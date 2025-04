gyász;Egyesült Államok;Val Kilmer;

2025-04-02 06:47:00 CEST

Meghalt Val Kilmer amerikai színész, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Top Gun, a The Doors, a Tombstone – Halott város és a Mindörökké Batman – írja a The New York Times. A színész 65 éves volt.

A lap Val Kilmer lányát, Mercedes Kilmert idézve azt írja, a halál oka tüdőgyulladás volt.

A színész játszott többek között a Top Gun című akciófilmben, ő formálta meg Jim Morrisont a The Doors életrajzi filmdrámában és játszotta Batmant is a Mindörökké Batmanben. 2015-ben gégerákkal diagnosztizálták, ami miatt kemoterápián és több műtéten is átesett. 2020-ban jelentette meg emlékiratait, 2021-ben pedig bemutatták az életét és a betegséggel vívott harcát feldolgozó Val című dokumentumfilmet.