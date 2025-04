Terepbejárás a múzeumban

képzőművészet;kiállítás;Ludwig Múzeum;

2025-04-09 18:45:00 CEST

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő Marcel Duchamp-díj nyerteseinek és jelöltjeinek szemszögéből kíván betekintést nyújtani a kortárs francia művészeti életbe a Ludwig Múzeum új kiállítása.

Tizennyolc francia művész kísérletező és innovatív munkáit mutatja be a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum legújabb kiállítása, melyen a 25. éves jubileumát ünneplő Marcel Duchamp-díjat (Prix Marcel Duchamp) nyert alkotók munkáiból válogat. A művészek minden évben komoly rostán esnek át, mivel a nemzetközi zsűri több száz szavazat alapján, egy sokfordulós kiválasztási folyamat végén dönt a négy jelölt és az egy díjazott személyéről.

A Ludwig Múzeum kiállításának címe Talált terepen, mely utal Marcel Duchamp (1887– 1968) francia művész „talált tárgy” (ready made) koncepciójára, melynek lényege, hogy az alkotó egy más által elkészített tárgyat kisebb változtatással vagy anélkül állít ki. Hírhedt eset, amikor 1917-ben Duchamp bemutatta a Forrás nevű művét, egy piszoárt, melyet az általa is alapított New York-i modern művészeti társasághoz adott be R. Mutt néven és szignóval – a művet azonban elutasították. A kiállítás címe másfelől a művészek alkotási módszereire is utal, a tárlaton látható művészeti gyakorlatok egyik eleme szintén a terepbejárás, mely nemcsak a fizikai, de a belső tér bejárását is jelentheti.

Az első teremben a helyreállítás fogalma kapja a hangsúlyt, és itt látható Julien Creuzet francia-karibi származású konceptuális művész két plasztikája, melyeket fémből, műanyagból, akrilfestékből és textilszálakból épített fel, és amelyek annak az installációjának részét képezték, amelyet a 2024-es Velencei Képzőművészeti Biennálén mutatott be, mikor is Franciaországot képviselte. Emellett a tárlat többi szekciójában láthatunk az ember és a természet viszonyával foglalkozó műveket, illetve olyan alkotásokat is, melyek létrehozásakor a művész tudományos kutatóvá, a társadalom proaktív résztvevőjévé vált.

A kiállítás a Marcel Duchamp-díj történetével egy külön szekcióban foglalkozik. Itt, egy idővonalon megtudhatjuk, hogy az elismerést az 1994-es alapítású ADIAF (Egyesület a francia művészet nemzetközi terjesztéséért) hozta létre 2000-ben. Gilles Fuchs alapító és gyűjtő úgy vélte, fontos lenne egy olyan díjat létrehozni, mely az 1984-es alapítású brit Turner-díj mintájára támogatná a kortárs művészeteket, másrészt korrigálná azt a tévképzetet, miszerint a franciaországi művészetet csak az állam keretezi. A kiállítás kiemeli, az ADIAF célja nem a magán- és közszféra egymás ellen hangolása volt, ezért már a kezdetektől segítette őket a Pompidou Központ akkori igazgatója, Alfred Pacquement. A díjra érdemes művészek kiválasztása pedig egy hosszan tartó, összetett folyamat: az egyesület Művészeti Bizottsága az adott év végén a művésztalálkozók és műterem-látogatások alapján összeállít egy körülbelül nyolcvan nevet számláló listát, melyből minden ADIAF-tag négy művészre szavazhat. Végül ezen összesítésből választja ki a négy jelöltet az ADIAF Jelölő Bizottsága, melynek minden évben más az összetétele – 2002-ben magyar tagja is volt, Hegyi Loránd művészettörténész, aki egy videóban is feltűnik a kiállításon.

Infó: Talált terepen – Művészeti gyakorlatok a Marcel Duchamp-díj 25 évéből. Kurátor: Jan Elantkowski, Kálmán Borbála. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, IX. kerület, Komor Marcell utca 1. Megtekinthető augusztus 24-ig.