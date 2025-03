Magyar Péter: Napokon belül NER-oligarchákat fognak őrizetbe venni

Magyar Nemzeti Bank;Lázár János;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-29 10:36:00 CET

A Matolcsy-klán és Orbán Viktor már rég megegyezett a Nemzeti Bankból „ellopott szajré” (értsd: közpénz – a szerk.) felosztásáról – közölte egy szombati Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy bár hűtlen kezelés miatt eljárás folyik, az eddigi legnagyobb fideszes korrupciós botrányban lengyel és svájci cégek is érintettek, és úgy kell tenni, mintha történne valami. Természetesen, ha a lopott vagyon nagyobb részét átadják, akkor a nyomozás Orbán-kormány tervei szerint évekig elhúzható.

Addig is érdemes figyelni arra, hogy a család melyik tagjánál kötnek ki a svájci kastélyok, a New York-i ingatlanok, az éttermek, a sportautó-gyűjtemény és a százmilliárdok. Nagyon igyekeznek, de a Nemzeti Banknál évekig tartó szabadrablást nem tudják csak úgy eltakarítani. Hogy is tudnák, amikor legfőbb bizalmasaik – államtitkárok, képviselők, Tiborcz-katonák, polgármesterek, valamint a legfőbb ügyész felesége – is benne voltak az ügyben? ”– feszegette a Tisza Párt elnöke.

Az ellenzéki politikus konkrét bizonyíték bemutatása nélkül állította, hogy várhatóan napokon belül letartóztatnak NER-oligarchákat, mindezt azért, hogy azt a látszatot keltsék: a korrupciós bűncselekményeknek van következményük. Figyelmeztetett: ez csupán színjáték, „a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerén” belüli vagyonok újraelosztásáról van szó.

Kitért arra is, hogy eközben a kormányoldalon megkezdték „az egyik legnagyobb politikus-oligarcha, gróf batidai Lázár János” új imázsa, az egyszerű ember felépítését. Őt szánják a Fideszen belüli megtisztulás és az oligarchák elleni fellépés arcának. „Mennyire kell cinikusnak lenni ahhoz, hogy a tízmilliárdokat, luxusáruházat, kastélyt, több száz hektáros birtokot összeharácsoló földesúr, Lázár János beszéljen a fideszes luxus visszaszorításáról? Vége van, elvtársak! Tovarisi konyec” – zárta sorait Magyar Péter.