Pottyondy Edina szerint fideszesek lehetetlenítik el az erdélyi előadásait

Erdély;humorista;standup;fideszesek;Pottyondy Edina;

2025-04-05 12:17:00 CEST

A humorista arról számolt be, hogy az erdélyi stand-up turnéját eddig már két városban szabotálták, a helyiek tojásdobálással és verekedéssel fenyegetik.

„Borzasztóan dühös vagyok” – írta szombat reggeli Facebook-posztjában Pottyondy Edina közéleti influenszer, aki arról számolt be, hogy az erdélyi stand-up turnéján eddig már két városban lehetetlenítették el az előadását „fideszes janicsárok.”

A polgárháborút sikerrel vitte Orbán Viktor Erdélybe is. Sikerrel fordítja szembe a magyart a magyarral, a székelyt a székellyel, a határon túlit az anyaországival. Remegek a dühtől, ha arra az ostoba keménykalapos butaságra gondolok, hogy a Karmelitából hergelt erdélyi fideszesek az ellenséget Sebestyén Balázsban látják meg bennem

– írta a youtuber-humorista. Majd azzal folytatta, hogy verekedéssel, balhéval és tojásdobálással is fenyegetőznek. Állítása szerint a konzulátus legalább egy esetben nyomozott is, hogy kik segítenek nekik helyben, de ennél durvább nyomásgyakorlási eszközöket is sejtet. Hozzátette, volt, aki azt kérdezte tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?”

Nem most számol be ellehetetlenítésről az Orbán-kormánnyal szemben kritikus humorista. Tavaly nyáron például arról posztolt, hogy nem engedik fellépni az önkormányzati fenntartású művelődési intézményekben Sopronban.