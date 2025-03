Szijjártó Péter: Mindenki sikoltozik az amerikai vámok miatt, pedig a magyar kormány időben szólt

Szijjártó Péter;Egyesült Államok;büntetővám;

Hol voltak az Európai Bizottság jól fizetett bürokratái az elmúlt hónapokban? – tette fel a kérdéstegy szombat reggel közzétett videójában a külgazdasági és külügyminiszter

Szijjártó Péter azt hangozatta, tavaly november óta ismert, hogy Donald Trump úgynevezett „patrióta” gazdaságpolitikát fog folytatni – amelybe a vámintézkedések is beletartoznak.

„Mindezt mindenki tudta, tudhatták Brüsszelben is. Mégis, az elmúlt hónapokban az EU semmit nem tett ebben az ügyben. Egyetlen komolyan vehető tárgyalási ajánlatot sem tett az Egyesült Államoknak. Most mindenki sikoltozik az amerikai vámintézkedések miatt. De kérdés, hol volt Brüsszel? Miért nem tet egy olyan tárgyalási ajánlatot az Egyesült Államoknak, amellyel ezek a vámintézkedések elkerülhetőek lettek volna” – firtatta.

Szerinte azt is lehetett tudni, hogy amíg Európai Unió 10, az Egyesült Államok csupán 2,5 százalékos vámot alkalmazott eddig az autóipari importra. Éppen ezért érthetetlen, miért nem csökkentette az EU is 2,5 százalékra az autóipari vámokat, holott ezt a magyar kormány már többször is javasolta.

„Brüsszelben azonban olyan emberek ülnek és vesznek fel súlyos euró tízezreket havonta fizetésként, akik képtelenek átgondolni egy ilyen helyzetet, képtelenek jó stratégiai döntéseket hozni. Ismételten a brüsszeli bürokraták és Ursula von der Leyen bizottság alkalmatlanságának árát fizeti meg az európai gazdaság. Az amerikaiakkal tárgyalni kell, mint ahogyan mi magyarok is számos gazdasági együttműködési kérdésben tárgyalunk az amerikai kormánnyal” – zárta nyilatkozatát Szijjártó Péter.