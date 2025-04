Telkekre és épületekre darabolva adnák el a felszámolók újra az egykori Dunaferrt

felszámolási eljárás;Dunaferr;épületek;ingatlanértékesítés;telekeladás;

2025-04-09 06:41:00 CEST

Egyelőre azonban még csak egy felhívást jelentettek meg, felmérendő, hogy egyáltalán akadna-e vevő a gyár feltámasztására. Ez a Donald Trump által kirobbantott vámháború fényében több mint kétséges.

Az egykor vasmű, a Dunaferr két cégéért együttesen 1,67 millió euró (680 milliárd forint) részvételi biztosíték letételével várják 2025. április 25-ig az ajánlatokat a felszámolók – írja a hvg.hu, miután az újra felszámolás alatt álló egykori nagy üzemegység ismét eladósorba került. A felszámolók részvételi felhívásokban keresnek vevőt a volt Dunai Vasmű (Dunaferr), egész pontosan a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. és a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. egyes üzletrészeinek megvásárlására.

A cikk szerint a felhívás csak annak felmérésére szolgál, hogy egyáltalán akadna-e vevőjelölt a Dunaferr megvásárlására. A tervek szerint az értékesítendő cégekbe apportálnának minden eszközt, engedélyt és épületet, ami a tovább üzemeltetéshez szükséges. Azonban az ingatlanok, így a kikötő és az úgynevezett vasútüzemi telkek és sem kerülnének az új cégekbe. Ennek értelme az lehetne, hogy a telekingatlanokhoz kapcsolódó környezeti kármentesítési kötelezettségek nem terhelnék a vevőt.

Arra a hvg.hu írása nem tér ki, hogy ebben az esetben a feltehetően nem csekély területet ki kármentesítené, de egyelőre még az is bizonytalan, hogy lesz-e érdeklődő. Annyit lehet tudni, hogy nemrég egyedüli részvényesként elindította a budapesti székhelyű Dunaferr Steel Rolling Zrt.-t Jozef Szivák, aki a kétezres évek végén a kassai vasműnek kezdett annyival tartozni, hogy abből 2008-ban büntetőügy is kerekedett. Az említett vállalat bejegyzett tevékenysége vas-, acél- és vasötvözet-alapanyag gyártása. A kassai illetőségű Jozef Szivák az egyik fő gyanúsítottja volt annak az ügyészségi nyomozásnak, amely szerint a Szivákhoz köthető cég nem fizetett a kassai vasmű acéllemezeiért. Utóbb azonban felmentették a vádak alól, mert a tulajdonosok is tudtak a meghiúsult üzletekről. A pozsonyi Új Szó viszont azt írta, Jozef Szivák és köre meggazdagodott az ügyleten.

A Népszava legutóbb februárban foglalkozott a Dunai Vasmű ügyével, akkor még nem volt érzékelhető lépés a felszámolás folyamatában, amelyhez vezető utat lapunk végig követte. Ugyanakkor már akkor felvetődött, hogy Donald Trump amerikai elnök által akkor még csak tervezett, azóta már be is vezetett büntetővámok jelentősen befolyásolhatják az egykori Dunaferr jövőjét. Az ügyre rálátó forrásunk akkor azt feltételezte, hogy a vámemelés hatására bizonyosan lesznek olyan gyártók, amelyek kiszorulva az amerikai piacról más régiókban keresnek helyet termékeiknek. Ez alól nyilván Európa sem jelent majd kivételt, és ebben környezetben nehezen képzelhető el, hogy valaki komolyan fontolóra venné egy ezer sebből vérző, a termelését lényegében teljesen leállító üzem megvásárlását vagy működtetését, amelynek újraindítása vélhetően tetemes forrásokat igényelne.