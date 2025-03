Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a férfi ellen, aki akasztással fenyegette meg a Tisza Párt aktivistáit

Fidesz;rendőrség;aktivisták;elfogatóparancs;TISZA Párt;

2025-03-30 21:50:00 CEST

Garázdaság bűntette miatt kiadta a körözést a Budapest XI. Kerületi Rendőrkapitányság adta Czédulás József, vagyis az ellen a férfi ellen, aki a Kelenföldi pályaudvar aluljárójában inzultálta a Tisza Párt aktivistáit – derül ki az erről szóóló rendőrségi közleményből.

Mint lapunk is beszámolt róla, az elkövető minősíthetetlen stílusban rontott neki a Kelenföldi pályaudvarnál pultozó tiszapárti aktivistáknak. „Nem rendőr kell ide, hanem hóhér! És mindnyájótokat fel kell akasztani! A génjeitekben kell kiirtani az ilyen csőcseléket!” - üvöltözte a férfi magából teljesen kikelve. Veréssel is megfenyegette az aktivistákat, öklét rázva a párt női önkéntesére is.

Magyar Péter gyakorlatilag minden nap beszámol egy hasonló támadásról. Legutóbb magát a Tisza Párt elnökét próbálta megtámadni egy férfi Körmenden, de a rendőrség időben közbelépett és elvitték az illetőt.