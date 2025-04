Határérték fölötti a szennyezés a Hortobágyon

Cink, nikkel és króm határérték fölötti szennyezése mutatható ki a hortobágyi veszélyeshulladék-tároló területén kívül is. A mintavételezést és a mérést a Greenpeace felkérésére a debreceni Isotoptech végezte 2015. február végén. A minták azt mutatják, a Hortobágyba folyó csatornában is megjelentek a szennyező anyagok. 2014-ben a Greenpeace a telep területén belül is vett mintákat: egyes mérgező nehézfémek akkor is túllépték a határértékeket. A Greenpeace továbbra is azt követeli Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől, hogy azonnal intézkedjen a szennyezés továbbterjedésének megakadályozásáról, illetve a telep felszámolásáról.