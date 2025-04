Doktor ChatGPT szinte hibátlanul azonosítja a bőrproblémákat

Tudomány;Semmelweis Egyetem;bőrgyógyászat;mesterséges intelligencia;ChatGPT;

2025-04-08 16:21:00 CEST

Ez már tudományos tény. Az orvost nem váltja ki.

A Semmelweis Egyetem kutatása szerint a ChatGPT szinte hibátlanul képes felismerni a leggyakoribb bőrproblémákat – derül ki egy, szerkesztőségünknek is megküldött közleményből.

E szerint a vizsgálat során a GPT-4o modellt és a Google Gemini Flash 2.0-s verzióját tesztelték. Kiderült, hogy előbbi az esetek 93%-ában helyesen azonosította az aknét és a rosaceát, míg utóbbi csupán 21%-os pontossággal teljesített. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár a mesterséges intelligencia jelentősen lerövidítheti a betegellátáshoz szükséges időt, a végleges diagnózist továbbra is szakorvosnak kell felállítania.

A vizsgálat során olyan páciensek fotóit használták, akiknél korábban szakorvosok igazolták az akne vagy rosacea diagnózisát. A képeket két, egymástól független bőrgyógyász értékelte, eltérő vélemény esetén pedig egy harmadik szakértő döntött a végső diagnózisról. A mesterséges intelligencia-modellek a feltöltött fotók alapján, laikus felhasználók kérdéseire válaszolva adtak diagnózist. Az akne és a rosacea gyakori, ám nem mindig könnyen felismerhető bőrproblémák, mivel tüneteik sokszor hasonlítanak egymásra. A tesztek során a GPT-4o modell minden esetben adott valamilyen betegségmeghatározást, és 93%-os pontossággal találta el a helyes kórképet: akne esetében 91%-os, rosaceánál pedig 100%-os találati arányt ért el.

Az altípusok azonosításában már kevésbé volt eredményes: az akne altípusait 55%-ban, a rosaceáét pedig 50%-ban tudta pontosan meghatározni. A Google Gemini Flash 2.0 jóval gyengébben szerepelt, mivel mindössze az esetek 21%-ában ismerte fel a betegségeket – ezért e modell részletesebb statisztikai értékelését a kutatók el is hagyták. Az adjunktus szerint őket is meglepte, milyen jól teljesített a ChatGPT, különösen azért, mert mind a betegek, mind az orvosok körében gyakran találkoznak a mesterséges intelligenciával szembeni szkepticizmussal.

A tanulmány arra is rámutat, hogy a bőrgyógyászati ellátás iránti igény világszerte növekszik, miközben a szakorvosok száma korlátozott: például az Egyesült Királyságban 100 ezer főre csupán egy bőrgyógyász jut, míg Görögországban 11,4. A kutatás első szerzője kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kaphat az önellenőrzésben, sőt abban is, hogy valaki időben orvoshoz forduljon. Mehdi Boostani felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a ChatGPT remekül teljesít az alapdiagnózis felállításában, az altípusok pontos meghatározása még kihívást jelent a rendszer számára. Ezért fontos, hogy a felhasználók tisztában legyenek a mesterséges intelligencia korlátaival.

Bánvölgyi András, a Semmelweis Egyetem Általános és Teledermatológiai Ambulanciájának vezetője hangsúlyozta: a végső diagnózist mindig szakorvosnak kell megállapítania, és a vényköteles gyógyszereket is csak ők írhatják fel. Mehdi Boostani szerint éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztassák a mesterséges intelligencia használatáról, amikor bőrének állapotát ellenőrzi.