Vlagyimir Putyinnak kellenek a fiatal önkéntesek, aki fél éven át az ukrán fronton harcol, nem hívják be sorkatonának

Oroszország;háború;harc;hadkötelezettség;önkéntesség;mentesség;

2025-04-04 18:50:00 CEST

Ha sorkatonai szolgálat előtt álló több mint fél évig vállalja a kockázatot, és akár ágyútölteléknek is jelentkezik, nagylelkűen mentesítenék a további hadkötelezettség alól.

Az orosz parlament, az állami duma illetékes bizottsága jóváhagyta a legalább hat hónapig harcoló önkéntesek hadkötelezettség alóli felmentését – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A módosító javaslat sorkatonai szolgálatot szabályozó törvényt érintené. Ha majd a parlament is elfogadja, az előterjesztők feltehetően arra számítanak, hogy még többen vállalják a tényleges harcot, ami jelenleg az ukrán frontot jelentené, amely egyáltalán nem életbiztosítás.

A TASZSZ idéz a készülő jogszabályból, amely szerint azok a polgárok, akik az orosz honvédelmi tárca önkéntes alakulatainak tagjai, és „legalább hat hónapig ellenséges cselekményekben vettek részt, terrorelhárító műveletek során vagy az Orosz Föderáció területén kívüli önkéntes alakulatok igénybevétele során végeztek feladatokat”, mentesülnek a sorkatonai szolgálat alól. A törvény azt is előírja, hogy a minden bizonnyal már besorozott állampolgárok az ilyen alakulatoknál való tartózkodásuk idejére felmentést kapnak a katonai szolgálat alól.

A hír szerint a parlamenti bizottság egy másik módosítást is támogatott, amely szerint azok az orosz állampolgárok, akik nem szerepelnek a tartalékosok nyilvántartásában, de mégis katonai szolgálatot teljesítettek Donyeckben illetve Luhanszkban, az ott létrehozott orosz fegyveres erőknél, illetve „népi miliíciánál”, szintén mentesülnek a katonai szolgálatra való behívás alól. A területeken egyoldalúan kikiáltott „népköztársaságok” állampolgárait, akik 2014-től kezdve, szintén fél évnél hosszabb ideig részt vettek az Ukrajnától való fegyveres elszakadásban, mentesítik a jövőben a szolgálat alól, így ők biztosan nem kapnak behívót.

Néhány napja a lapunk is beszámolt a Moscow Times íréről, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy 2025. április 1-től július 15-ig még 160 ezer embert hívjanak be sorkatonai szolgálatra. Ez több a korábbi elképzelésekben szereplő számnál. A lap emlékeztetett, hogy 2024-ben még 150 ezer embert hívtak be, 2022-ben pedig 134 500-at, ez nőtt most 160 ezerre. Vlagyimir Putyin ezzel együtt azt is elrendelte, hogy az orosz haderőt 2026-ig másfél millió fősre bővítsék, ami nagyjából 180 000 új katonát jelentene. Ennek ellenére a Kreml kitartóan azt állítja, hogy az így besorozott katonákat nem küldik el a frontra, a sorozás nem függ az orosz-ukrán háborútól.