2025-04-09 17:28:00 CEST

Száj- és körömfájás: korlátozásokat vezettek be a nemzeti parkokban is

Több magarországi nemzeti park is lezárásokat jelentett be a legelő állatállományok védelme érdekében, a korlátozások a túraútvonalakat is érintenek.