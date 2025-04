Jámbor András: A következő választást Budapesten csak elveszíteni lehet

interjú;Jámbor András;2026-os parlamenti választás;

2025-04-02 10:26:00 CEST

Több mint egy év van még a következő országgyűlési választásig, de múlt szombaton már berúgta a kampánymotort. Megihlette Magyar Péter?

Négy évvel ezelőtt is így indítottuk a kampányt. Igaz, akkor volt egy előválasztás. Most is csak azt csinálom, ami a dolgom. Megkérdezünk minden választópolgárt mi az, amit a legfontosabb országos ügynek érez Józsefváros és Ferencváros nézőpontjából. A kérdéseiket feltesszük a kormánynak, hogy megtudjuk, mi a válaszuk ezekre, majd megpróbálunk megoldást keresni. Így áll össze a rendszerváltás helyi programja. Ha ténylegesen fel akarunk készülni a voksolásra és el akarjuk érni a választókat, akkor ennyi időre szükség van. Inkább az a probléma, hogy az ellenzéki képviselőjelöltek jó része nem tette bele ezt a munkát a kampányba az elmúlt évtizedben. Egy ilyen féldiktatúrával szemben pedig nem lehet két-három hónap alatt sikeresen felépíteni egy jelöltet.

Az előzetes kampányszlogenje szerint olyan rendszerváltásért küzdenek, ami nem az elité, hanem a népé, felszámolják a megélhetési és a lakhatási válságot, a végrehajtói maffiát. Nem túl nagy merítés ez?

Nem a nulláról indulunk, ezekkel a témákkal eddig is foglalkoztam, méghozzá sikeresen. A Nemzetgazdasági Minisztérium szinte ugyanazt a javaslatot nyújtotta be, amit én ajánlottam: megemelték azt az összeghatárt, amely alatt nem vonhat le a fizetésből a végrehajtó és a gyermekek számát is figyelembe veszik. Számos törvénytelen kilakoltatási eljárást sikerült megakasztanunk a Szikra Mozgalommal és a Város Mindenkié Csoporttal. A lakhatási válság ügyében is léptünk. Még képviselőjelöltként kezdtem el szervezni a Fudan Egyetem elleni tüntetést, a tárgyban indult népszavazási kezdeményezésnél mi gyűjtöttük a legtöbb aláírást. Most ott tartunk, hogy kínai elitegyetem helyett Diákváros épül olcsó kollégiumi férőhelyekkel, úgy, ahogy mi követeltük.

A Fidesz számos prominense bejelentette, hogy megépül a Diákváros, de azóta se történt semmi. Lesz ebből még valami?

Megkezdték a megvalósításhoz szükséges területek kisajátítását. A Diákváros megépítésében a főváros és a IX. kerületi önkormányzat is partner, így át is adták ezeket. Ezzel együtt ez nem egy lezárt történet, lesz még ebben nekünk teendőnk. Ezzel együtt ellenzéki képviselőként és polgármesterként egy ilyen hatalmas beruházást kiharcolni önmagában is hatalmas teljesítmény akár három évtizedes távlatban is.

A Fidesz és a régi ellenzék mellett jövőre a Tisza jelöltjét is le kell győznie. Miben bízik?

Nem arra készülök, hogy a Tisza jelöltjét legyőzzem, hanem arra, hogy a Fideszét.

Iszonyatos erőt ad, hogy a kampánynyitóra eljött több száz helyi lakos. A cél az, hogy megőrizzük az előző két választáson, az országgyűlésin és az önkormányzatin elért eredményt. 2019-ben itt még minden pozíció fideszes volt, most pedig szinte mind ellenzéki. Ezt a fordulatot kellene országosan is elérni.

A Tisza már régóta keresi a jelölteket. Tudja már ki lesz a kihívója?

Több jelölt neve is forog, de nincs közöttük olyan, aki lokálisan ismert.

A kormányváltás érdekében visszalépne a Tisza jelöltjének javára?

