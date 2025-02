Bírók főszerepben

Az idei labdarúgó Európa-bajnokságon is akadtak a szurkolókat felháborító döntések, így a szombati magyar-izlandi találkozón is. A múltból azonban több olyan meccsre is emlékezhetünk a nemzetközi viadalokról, amikor egyértelműen a játékvezető került főszerepbe.