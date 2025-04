Rogán Antal szerint nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne, ha kiderülne, van-e diplomata-útlevele Matolcsy Ádámnak vagy Dzsudzsák Balázsnak

Szijjártó Péter;Dzsudzsák Balázs;Balog Zoltán;Rogán Antal;Lánczi Tamás;közérdekű adatigénylés;diplomata útlevél;

2025-04-10 08:40:00 CEST

A fél kormányt megjárta a HVG erről szóló közérdekű adatigénylése.

Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek, van-e még diplomata-útlevele Dzsudzsák Balázsnak vagy Balog Zoltánnak, és kapott-e újonnan ilyet például Lánczi Tamás.

A portál azt írja, a közérdekű adatigényléséről – amelyben egy állami hitelközvetítésre, valamint csaknem tucatnyi személy diplomata-útlevelére kérdezett rá – szóló döntés szinte a fél kormányt megjárta. Az illetékes Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) vezetője még Rogán Antal iránymutatását is kikérte, aki pedig úgy döntött:

a HVG közérdekű adatigénylésében kikért adatok „közzétételét mellőzni kell”, mert azok nyilvánosságra kerülése „Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti”.

A portál néhány közszereplő diplomata-útlevelének ügyében már tavaly októberben megkereste a minisztérium sajtóosztályát, majd decemberben újra, ám egyik alkalommal sem kapott választ. Ahogy a decemberben feltett másik kérdésére sem, pedig ez ügyben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter irányította a HVG-t a KKM-hez egy kormányinfón. A Milorad Dodik vezette Boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke szerint ugyanis 100 millió eurós, vélhetően orosz hitel jutott el a kormányukhoz, az Oroszország elleni szankciók miatt magyar közvetítéssel. A portál arra volt kíváncsi, milyen szerepe volt ebben a kormánynak és ki volt a közvetítő cég, szervezet.

A HVG ezek után próbálkozott januárban közérdekű adatigényléssel a KKM-nél: 12 kérdést tett fel, ezek közül egy vonatkozott a Milorad Dodik-féle boszniai entitásba csatornázott hitelügyletre, a többi pedig diplomata-útlevelekre. Rákérdezett például arra,

van-e ilyen speciális úti okmánya Orbán Balázs politikai igazgatónak vagy Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének,

érvényes-e még Balog Zoltán exminiszter püspök útlevele,

vagy a korábban már ismertté vált útlevél-tulajdonosok közül van-e még ilyen okmánya Habony Árpádnak, Dzsudzsák Balázsnak, esetleg Matolcsy György fiának.

Ám annak ellenére, hogy a kérdéssorban érintett nevek jelentős részénél korábban a tárca erősítette meg a sajtó vagy egy országgyűlési képviselő kérdésére nyilvánosan az útlevél-jogosultságot, most a százmillió eurós hitelre vonatkozó kérdés mellett mind a tizenegy útleveles kérdésre is megtagadta a választ. Az indoklás is érdekes volt, mivel a külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra hivatkozott, és arra, miszerint a diplomatákra vonatkozó törvény szerint elképzelhető, hogy

„a külgazdasági, külpolitikai, valamint a diplomáciai feladatellátásban érintett vagy abban közreműködő személyek személyes adatának megismerése Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek érvényesítését vagy nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti.”

Arra már nem tért ki a KKM válasza, hogy a fenti törvényi korlátozás nem automatikus, hanem vizsgálni kell, hogy Magyarország érdekeit valóban veszélyezteti-e a diplomata-útlevéllel rendelkezők nevének nyilvánosságra kerülése. Ehhez bevonták a folyamatba a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő Rogán Antalt, ő mondta ki a végső szót. Ez azonban nem a minisztérium válaszából, hanem a HVG panasza nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatából derült ki.

A Péterfalvi Attila vezette NAIH ugyanis a panasz nyomán nyilatkoztatta a KKM-et az ügyben. Magyarázatában a tárca közölte a hatósággal, hogy

„Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit mérlegelve a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter véleményének kikérését követően” döntött a válasz megtagadásáról.

A NAIH ezután – elfogadva KKM jogi hivatkozását – a vizsgálatát lezárta.

A portál megjegyzi, Rogán Antal bevonása és a tágan értelmezhető nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozás különösen érthetetlen, hiszen az érintett személyek nem valódi diplomaták, és – Orbán Balázs kivételével – hivatalos minőségükben nem is köthetők a kormányhoz.