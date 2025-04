Új fordulatszámon pörög a kereskedelmi háború, Donald Trump 20 százalékos importvámmal vág oda az Európai Uniónak

Európai Unió;Egyesült Államok;Donald Trump;kereskedelmi háború;büntetővám;

2025-04-03 02:01:00 CEST

Még kedves is voltam – jelentette be amerikai keleti parti idő szerint kedd délután Donald Trump, hogy a világ országaira kivetett büntetővámjai között 20 százalékos sarccal sújtja az EU-tagországokból az Egyesült Államokba áramló árukat. Importvámokról van szó, a minimális érték 10 százalék, néhány országot – például az Egyesült Királyságot, Ausztráliát és Brazíliát – legalábbis csak ennyivel bünteti 2025. április 5-től az amerikai elnök.

Kína 34,

Japán 24,

Dél-Korea 25,

India 26,

Svájc 31

százalékos importvámot kap, amely mindegyikük esetében 2025. április 9-én lép hatályba. A CNN hívja fel a figyelmet, hogy

a korábban bevezetett 20 százalékossal együtt a kínai árukat az Egyesült Államok már 54 százalékos importvámmal sújtja.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között már volt egy pengeváltás, Ursula von der Leyen 26 milliárd euró értékű büntetővámmal akart válaszolni Donald Trump 26 milliárd euró értékű büntetővámjaira. Eredetileg úgy volt, hogy ez 2025. április 1-től így lesz, az Európai Bizottság végül április 13-ig halasztott.

Ami a kiszólást illeti, hogy az amerikai elnök még kedves is volt, a Trump-adminisztráció úgy számol, hogy minden országot feleakkora büntetővámmal sújt, mint amekkorát az illető ország kivetett az amerikai árukra. Ennek a szépséghibája csak az, hogy az Fehér Ház ebbe most nem egyszerűen csak az illető országban amerikai árukat sújtó importvámokat veszi bele, hanem az áfát és például a a digitális szolgáltatási adót is.

A főbb érintett országokról összeállított listát ebben a tweetben lehet megnézni.

Az amerikai elnöknek több célja is van az importvámokkal. Az egyik, hogy csökkentse a világrekorder kereskedelmi deficitet, amely 2023-ban 1150 milliárd dollár körül állt meg. A második, hogy serkentse az amerikai ipart, az amerikai gyártók térjenek vissza az Egyesült Államokba, teremtsenek új munkahelyeket. A harmadik, hogy az importvámokból szerzett pluszpénzből teljesítse az egyik kampányígéretét, vagyis hogy csökkenten fogja az adókat.

Donald Trump az általa a felszabadulás napjának nevezett keddi bejelentéstől függetlenül sarcolja meg 25 százalékos importvámmal a világ járműiparát is.

Ahogyan korábban, az amerikai elnök most is jelezte, hogy van lehetőség megállapodásra, ha a most megsarcolt országok csökkentik az amerikai árukra kivetett importvámjukat, akkor az Egyesült Államok is csökkenteni fog. Végül egy órán át beszélt a Fehér Ház rózsakertjében, mielőtt aláírta volna az amerikai importvámokról szóló elnöki rendeletet

Kanadát és Mexikót ebben a körben Donald Trump nem büntette, az Egyesült Államok két legnagyobb kereskedelmi partnerével az amerikai elnök külön kereskedelmi háborút vív. Az egész rohamot vélük is kezdte, aztán a válaszfenyegetések hatására egyelőre mindegyik fél halasztott.





Nem szerepel a megsarcolandó országok között Észak-Korea, Kuba és Oroszország sem, amelyekkel szemben az Egyesült Államok korábban már aránylag kemény szankciókat léptetett életbe.

Az importvámoktól az Egyesült Államokban sincs mindenki elragadtatva, az amerikai kiskereskedelmi szövetség, az NRF részéről David French kormányzati kapcsolatokért felelős elnökhelyettes arra figyelmeztetett is, lehet, hogy a washingtoni politikusokat hidegen hagyja, hogy minden drágulni fog, az átlagos amerikai családok azonban nagyon is érezni fogják, hogy nőnek az árak. Nem mellesleg a gépezetbe került egy kis homokszem is, a The Guardian kajánkodik azon, hogy Trump-adminisztrációnak sikerült importvámmal sújtania egy lakatlan szigetvilágot, az Ausztráliához tartozó Heard-sziget és McDonald-szigetek nevű területet, amelynek összesen 368 négyzetkilométerén fókák, pingvinek és albatroszok élnek.