A Gubacsi vasúti híd felújítása helyett új dunai átkelőt építenek Csepel és Pesterzsébet között

2025-04-08 15:23:00 CEST

A Lázár János vezette építési és közlekedés tárca végre kiírta a közbeszerzési pályázatot. Két éve még 44 milliárd forintra taksálták a beruházást, most az ajánlott ár lesz a legfőbb szempont abban, ki nyerheti el a munkát.

Elindította a közbeszerzést, kiírta a tendert a Soroksári-Dunaág legfontosabb átkelője, a Gubacsi híd megújítására az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) – derült ki a Telexnek a Iho értesülése alapján írt cikkéből. A régóta várt, 2022-ben még el is halasztott felújítás helyett azonban egy teljesen új híd épül majd régi elbontása után, a költségeket két éve 44 milliárd forintra becsülték. Az erre vonatkozó 2023-as kormányhatározat szerint ezzel a kerettel, magyar és uniós forrásokból, az európai hálózatfinanszírozási eszközön (CEF) keresztül valósítják meg a beruházást.

A főváros XXI. és XX. kerülete, azaz Csepelt és Pesterzsébetet a Duna fölött összekötő híd a magyarországi kombinált árufuvarozás csaknem 90 százalékát szolgálja ki, a hazai autó- és akkumulátorgyárak számos beszállítója is ezen az átkelőn keresztül érkező szállítmányokból jut alkatrészhez. A rendkívül rossz állapotú hídon 2020-ban 5 kilométer/órás sebességkorlátozást és 20 tonnás tengelyterhelés-korlátozást kellett bevezetni állapota miatt. A veszély mértékét jelezte, hogy külön sebességmérőket is telepítettek a hídra.

A kiírás szerint a Gubacsi vasúti híd és a csepeli Corvin csomópont közötti vasúti pálya kétvágányúvá alakul, de távlatilag a négyvágányos, villamosított kiépítés lehetőségét is garantálni kell. A közbeszerzés része az új átkelőhöz vezető sínpárok lefektetése, a biztosítóberendezés kiépítése, illetve a felsővezeték jövőbeli oszlopainak alapozása is. A soroksári Duna-ág új hídján a legfeljebb 740 méter hosszú, 22,5 tonna legnagyobb tengelynyomású szerelvények maximum negyven kilométer per órás sebességgel haladhatnak át majd. A híd felszerkezetének tervezett hossza 493,6 méter, a fő eleme egy „kosárfüles” ívhíd lesz. A tender leendő győztesének 36 hónap alatt kell megvalósítania fejlesztést. A pályázatok értékelésénél a legfőbb szempont az árajánlat lesz.