Nagyon nem szeretném azt a játékot játszani, ami 2018-ban volt. El kell végezni azt a munkát, ami Fidesz legyőzéséhez szükséges. A beletett munka majd megmutatja a választóknak, mi itt a helyzet. Ez pedig minden politikai szereplőt kötelezni fog arra, hogy a rendszerváltás érdekében a legjobb döntést hozza. Itt lakom a Kálvária tér mellett, a Teleki térre járok piacra, a gyerekeim a kerületbe járnak iskolába, szóval sokat jövök-megyek az utcákon, de még soha senki nem szegezte nekem a kérdést, hogy vissza fogok-e lépni a Tisza javára. Azt kérdezik, hogy elindulok-e. Nem csak azért vagyok győztes jelölt, mert 2022-ben a rendszerváltozás óta a legtöbb szavazattal nyertem ebben a választókerületben, hanem azért is, mert nagyon sokan élnek itt, akiknek konkrétan segíteni tudtunk energiahatékonysági pályázattal, jogsegélyszolgáttal vagy éppen a Diószegi utcai kilakoltatás kétszeri elhalasztásával, amelyben Pikó András kerületi polgármesterrel működtünk együtt, és büszkeség, hogy az indulásomat mindkét kerületi polgármester támogatta.

Mennyiben rontja az esélyeit, hogy a Fidesz úgy rajzolta át a választókerületi határokat, hogy az ön körzetéhez csatolták a fideszes érzelmű V. kerület egy részét?

Annyira brutálisan nem fideszes, hogy átrajzolja a választókerület egészének esélytérképét. Az EP-voksolások eredménye az új körzetben ugyanannyi volt, mint a régiben.

A Szikra Mozgalom is megméreti magát pártként a 2026-os választáson?

Most nem annak van itt az ideje, hogy különféle pártlistákon összecsapjanak a különböző ideológiák.

Teljesen egyértelmű a választói akarat: két nagy tömb között dől el a verseny 2026-ban.

Ahhoz, hogy országosan megvalósuljon a rendszerváltás, kellenek azok a töredékszavazatok, amiket egy erős egyéni képviselő begyűjthet. A végső számláláson sokat érhetnek ezek.

Meddig lehet egy mozgalmat egyben tartani pártnak járó finanszírozás nélkül?

Egy mozgalomhoz nem javakért csatlakoznak az emberek, hanem ügyek és célok támogatásáért. Most az a Szikra feladata, hogy támogasson engem ebben a választási kampányban.

Mennyire lehet sikeres egy baloldali politikus egy olyan társadalmi közegben, amely egy Fideszből kiugrott emberben találta meg az új messiást?

Az eredmények igazolják az elvégzett munkát, 2022-ben mindenkit elvittünk szavazni, akit csak lehetett. Most is ez a cél. Ha most lennének a választások, akkor megnyerném. Ezt Budapesten csak elveszíteni lehet. Nyerni Szekszárdon, Kecskeméten és Bonyhádon a billegő választókerületekben lehet.

Korábban megtapasztalhatta a rogáni lejáratókampány romboló erejét. Nem tart az újabb támadástól?

A rendőrség többször kimondta, hogy semmi közünk az ellenünk felhozott vádakhoz, a sajtópereket is megnyertük. Ettől még megviseli az embert. De még a legsúlyosabb időkben, amikor egyre csak pörgették a hazugságokat, reggelente, amikor a gyereket kísértem az iskolába, akkor is azzal jöttek hozzám az emberek, hogy dicsérjenek és ügyekről kérdezzenek. Gyógyító volt. Az ellenzéki szavazók abszolút képesek leválasztani a hazugságot a valóságról. Megtanultam, hogyan őrizhető meg a saját igazságunk a rágalomhadjárat közepette.

Erősen beleállt a Mini-Dubaj ügybe. Végül a fővárosé lett a területet. Nem lát ebben kockázatot?

Az igazi kockázat abban volt, hogy ez a hazaáruló ügylet úgy megy végbe, ahogy azt a kormány eltervezte. Még a szerb üzletet is erősebb feltételekkel kötötték: a szerb állam birtokolja a projektcég harmadát, Orbánéknak viszont semmilyen részesedésük nem lett volna a társaságban, ők a területet is eladták volna, miközben a szerbek csak bérbe adták. Én bukkantam rá a Habony Árpád-féle szálra és arra is, hogy a kormány már 2018-ban belekezdett ebbe a játszmába, amikor azzal sajátított ki területeket Rákosrendezőn, hogy a vasútnak szüksége van rá, majd azzal adta el, hogy a vasútnak nincs szüksége rá. Sudár Orsolyával tüntetést szerveztünk, a jogsegélyszolgálatunk képviselte a MÁV által kidobni készült bérlőket. Ha csak a tizede megvalósul annak, amit Karácsonyék terveznek, az már jelentős előrelépést jelenthet a budapesti lakhatási válság kezelésében.

