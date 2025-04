Megint robbantással fenyegette meg egy diák a saját iskoláját

rendőrség;bombafenyegetés;fenyegetőzés;segélyhívó;

2025-04-03 16:03:00 CEST

A kispesti rendőrök elfogtak egy fiatalt, aki a gyanú szerint háromszor is felhívta a segélyhívót, bombarobbantással fenyegetve meg a saját iskoláját - számolt be a rendőrség a honlapján.

A beszámoló szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, azt követően, hogy a diák tegnap délelőtt 11 óra után három alkalommal is felhívta a 112-es segélyhívó számot azzal, hogy fel fogja robbantani az egyik kispesti általános iskolát, ahová ő is jár.

Az iskola épületét 370-en elhagyták, majd a tűzszerészek átvizsgálták az intézményt, de robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A kispesti kapitányság beosztottjai azonosították, és a helyszínen le is kapcsolták a fenyegetőző 13 éves gyereket, aki állítása szerint viccnek szánta a dolgot.

A közlemény szerint a további eljárást a XIX. Kerületi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatja.

Amint arról lapunk is beszámolt, januárban országszerte 308 iskolának küldtek ki fenyegetőző e-mailt egyszerre. Azóta többen is úgy gondolták, hogy ez vicces dolog. Volt olyan fiú, aki azzal indokolta a tettét, hogy elege volt és nem akart tanulni, de olyan is akadt, aki egy lány előtt akart felvágni az akcióval. A változatosság kedvéért gyermekotthonokat és nagykövetségeket is ért már fenyegetés, igaz, utóbbit egy zárt osztályon kezelt jogász követte el. Baján pedig lövöldözéssel fenyegetett egy középiskolás, mielőtt a rendőrség értésére adta, hogy ez nem vicces.