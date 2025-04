Összekeverték Szlovákiát és Szlovéniát az országos kompetenciamérésen

oktatás;Szlovákia;Szlovénia;kompetenciamérés;

2025-04-04 09:25:00 CEST

Kínos hiba került a 11. évfolyamos informatika teszt egyik feladatába.

Az országos kompetenciamérés 11. évfolyamos informatika tesztjének egyik feladatában a szomszédos országok domainneveit kellett összepárosítania a diákoknak az adott országokkal. A teszt összeállítói az országnevek mellé az országok zászlóit is mellékelték, ám Szlovákia mellé a szlovén zászlót, és fordítva, Szlovénia mellé a szlovák zászlót tették – derül ki abból a képernyőfotóból, amit az egyik érintett küldött el a hvg.hu-nak.

Mint megírtuk, a 2024-es kompetenciamérésen egy kivételével az összes évfolyamon alacsonyabb képességpontokat értek el a diákok a szövegértési és a matematika teszteken, de már a 2023-as mérés is hasonlóan romló tendenciákat mutatott. Az Oktatási Hivatal (OH) szerint ebben szerepet játszik a tanulók motivációjának hiánya, ezért merült fel korábban, hogy a diákok osztályzatokat kapjanak a teszteredményekre. – Ez végül nem valósult meg, de a probléma még fennáll – írták.

Beszámoltunk arról is, hogy az OH lapunknak küldött válasza szerint nem adhat valós képet a diákok képességszintjeiről az országos kompetenciamérés, az Oktatási Hivatal ugyanis nem szűri ki azokat a teszteket, amelyek kitöltését a diákok nem vették komolyan, így elsietve vagy szándékosan rosszul töltötték ki azokat. Szerettük volna megtudni azt is, a korábbi méréseken milyen arányban vettek részt azok a tanulók, akik jól láthatóan komolytalanul töltötték ki a teszteket, ám úgy tűnik, ezzel kapcsolatban még az OH-nak sincsenek konkrét adatai.