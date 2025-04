Kormányváltás sem elég, hogy itt újra jogállam legyen, méltatlannak tartják helyzetüket, a saját szervezeteikben sem bíznak Magyarországon a bírók

igazságszolgáltatás;Magyarország;beszélgetés;bírók;

2025-04-07 06:33:00 CEST

Rendszerváltásra, illetve az állampolgárok részéről szemléletváltásra van szükség – hangzott el a Szabadság Körei sorozat igazságszolgáltatásról szóló beszélgetésén.

Magyarországon nem érvényesül a bírói függetlenség elve – hangzott el már az első percekben azon a beszélgetésen, amit a Szabadság Körei sorozatban két volt bíró és egy ügyvéd részvételével, Perintfalvi Rita katolikus teológus moderálásával rendeztek a minap.

– A bírói függetlenség nem csak az, hogy a politikai hatalom nem tud beleszólni a bírói döntésekbe, hanem az is: egy bíró más, például gazdasági hatalom számára sem enged – fogalmazott Szepesházi Péter, aki maga mondott le bírói tisztségéről, mivel konfliktusba került a Handó Tünde által fémjelzett rendszerrel.

Szabó Gabriella bírói karrierje akkor ért véget, amikor három éves határozott idejű kinevezésének lejárta előtt egy értékelési eljárásban a Fővárosi Törvényszék elnöke, Tatár-Kis Péter alkalmatlannak nyilvánította. „Az lehetett az ősbűnöm, hogy egy előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményeztem az Európai Unió Bíróságánál, a Stop Soros törvény egyik menekültügyi rendelkezése miatt” – mondta leváltásáról a volt bíró, akinek az uniós szerv igazat adott. „Az előzetes döntéshozatali eljárás nekünk, tagállami bíráknak nem csak feladatunk, nem csak jogosultságunk, hanem kötelezettségünk is bizonyos esetekben. Tehát nekem az volt a fő bűnöm, hogy a munkámat végeztem” – tette hozzá. Úgy gondolta, hogy a határozott időre kinevezett bírák rendkívül kiszolgáltatottak, és tendenciává kezd válni az ő esetében alkalmazott eljárás az olyanokkal szemben, akik valamiért nem állnak be a sorba, nem igazodnak a hatalom elvárásaihoz.

Az elsősorban a devizahitelesek ügyében folytatott munkájáról ismert ügyvéd, Marczingós László az uniós jogharmonizáció hiányáról beszélt, azt mondta, Magyarországon sok esetben azzal szembesül, hogy még a bíróságokon sincsenek tisztában az uniós joggal. Szabó Gabriella is megerősítette saját példája alapján, a bírók nem fordulhatnak bírósághoz, vagyis gyakorlatilag nincs számukra hatékony jogorvoslat. Az egykori bíró szerint az ellene illetve két másik kollégája ellen indított eljárások koncepciós pereknek voltak tekinthetők, és ide sorolta a Donáth Anna, Szél Bernadett, illetve Varju László elleni eljárásokat is. Emellett nem tartja kizártnak, hogy a választások közeledtével további hasonló perekre lehet számítani, a Völner-Schadl ügyet pedig kirakatpernek minősítette, mivel van egy „elfeledett” bírósági szála, amelyben Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke is érintett.

Marczingós László az uniós jogállamisági büntetések ügyében is igen pesszimista hangot ütött meg. Magyarország tavaly nyáron kapott 200 millió eurós bírságot amiatt, mert nem teljesítette az EU Bíróságának ítéletét a nemzetközi védelmet kérelmező menekültek befogadásával kapcsolatban. Emellett a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára egymillió euró összegű kényszerítő bírság is ketyeg, ennek következtében az ügyvéd szerint Magyarország soha nem fogja megkapni a befagyasztott uniós támogatásokat, így gyakorlatilag végérvényesen elesik az uniós támogatások rendszerétől. „A magyar kormány, illetőleg a törvényhozás azzal, hogy nem tett eleget tagállami kötelezettségének és a menekültügyi rendelkezéseket, jogszabályokat nem igazította az EU-s joghoz, tulajdonképpen felrúgja azt a szövetségi rendszert, amibe beléptünk 2004-ben. (…) Az, hogy Magyarország súlyos pénzeket veszít el, kizárólag a kormány, illetőleg a magyar törvényhozás, a magyar kormány felelőssége” – érvelt Szabó Gabriella.

A beszélgetésben résztvevők egyetértettek abban, hogy Magyarország már nem nevezhető jogállamnak. A jogászok abban is közös állásponton voltak, hogy a kormányváltás önmagában nem lesz elég a jogállam helyreállításához ahhoz rendszerváltás, illetve az állampolgárok részéről szemléletváltás szükséges.