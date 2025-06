Markoló a Balatonban - Így építkeznek Mészárosék

Erősen aggályos módszerrel építenek hullámtörőt a dél-balatoni vasútfejlesztés során a vízparton vezető fonyódi pályaszakasz mellé. Környezetvédők jelezték, és ezt fotó is igazolja, hogy olykor a tó vízébe gázoló markolóval építkezik a kivitelező konzorcium, amelynek tagja a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc cége is. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. szerint nincs ok aggodalomra, a cég a vízminőségre vonatkozó előírások betartásával dolgozik.