki az emberi fül számára érzékelhető hangot, de rosszullétet, fejfájást, pánikot okoz. A felvételeken jól lehetett látni azt a sávot, ahol az eszköz kifejtette hatását.

Dačić eleinte azt állította, a rendőrség nem is rendelkezik ilyen eszközzel. Aztán egy magát megnevezni nem kívánó rendőr elmondta, hogy ez nem igaz, 16 darabot vásároltak a belbiztonsági erők. Dačić ezután elismerte, hogy a rendőrség valóban rendelkezik „valamiféle” hangberendezésekkel, bizonyos Rad100x típusúval, de ezeket nem is használják. A parlament honvédelmi és belügyi bizottságának keddi ülésén Miroslav Aleksic képviselő azt tudakolta a belügyminisztertől, Szerbia rendelkezik-e LRAD1000-, Vortex- vagy orosz rendszerekkel, amit Dačić tagadott.

Szerdán aztán meglehetősen kínos interjú jelent meg a tárcavezetővel. Elismerte, rendelkeznek hangágyúval, de „ezek a rendszerek a raktárainkban dobozokban állnak. Valóban a Belügyminisztérium tulajdonát képezik, de nincsenek használatban és nem is szerelték fel őket egyetlen járművünkre vagy rendszerünkre sem” – állította a Danasnak. Ehhez képest néhány órával az interjú után sajtótájékoztatót tartott az ellenzéki Szabadság és Igazságosság (SSP) párt két vezető politikusa, Marinika Tepic és Dragan Djilas. Bemutatták azt a szerződést, amely bizonyítja, hogy még 2021-ben a tárca – amelynek élén akkor még a nyíltan oroszbarát Aleksandar Vulin állt – vásárolt több hangágyút. Egyúttal Tepic egy fotót is közzétett, ami azt mutatta, hogy a szombati tüntetések idejére – Dačić állításával szemben – igenis felszereltek egy hangágyút legalább egy rendőrségi járműre. Így egy nappal Dačić tagadásai után a belügyminiszter már elismerte nem csak azt, hogy rendelkeznek LRAD1000 típusú hangágyúval, hanem azt is, hogy felszerelték őket a tüntetés idejére rendőrségi játművekre, de csak azért, mert ezt egyfajta megafonként akarták használni. Hangágyúként már csak azért sem vethették volna be, mert ehhez az ő parancsa is kellett volna. Nem állítanánk, hogy a szerb társadalom hitelt adott volna a belügyminiszter újabb magyarázkodásának.

Ugyanakkor Aleksandar Vučić elnöknek sikerült alulmúlnia a belügyminiszert, mivel azt állította, a társadalom a tüntetők színházi előadásának volt tanúja, az egészet előre megszervezték és egy jól begyakorolt koreográfiát adtak elő. „Egyesek balra dőlnek, mások jobbra, majd visszadőlnek jobbra, mások pedig balra. Miért? Mert amikor sétálsz, mozgás közben, ötször-nyolcszor több helyet foglalsz el így, mintha állnál" – mondta Dačić kedden a Pink TV vendégeként. Tehát az volt a tüntetők célja a hangágyús „előadással”, hogy így számuk többnek tűnjön.

Őszintén szólva, még mindig nem tudom abbahagyni a nevetést, kivált, ha elképzelem, hogy a civil szektor tagjai koreográfiát tanítanak be több ezer polgárnak az USAID parancsára

– mondta el a Danasnak Aleksandar Gubas, a Nyilvános Összejövetelek Archívumának munkatársa. „Amikor megszámolod az embereket, akkor ezt nem a vizuális benyomásaid alapján teszed" – mutatott rá a szakértő. „Az elnök azonban ezt nem tudja, mert soha nem számolt embereket és nem is érti ezt a munkát" – mutatott rá Gubas.

Branko Cecen újságíró úgy véli, Vučić ezzel aligha tudja megmagyarázni, hogy támadás történt a békés polgárok ellen, amit több videofelvétel bizonyít. "Hogyan tudja racionálisan elmagyarázni választóinak és a világnak a békés polgárok elleni támadásokról készült videókat? Nem tudja" – magyarázza. Szerinte az ilyen kijelentésekkel Vučić nagy valószínűséggel új választásokra készül. – Szánalmas kísérlet arra, hogy megmentse azt, ami megmaradt a tekintélyéből – teszi hozzá.