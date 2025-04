Donald Trump kirobbantotta a vámháborút, az elsődleges kár a magyarországi infláció növekedése lehet

Az amerikai elnök brutális vámokat jelentett be szerdán, magyar idő szerint éjszaka 10 órakor a Fehér Ház Rózsakertjében. A tételek olyan súlyosak, hogy bizonyosan alapjaiban rázzák meg a globális kereskedelmi folyamatokat és alakítják át a termelési láncokat. Az aktuson Donald Trump szinte bosszút emlegetve úgy fogalmazott: „Néhány pillanat múlva aláírok egy történelmi végrehajtási rendeletet, ami a világ országiról szóló kölcsönös vámokról szól. Kölcsönös. Ez azt jelenti, hogy ők megteszik velünk, akkor mi is velük. Nagyon egyszerű ez.”

A bejelentés lényege, hogy mintegy 60 országra vagy tömörülésre „extra”, 10-49 százalék közötti illetékteher lép életbe a viszonosság elve alapján. Így – a jelenlegieken felüli – az Egyesült Államok például 34 százalékos vámot vet ki minden Kínából, 20 százalékot az Európai Unióból, 24 százalékot a Japánból érkező árura. Ezen felül viszont lényegében új, 10 százalékos alaptarifával terhelnek minden máshonnan érkező importárut. Összehasonlításul: az új globális tarifák miatt az Egyesült Államokban az összes importra kivetett vám átlagosan 22 százalékra ugrott – amely szintet utoljára 1910 körül tapasztaltak – a 2024-es mindössze 2,5 százalékról.

A bejelentés hangulatára jellemző, hogy az elnök nyersen „külföldi csalóként” és „külföldi dögevőként” támadta az USA legfontosabb kereskedelmi partnereit, köztük néhány kifejezetten közeli szövetségest, akik szerinte 50 éven át „meglopták” az amerikaiakat. Ezzel a világ legnagyobb gazdasága éles fordulatot hajt végre az általa közel egy évszázaddal ezelőtt felhagyott protekcionizmus irányába – foglalta össze a döntés lényegét a Washington Post. Egyébként, az intézkedés árnyékában Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok 1975 óta minden évben áruforgalmi deficittel küzd, azaz több áru érkezik, mint amennyit kivisznek az országból.

Éppen utóbbira támaszkodva hangzottak el igen markáns indoklások a Fehér Háztól, hogy miért is elengedhetetlen az Amerika nagyságát visszaadó intézkedéscsomag. A döntés előzetes felvezetésében azzal érveltek, hogy ezzel ellensúlyozzák a szabadkereskedelmi megállapodások évtizedes hatásait, amelyek elősegítették az importált áruk 3 ezer milliárd dolláros amerikai piacának növekedését. Trump érveiben megemlítette, hogy az áruforgalmi folyamatok közvetlenül ártottak az amerikai munkavállalóknak és gyártóknak. Ezen felül azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok a globális kereskedelmi deficitje jelenleg meghaladja az 1,2 ezer milliárd dollárt. Ezt egyensúlyba akarja hozni, a kormányzat ugyanis azzal számol, hogy az új vámok több mint 6 ezer milliárd dollárnyi bevételt hozhatnak.

Egyáltalán nem volt ennyire derűlátó hangulatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki csütörtökön egy Üzbegisztánban tartott sajtótájékoztatón kifogásolta a Donald Trump által bejelentett vámokat. Hozzátette, az Európai Unió kész ellenlépéseket kidolgozni azon felül is, hogy Brüsszel áprilistól már 26 milliárd euró értékű amerikai acél- és alumíniumtermékre vetett ki ellenilletéket. Figyelni fogjuk azt is, hogy az új tételeknek milyen közvetett hatásai lesznek, mert nem tudjuk felszívni a keletkező globális túlkínálatot és nem fogadjuk el a dömpinget sem a piacainkon - mondta von der Leyen. Véleménye szerint Trump vámjai szörnyű hatást gyakorolnak a fogyasztókra és a vállalkozásokra, amelyek a második világháború óta az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem révén sikeresen fejlődnek. Kifejtette: az Európai Uniónak, a világ legnagyobb egységes piacának meg kell védenie magát a globális kereskedelem mélyreható zavaraitól, amelyek az Egyesült Államok Trump általi elszigeteléséből erednének.

