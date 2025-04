A Kúria ítélete ellenére is kinyit a földvári kikötő

kikötő;Balatonföldvár;

2025-04-02 08:30:00 CEST

Noha néhány napja még április elsejei nyitást hirdetett a Balabo honlapja, lapunk kérdésére kiderült, a cég csak májusban nyitja meg a balatonföldvári Nyugati-strandra épített vitorláskikötőjét.

- Pontos dátumot nem tudok mondani, valamikor május elejére tervezzük a nyitást, addigra befejeződnek az esztétikai munkák a kikötőben és a strandon – mondta a Népszavának Viszkei András ügyvezető-tulajdonosa. Hozzátette, a 175 kikötőhelyből eddig bő ötvenet foglaltak le hajótulajdonosok.

Mint arról folyamatosan beszámoltunk, a balatoni kisváros fideszes többségű képviselő-testülete a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester ki is írta a pályázatot. Ezen csak a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, mely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. A civilek nyertes pereikkel többször is megakasztották az építkezést, melynek a bírósági verdiktek ellenére a kormányhivatal rendre újabb engedélyeket adott ki.

A jogi csatározás utolsó verdiktjét eddig a Kúria mondta ki: tavaly ősszel helyt adott a beruházás ellen küzdő Mosolygó Balatonföldvár egyesület kérelmének, s a Pécsi Törvényszék ítéletével ellentétben megsemmisítette a veszprémi kormányhivatalnak a balatonföldvári Nyugati-strandon épülő kikötővel kapcsolatos határozatát. Ez azt jelentette, hogy a Balabónak elvileg le kellett volna állnia az építkezéssel. A cég azonban alkotmányossági panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, egyúttal az elsőfokú bíróságon elérte, hogy a Kúria ítéletét az Ab-eljárás végéig felfüggesszék.

- A kialakult jogi helyzetben az értelmezésünk szerint jogosan építkeztünk tovább – folytatta Viszkei András.

Noha a kikötőépítés ellen tiltakozók közül néhányan még reménykednek, hogy eltűnhet a strand közepére felhúzott létesítmény, erre kevés az esély, hiszen elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy többmilliárdos, kész beruházást elbontasson bárki, vélhetően a legrosszabb esetben is csak jókora bírság vár majd a beruházó cégre.

- A legkisebb hajóhelyek 11x4, a legnagyobbak 15x7 méteresek, előbbiek egy átlagos balatoni vitorlás számára megfelelőek, utóbbiak a tavon meglehetősen ritka katamaránok kikötését teszi lehetővé, s minden hajóhely alkalmas lesz egy átlagos villanymotor töltésére, de akadnak majd gyorstöltőhelyek is – mutatta be a kikötőt Viszkei András. Aki megjegyezte, a létesítményhez a parton bő 50 parkolóhely építenek, s mivel egy vitorláskikötőben általában egyszerre csak a hajók 15-20 százalékát használják, többre nem is lesz szükség. – A legolcsóbb bérleti díj egy évre 2,29 millió forint, ám 18 vendéghajó-helyet is kialakítottunk, ahol nagyjából 10 ezer forintért lehet majd kikötni egy napra.

A helyiek szerint – s ezt ottjártunkkor tapasztaltuk is – a mólók végénél komoly az iszaplerakódás, erről azonban Viszkei András azt állította: szándékosan alakítják így, ugyanis fövenyes plázst terveznek a mólószárak két végéhez.