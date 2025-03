Civileken csattan az szja-mentesség

csökkenés;nők;civil szervezetek;adó 1 százaléka;szja-mentesség;

– A személyi jövedelemadó-mentesség esetén a civilek számára teljesen elveszhet az szja egy százaléka, az egyházaknál viszont csak az összegük csökkenhet – magyarázta lapunknak egy neve elhallgatását kérő könyvelő azzal kapcsolatban, hogy az Orbán-kormány által ígért fokozatos szja-mentesség a két- vagy több gyerekes anyák esetén miként lesz hatással az szja felajánlható 1+1 százalékára.

Orbán Viktor még februári évértékelőjében jelentette be, hogy szja-mentessé válnak a két- vagy több gyereket nevelő anyák. Később kiderült, hogy mindez csak a munkabérekre vonatkozik majd, az egyéb jövedelmekre nem, és fokozatosan, évente bővül a kedvezményezettek köre. 2025 októberétől a háromgyerekes anyáknál vezetik be, majd - évente különböző korosztályokban - jönnek a kétgyermekesek is. A legvégén, 2029-ben a 60 év feletti, kétgyerekes nőknek sem kell szja-t fizetniük.

Mindez azt jelenti, hogy évről-évre csökkenhet a felajánlások száma és összege, hiszen egyre kevesebben fognak szja-t fizetni. (Az egyik 1 százalékot elsősorban egyházaknak, a másikat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek lehet felajánlani). A kormány becslése szerint ez az adómentesség 2029-ig körülbelül 950 ezer embert érinthet, ami Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi, 2023-as adata szerint az összes adózó (valamivel több, mint 4 millió) 20-25 százaléka lehet. Tehát 2029-re az 1 százalékot felajánlók köre elvben ennyivel szűkülhet. Ám ennél akár több is lehet, mivel nincs adat arról, hogy mennyi a női felajánlók száma. (Ha valakinek a munkabéren felül keletkezik jövedelme, abban az esetben rendelkezhet az 1 százalékról).

Lapunk érdeklődött a Nemzetgazdasági Minisztériumnál és a Kormányzati Tájékoztatási Központnál is arról, hogy azoknak, akik adómentessé válnak, van-e bármilyen lehetőségük felajánlani a második 1 százalékot vagy az végleg elveszik. Erre eddig nem kaptunk választ.

Az egyházak esetében ugyanis - ahogy a lapunknak nyilatkozó könyvelő felhívta a figyelmet - létezik egyfajta kompenzáció, melyről egy 2022 óta hatályos törvénymódosítás rendelkezik. – Ez alapján a technikai számos kedvezményezettek (jellemzően egyházi közösségek) között felosztják azokat az 1 százalékokat, amelyeket a jogosultak nem ajánlottak fel. Vagyis az elvben felajánlható összkeret mintegy 55-60 százaléknyi részét, amiről az adózók nem nyilatkoztak, a ténylegesen rendelkezők arányában osztják szét. Ezért számíthat annak a rendelkezése is, akinek egyébként nullára jön ki a befizetett személyi jövedelemadója – magyarázta a szakértő. Ez a civileknek felajánlható rész esetében nem elérhető.

Több szervezetet is megkérdezett a Népszava, arról érdeklődve, miként érintheti őket a változás. A Partizán, amely a tavalyi 1 százalékok győztese volt (közel 37 ezer felajánlótól több mint 400 millió forintot gyűjtött), fokozatos csökkenéssel számol, és eleve azzal kalkulált, hogy az adó 1 százalékának mértéke évről évre változhat. Jelezték: vannak más adománygyűjtő csatornáik is, így azokra fognak jobban támaszkodni. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) tavaly 43 millió forintnyi felajánlást kapott. Válaszuk szerint a civil szervezetek támogatásában leginkább a középosztálybeli családok (azokon belül pedig elsősorban a nők) vesznek részt a legaktívabban, így a bejelentett adómentesség nagy hatással lehet a munkájukra, miközben az 1 százalékok kulcsfontosságú bevételi forrást jelentenek a számukra. Annak teljes összegét az ingyenes jogsegélyszolgálatukra fordítják.

A Hangtalanokért Állatvédő Egyesület – amely tavaly 6 millió forintot kapott – válasza szerint a szervezet elsősorban az adó 1 százalékokból gazdálkodik. „A kiesés nagyban érintené menhelyünk alapvető működését, mert ez az egy biztos bevétel, amit könnyebben tudunk beosztani, akár munkabérre, akár orvosi költségekre, esetleg férőhely bővítésre” – fogalmaztak lapunknak. A Bethesda Kórház Alapítványa tavaly a hatodik legtöbbet gyűjtő szervezet volt, közel 18 ezer felajánlótól 196 milliót kaptak. Tamásiné Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház Stratégiai igazgató, főigazgató-helyettese a Népszavának elmondta, a befolyt összeget fontos fejlesztésekre fordították. „Nincsenek túl jó kilátásaink ebben sem” – erről már L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője írt lapunknak. Válasza szerint a támogatói célcsoportjukban jelentős részt képviselnek a 2-3 gyerekes nők, de egyelőre nem tudják, milyen kieséssel kell számolniuk.

A civil szervezetek mellett az adó egy százalékos felajánlása nagyon fontos bevételi forrást jelent azoknak az iskoláknak is, amelyeknek van alapítványuk.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke azt mondta, van, ahol ebből fizetik az udvari játékokat, felújításokat, sportszereket. Máshol iskolai táborokat finanszíroznak a befolyt pénzből. Ez ismét érvágás lehet az iskoláknak, amit kreatívan kell majd pótolniuk. Esetleg több alapítványi bált rendeznek vagy más egyéb, pénzgyűjtő programra lesz szükség – fogalmazott.

Gerő Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai tanszék adjunktusa szerint ezeket a változásokat leginkább a közepes méretű szervezetek fogják megérezni a civil szférában. – A kisebb szervezetek esetén olyan kevés a felajánlott összeg, hogy nem ezen fog múlni a működésük, a nagyoknál pedig elvileg nem tesz ki érdemi részt, utóbbiaknál inkább az a fontos, hogy felmutathassák, mekkora társadalmi támogatottsággal rendelkeznek. Végül a nagy szervezeteknél fognak koncentrálódni a felajánlások, akiknek eleve több erőforrásuk van kampányolni – mondta Gerő Márton.