A bizottság elnöke mellett állami vezetők és tisztviselők és érintett gazdasági minisztériumok szinte számolatlanul szólaltak meg a témában. Az USA legnagyobb exportőrei közé tartozó Kína kereskedelmi minisztériuma közleményben reagált, amelyben kifejtették, hogy Peking „határozottan ellenintézkedéseket fog tenni saját jogainak és érdekeinek védelme érdekében”. Ennek részleteiről viszont nem szóltak. Kína egyébként a korábbi tarifaemelésekre, magasabb vámokat reagált, egyebek mellett a mezőgazdasági termékek amerikai exportjára, és korlátozta a stratégiai szempontból fontos ásványi anyagok kivitelét, amelyeket például az elektromos járművekhez használnak. Han Duck-soo, dél-koreai ügyvivő köztársasági elnök szavai szerint mivel a globális kereskedelmi háború valósággá vált, a kormánynak minden képességét latba kell vetnie a kereskedelmi válság leküzdésére.

Jonathan Reynolds, brit üzleti miniszter reményei szerint az Egyesült Királyságnak módja lesz kereskedelmi megállapodásokat kötni a brit árucikkekre kivetett 10 százalékos vámok „hatásának enyhítésére”. Hangsúlyozta, hogy senki sem akar kereskedelmi háborút, és a kormány mindent meg fog tenni, ami szükséges az Egyesült Királyság nemzeti érdekeinek védelmében. Giorgia Meloni, Olaszország konzervatív miniszterelnöke is „helytelennek” minősítette az Európai Unióval szembeni új, 20 százalékos vámokat, mondván, hogy azok egyik félnek sem kedveznek. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök már konkrétumokról is beszélt, úgy fogalmazott csütörtökön, hogy kormánya 14,1 milliárd eurós tervet hajt végre, hogy tompítsák a tarifák spanyol gazdaságra gyakorolt hatásait.

A brazil kormány viszont már keményebben beleállna az ügybe, s közölte, fontolgatja, hogy a kérdést Kereskedelmi Világszervezet (WTO) elé vigyék. Később pedig az egység ritka megnyilvánulásaként a brazil kongresszus egyhangúlag elfogadott egy viszonossági törvényt, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy megtorló intézkedéseket hozzon bármely országgal vagy kereskedelmi tömörüléssel szemben.

A recesszió felé sodródik a világgazdaság

Elemzői vélemények egyelőre kevés konkrétumot tartalmaznak a vámemelések következményeivel kapcsolatban. Az bizonyos, hogy az illetékek még több erőt vonnak el a világgazdaságból, amely alig heverte ki a pandémiát követő inflációs hullámot. Számos állam esetében ráadásul roppant magasra szökött az adósság, és a globális kereskedelmet több geopolitikai konfliktus is nyomasztja – írta a Reuters. A Nomura Research Institute vezető közgazdásza szerint Trump illetékei azzal a kockázattal is járnak, hogy megsemmisítik azt a globális szabadkereskedelmi rendet, amelyet maga az Egyesült Államok vezet a második világháború óta. A francia Insead üzleti iskola makroközgazdásza ezzel összefüggésben úgy vélte, a történtek a világgazdaságot egy globális recesszió felé sodorhatják. A világ legnagyobb bankjának, a J.P. Morgannak egy korábbi elemzése szerint, egy általános 10 százalékos amerikai vám, amelyet az EU és Kína válaszlépései követnek, 1 százalékkal csökkentheti az USA GDP-jét. Eközben a globális gazdasági növekedést 0,5 százalékkal mérsékli. Egy másik, szintén napokban ismertetett felmérésük hozzáteszi, hogy immár 40 százalékos a kockázata annak, hogy idén globális recesszió következik be, szemben a 2025 elején mért 30 százalékkal. Ennek egyértelmű okát Washington kereskedelempolitikájában látják.