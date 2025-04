Kilencven napra az Európai Unió is felfüggeszti az amerikai termékekre kivetett importvámokat

Európai Unió;Egyesült Államok;Ursula von der Leyen;importvámok;

2025-04-10 13:18:00 CEST

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, lehetőséget akar adni a tárgyalásoknak.

Az amerikai elnök döntését tudomásul vették, és lehetőséget akarnak adni a tárgyalásokra - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett bejegyzésében. Hozzátette, az uniós tagállamok erőteljes támogatását élvező ellenintézkedéseket 90 napra felfüggesztik.

Ursula von der Leyen közölte, ha a tárgyalások nem bizonyulnak kielégítőnek, az ellenintézkedések beindulnak, és megjegyezte, hogy a további intézkedések előkészítése folytatódik.

A Politico úgy tudja, a döntést az uniós nagykövetek csütörtök délelőtt egy rendkívüli értekezleten vitatták meg.

Az Európai Bizottság javaslatára az Európai Unió tagországai szerdán szavazták meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által elindított kereskedelmi háborúban válaszol a 27 tagországot tömörítő szervezet. A döntést 26-1 arányban hagyták jóvá, egyedül a Magyarország nevében eljáró Orbán-kormány ellenezte.

Az intézkedések válaszul születtek arra, hogy az Egyesült Államok március 12-i hatállyal importvámmal sújtotta az Európai Unióból származó acél- és alumíniumtermékeket. Az EU szerint a sarc megalapozatlan és kárt okoz, mivel nemcsak az európai és amerikai gazdaságot, hanem az egész világgazdaságot is recesszióba taszíthatja. Az Európai Unió úgy döntött, amerikai termékek széles skáláját sújtja 25 százalékos importvámmal a mandulától és a húsféléktől a dohányárun át a jachtokig. Magyarország nevében Szijjártó Péter előre világossá tette, hogy nem szavazza meg az intézkedéseket, a párizsi és a római kormány pedig azért lobbizott, nehogy valamelyik amerikai slágertermék, például a bourbon whiskey-t importvámmal sújtsa az EU, ez ugyanis azt jelentené, hogy a Trump-adminisztráció 200 százalékos importvámot vet ki például a francia vagy az olasz borokra. Ez végül sikerült is elérniük, de az EU listáján így is összesen 1680 amerikai termékcsalád szerepel.

Később Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal elhalasztja a világ országaira általa kivetett importvámok bevezetését, csak megtorló intézkedésként Kínát sújtja 125 százalékos importvámmal. Kitért arra is, hogy 75 ország jelezte, kész tárgyalni, így figyelembe véve azt, hogy ezek az országok nem léptettek életbe semmiféle megtorló intézkedést az Egyesült Államok ellen, a felfüggesztésről határozott. „Ez időszak alatt egy jelentősen csökkentett, 10 százalékos importvám lép életbe azonnali hatállyal. Köszönöm a figyelmet” – zárta sorait Donald Trump.