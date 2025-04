Cáfolja Szijjártó Pétert a Trump-adminisztráció, nem David Pressman diktálta az importvámokat a magyarországi korrupcióval is indokló jelentést

korrupció;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Fehér Ház;importvámok;David Pressman;

2025-04-09 06:45:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter biztos abban, hogy a volt amerikai nagykövet áll a történtek hátterében.

„Nincs mit hozzátennünk a kormányzat által összeállított vám- és nem vámjellegű akadályok listájához, amelyet hazánk legkiválóbb közgazdászai készítettek annak érdekében, hogy kereskedelempolitikánk Amerika érdekeit szolgálja” – közölte a Telex megkeresésére Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője.

A portál azt szerette volna megtudni, hogyan kommentálja a Fehér Ház Szijjártó Péter azon állítását, miszerint a vámtarifa összeállításában is szerepet játszó amerikai jelentést valójában David Pressman előző amerikai nagykövet diktálta.

Ugyanis – mint arról lapunk is beszámolt – a Válasz Online nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor és Donald Trump látszólagos barátsága ellenére az új vámokat indokló dokumentumban az USA külön kitér a magyar közbeszerzések korrupciójára. Összesen 19 alkalommal említi a szöveg Magyarországot, miközben Szlovákiát csak négyszer, Romániát és Lengyelországot tizenkétszer, és még a jóval nagyobb partner Németországot is csak tizenhat alkalommal állítja pellengérre. A szövegben egész pontosan az áll: „Az USA cégei meglehetős aggodalmukat fejezték ki a magyar közbeszerzéseket illetően, mert azok nem mindig átláthatók, és rendre helyi és más EU-n kívüli szereplőknek kedveznek, például még Kínának is. A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot Magyarországon, annak ellenére is, hogy számos intézkedés történt az ügyben az elmúlt években.”

Erre reagált Szijjártó Péter azzal, hogy szerinte egyszerűen hazugság úgy írni erről, mintha az egy egyedi elnöki rendelet része volna, ráadásul a Biden-adminisztráció alatt született. Nem mellesleg a jelentés „Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta”, azok az ő véleményét tartalmazzák – tette hozzá.

A magyar korrupció megnevezése, mint az amerikai vámok egyik oka azért is érdekes, mert a Biden-adminisztráció korrupcióra hivatkozva tette szankciós listára Rogán Antalt januárban. A magyar kormány akkor úgy reagált, a döntés csak „a távozó, sikertelen amerikai nagykövet utolsó, pitiáner bosszúja”.