Tompos Márton: Nem tudnak minket megfélemlíteni, a Momentum folytatja az ellenállást

Orbán Viktor;tüntetések;jogsegély;ellenállás;rendőrségi eljárás;Momentum;Tompos Márton;

2025-03-28 17:56:00 CET

„Villámgyorsan intézkedik a rendőrség, ha Orbán Viktor propagandainterjújáról van szó: 21 bajtársunk ellen indítanak eljárást, amiért ma reggel akadályoztuk a közlekedést és visszaéltünk a gyülekezési joggal az MTVA propagandagyára előtt” – írja péntek délutáni Facebook-posztjában Tompos Márton. A Momentum elnöke hozzátette: „Ismételten a jogsegély szolgálatunkat tudom felajánlani mindenkinek, akit vegzál a rendőrség. Legyen szó tüntetésről vagy egyéb más ellenállási formáról!”

Az MTVA-nál nem ezt volt az első akció, egy hete Stummer János momentumos politikus és több párttársa állta útját a miniszterelnöknek, amikor a szokásos rádióinterjújára ment a Kossuth Rádióba. Akkor Stummer János több mint 80 ezer forintos büntetést kapott ezért.

„Nem tudnak minket megfélemlíteni, folytatjuk, mert nincs hová hátrálni! A Fidesz mindennél jobban fél a hatalom elvesztésétől és sosem voltak még ennyire gyengék, mint most. Ezért bekeményítenek. Viszont mi nem félünk tőlük! Péntek reggel még meg tudtak minket számolni. Ezért a következő pénteken legyünk annyian, hogy ez már ne menjen nekik” – fogalmazott most a Momentum elnöke, hozzátéve, hogy szombaton Debrecenben, Zalaegerszegen és Szegeden szerveznek demonstrációkat.

Kedden a momentumosok Budapesten csatlakoznak majd Hadházy Ákos tüntetéséhez az Erzsébet hídon, és jövő hét pénteken pedig ismét blokkolni fogják az MTVA székházának a főbejáratát.

A Népszava is beszámolt az MTVA-nál zajlott akciókról a múlt héten és most is, amikor a párt tagjai és szimpatizánsai összekulcsolt kézzel ültek le az épület elé, megpróbálva elállni az érkező miniszterelnök útját. A rendőrség megpróbálta eltávolítani a tüntetőket, majd igazoltatni kezdte a jelenlévőket, miközben a kormányfő egy másik bejáratot, a teherportát használva jutott be az épületbe.