Ragadós száj- és körömfájás: Szlovákia több határátkelőhelyet is lezár egy hónapra, az Orbán-kormányt hibáztatja a kialakult helyzetért

2025-04-07 15:33:00 CEST

A Fico-kormány szerint a magyar kabinet lépései nem elégségesek.

Szlovákia hétfő éjféltől lezár 17 határátkelőt a magyar és az osztrák határon – derül ki az Új Szó cikkéből.

Erről egy rendkívüli kormányülésen döntöttek. Richard Takáč mezőgazdasági miniszter közlése szerint a határzár következtében felszabaduló rendőröket és állategészségügyi szakembereket a gócpontok 10 kilométeres körzetében vetik be az állattartó telepek ellenőrzésére. A határátlépés tilalma az autókra vonatkozik. A miniszter elmondta, hogy ebben a körzetben 93 olyan telep található, ahol legalább 50 állatot tartanak, összesen több mint 20 ezer szarvasmarhával és több mint 50 ezer sertéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a telepeken ellenőrizni fogják a szigorú állategészségügyi szabályok betartását, és nem kell tartani attól, hogy az ellenőrzések során továbbterjedne a fertőzés.

A miniszter hozzátette, hogy az ellenőrök egyszer használatos védőruhát viselnek, amelyeket belépés előtt és kilépés után fertőtlenítenek. A farmokat drónokkal is figyelik majd, ellenőrizve többek között, hogy vannak-e fertőtlenítő gázlók, és hogy az alkalmazottak átöltöznek-e belépéskor és kilépéskor. A környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy a lépés azért volt indokolt, mert a magyarországi intézkedéseket a szlovák kormány nem tartja elég biztonságosnak. „A szigorítás annak eredménye, hogy látjuk, Magyarország egyes intézkedései nem elégségesek” – fogalmazott Tomáš Taraba. Hozzátette, nem minden nagy állattartó telepet kellene kártalanítani, különösen azokat nem, amelyek felelőtlen viselkedésükkel hozzájárultak a helyzet kialakulásához. Ezt az álláspontot Richard Takáč is megerősítette. Az eddigi vizsgálatok szerint a fertőzés valószínűleg a magyarországi Levél településről került át az erdőháti tenyészetbe (Plavecký Štvrtok), mivel az egyik ottani dolgozó korábban a magyar farmon is megfordult, és ő vihette át a kórokozót.