A Pride betiltásáról választási stratégia címén semmit nem mond a Tisza, miközben a Momentum füstgyertyázott, Hadházy szervezi a hídfoglalásokat. Melyik utat választja?

Azóta részt veszek a Pide-on, hogy a felvonulókat kövekkel dobálták meg. Idén is ott leszek. De most az a fontos, hogy leváltsuk ezt a rendszert. Ehhez pedig minél több választópolgárt kell csatasorba állítanunk, hogy sikeresen megvívhassuk ezt az ütközetet.

Nem sokat sikerült elérni az ellenzéki képviselőknek a Parlamentben, minden úgy megy át, ahogy a Fidesz akarja. Érdemes még bejárni?

Vitatom, hogy semmit nem lehet elérni. Korábban említettem a végrehajtói maffiával szembeni fellépést vagy a Diákváros ügyét, de ott van a ferencvárosi tanuszodák felújítása, amelyben két és fél évig semmit nem volt hajlandó lépni a tankerület, holott az önkormányzat magára vállalta a költségeket és állampolgári aláírásgyűjtés is indult. Azután én is elkezdtem kérdésekkel bombázni a minisztériumot, végül eljutottunk oda, hogy a tárca azt válaszolhatta, nem értik min háborgok, hiszen minden megoldódott, mert közben elfogadták Baranyi Krisztina ajánlatát. Vagy a feltöltőkártyás áramfogyasztók ügye, ahol tisztán parlamenti eszközökkel több lépcsőben sikerült elérnem, hogy a fogyasztók számára súlyosan hátrányos elszámolási rendszert méltányosra cseréljék, a fogyasztók kárpótlást kapjanak, méghozzá automatikusan. A szakrendelők államosítási tervének visszaverésében is nagy szerepet játszott az ellenzéki képviselők 24 órás obstrukciója. Bőven van terep, ha valaki nem csupán parlamenti felszólalásokban gondolkodik, hanem tágabban értelmezi a képviselői munkát.

Lejárt a kilakoltatási moratórium, az önkormányzatok több tucatnyi végrehajtásról szóló ítéletet gyűjtöttek már be. Korábban többször is harcosan fellépett ez ellen. A kampány alatt is így lesz?

Ahogy eddig, úgy ezután is fellépünk a törvénytelen vagy igazságtalan kilakoltatások ellen. Mondok egy példát: ha valaki alól kivásárolják a lakása felét, a vevő éveken keresztül törvénytelen fizetési meghagyásokat küld, ami mégis jogerősé válik, majd ebből indul el a kilakoltatás, akkor fel kell lépni. De ha valaki terrorizálja a szomszédait és drogelosztót működtet az önkormányzati bérlakásban, ott nehéz azt mondani, hogy nem jogos a kilakoltatás. A VIII. és a IX. kerület olyan bérlői szabályokat állított fel, amelyekkel teljesen egyetértek. Ha azok mentén döntenek a kilakoltatástól, akkor abban nincs feladatunk.

Korábban kampányt indított a droghasználat visszaszorításáért, a VIII. kerületben élők biztonságért. Ez inkább a rendpártiakra jellemző. Pontosan mi a cél?

A lét-, jog és közbiztonság hármasa abszolút beleillik a baloldali gondolatkörbe. A Rózsadombon és a villanegyedekben van pénz és hatalom arra, hogy garantálják maguknak a biztonságot. A probléma ott jelentkezik, ahová már nem ér el az állam keze. Márpedig a Budapesten szolgálatot teljesítő közrendőrök száma 24 ezerről 15 ezerre csökkent 2019 óta. A Fidesz utolsó elfogadott drogstratégiája még mindig az, amelyben kimondják, hogy 2020-ra drogmentes lesz Magyarország. A Fidesznek annyit sikerült csinálnia kábítószerügyben az elmúlt években, hogy engedélyhez kötötték az iskolai drogprevenciót és lenullázták az ártalomcsökkentés és a megelőzésről szóló költségvetési sort. A közvetlen cél az, hogy legyen megfelelő számú rendőr az utcákon, azokra a terjesztői csoportokra csapjanak le, akik a brutális összetevőkből álló nyomordrogokat árulják 200-500 forintért, legyen normális és hatékony iskolai prevenció, ártalomcsökkentés és kezelés. A szerfüggők a szomszédaink. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha segítséget nyújtunk nekik és felelősen bánunk velük.