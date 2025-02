- Néma csend van a Dunai Vasműnél

felszámolás;Dunaferr;Dunai Vasmű;

2025-02-15 17:54:00 CET

Semmit sem érzékelünk abból, hogy a felszámolás zajlana, nincsenek érdemi fejlemények – mondta neve mellőzését kérő forrásunk az egykori Dunaferr cégek felszámolási eljárásai kapcsán. Ahogy a Népszava is beszámolt róla, a Dunai Vasmű működtetésért a múlt év novemberéig az indiai-brit hátterű Liberty Steel volt a felelős, amely két társaságot hozott létre a dunaújvárosi cég üzemeltetésére. Az acél és a kokszelőállítást a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft., míg a hengerelt áruk gyártását a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felügyelte. A két vállalattal szemben viszont november 18-án felszámolási eljárást indítottak, mert számos kifizetés mellett a dolgozók bérének az utalásával is problémák adódtak, olyannyira, hogy azokat végül már a bérgarancia alapból kellett kifizetni, ami azóta is így van.

A felszámolást ugyan elrendelték, de hogy a folyamat elindult volna, illetve, hogy a termelés újraindítása vagy a vagyonmentés érdekében történne valami, abból semmi sem látszik - jegyezte meg forrásunk, hozzátéve, hogy . mindössze annyit tapasztalták, hogy a cégnél – tavaly év végén és idén januárban – jártak érdeklődők, többek között cseh, ukrán, török és indiai „küldöttség” is volt Dunaújvárosban. Arról, hogy az egyeztetések vezettek-e bármilyen eredményre, egyelőre nem tudni.

A hétvégén fontos határidőhöz érkeznek a felszámolók - a Furnace Kft. esetében a Capital Inkom Kft., míg a Dunarolling Kft.-nél a De Lege lata Zrt. -, ami felgyorsíthatja a folyamatokat - tudtuk meg. Egy 2023. januári kormányrendelet szerint ugyanis, ha az adós gazdasági tevékenységének folytatása a vagyon értékének megőrzését segíti, akkor a felszámolás kezdő időpontját követő legfeljebb 120 napig – a bíróság eltérő határozata hiányában – veszteségesen is folytatható a tevékenység. A felszámoló a felszámolás kezdő időpontját követő 90. napig viszont kezdeményezheti az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatásának bírósági jóváhagyását. Ez a határidő jár le most, február 15-én, szombaton, vagyis valamilyen formában a felszámolónak jeleznie kell a működés folytatására vonatkozó szándékot. Ennek sem látjuk azonban semmi jelét – tette hozzá forrásunk. Ugyanakkor az egykori Dunaferr cégekben érdemi tevékenység jelenleg nem zajlik, lényegében irodai és karbantartási feladatok ellátásán túl minden munkavállaló állásidőn van. A cég sorsának rendezése érdekében viszont ez a – jelen esetben – megszólalónk által „technikainak” nevezett határidő, s a tevékenység meghosszabbításának kérése hangsúlyosnak tetszik. Ha ugyanis ez nem történik meg, akkor elméletileg már a működés teljes befejezésével kellene foglalkozni, vagyis cég megszüntetése kerül fókuszba.

A múlt év végén több helyütt is megjelent a hír, hogy elvi megállapodás születette a Dunai Vasmű helyzetének rendezéséről a svájci-szlovák Duferco és a Minerfin cégpárossal, ám forrásunk szerint ennek sincs látható jele.

Márpedig ez a teljes csend aligha tesz jót, és nem segíti azt, hogy a termelés újrainduljon. A Dunai Vasmű reménybéli új üzemeltetőinek már azzal is számolniuk kell, hogy

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokba érkező minden acél és alumínium termékre 25 százalékos vám kivetését jelentette be a hét elején.

A Bloomberg cikke szerint ezen termékek amerikai importja 2024-ben csaknem 50 milliárd dollárt tett ki. A lap úgy értesült, hogy március 12-én lépnek életbe az intézkedések.

A Dunai Vasmű ügyeire rálátó forrásunk szerint nem valószínű, hogy ez az intézkedés közvetlenül bármilyen formában is érintené a magyar céget, inkább a fejlemények közvetett hatásától kell tartani. Ugyanis a vámemelés hatására bizonyosan lesznek olyan gyártók, amelyek kiszorulva az amerikai piacról más régiókban keresnek helyet termékeiknek. Ez alól nyilván Európa sem jelent majd kivételt. Így pedig a kontinens amúgy is csak küszködő gyártói még nagyobb nyomás alá kerülnek. Ebben a környezetben pedig nehezen képzelhető el, hogy valaki komolyan fontolóra venné egy ezer sebből vérző, a termelését lényegében teljesen leállító üzem megvásárlását vagy működtetését, amelynek újraindítása vélhetően tetemes forrásokat igényelne. Ettől persze még lehet bízni, de azt hiszem jobb realistának lenni – tette hozzá.

A felszámolással és a cég jövőjével kapcsolatban kerestük a nemzetgazdasági tárcát és a két felszámolót is, ám lapzártánkig egyik helyről sem kaptunk válaszokat.