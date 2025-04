Elítélték Heindl Pétert, a kormányplakátok pécsi rongálóját

Pécs;plakát;ítélet;Pécsi Törvényszék;

2025-04-10 13:16:00 CEST

Heindl fellebbez, és folytatja misszióját.

A Pécsi Törvényszék megrovásban részesítette a kormány óriásplakátjai ellen évek óta harcoló Heindl Pétert. Mint arról írtunk a jogvédő tevékenységet folytató Heindl azért festi át a kormány politikai plakátjait, mert szerinte azok beleavatkoznak a pártok választási harcába, s ezt tiltja a választási törvény, ahogy tiltják az Unió jogszabályai is. Heindl először a választási bizottságokhoz, a rendőrséghez, az ügyészséghez, a bírósághoz és az Alkotmánybíróághoz fordult, hogy szedessék le, illetve tiltsák be ezeket a politikai hirdetéseket, ám valamennyi megkeresett hatóság kitérő választ adott. Ezért aztán Heindl Péter a maga kezébe vette a dolgot, és átírta a plakátok szövegét. Tetteit sosem tagadta, sőt, volt, hogy ő jelentette fel önmagát, hisz az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a plakátok által megvalósított törvénysértésre.

Annyit elért, hogy az ellenzéki és független sajtó írt a tevékenységéről, ám az általa jogsértőnek minősített plakátokat továbbra is kirakta a kormány.

És azt is elérte a pécsi jogász, hogy büntetőeljárás induljon ellene. A Pécsi Ítélőtábla tavaly törvénysértőnek minősítette azt, hogy a jogász átfestett huszonegy óriásplakátot, és jogerős megrótta Heindl Pétert.

Eközben egy másik ügyben is indult ellene büntetőeljárás, ugyanis 2023 augusztus 24-én az egyik pécsi középiskola udvarán álló plakátot is „megtámadta”, amin az állt: „A baloldal belesodorna minket a háborúba”. Heindl azt írta a plakátra, hogy: „Tilos az iskola területén és külön állami forrásból politikai hirdetést kirakni”. Heindlt megvádolták rongálással, ám a Pécsi Járásbíróság 2024-ben felmentette őt a vád alól, mivel a per során kiderült, hogy a plakát csak június 16. és július 15. között lehetett volna kint a tartón. A lejárt plakát gazdája – a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) tulajdonában lévő Kövess Minket 2022 Kft. – nem is jelentett be kárigényt, a bíróság pedig úgy látta, hogy a lejárt plakátnak nincs értéke, így bűncselekmény hiányában felmentette Heindl Pétert.

Az ügyészség fellebbezett a verdikt ellen. Heindl is fellebbezett, mert más tartalmú ítéletet várt, azt szerette volna elérni, hogy a bíróság mondja ki: amikor ő felhívja a plakátok átfestésével a figyelmet a kormány jogsértésére, akkor él a szólásszabadság jogával, illetve állampolgári és szakmai kötelességét teljesíti. S mivel tettének nincs társadalmi veszélyessége, így bűncselekményt se követhet el, hisz társadalmi veszélyesség nélkül nincs bűncselekmény. Ha a bíróság így ítélne, akkor azzal – Heindl érvelése szerint - azt is kimondaná, hogy a kormány a plakátjaival nem folyhat bele a választási harcba.

Nos, a Pécsi Törvényszéken csütörtökön megszületett verdikt nem ezt rögzítette, hanem – az elsőfokú végzést megváltoztatva - elmarasztalta a 65 éves jogászt rongálás vétségében.

A másodfokú bíróság szerint ugyanis nincs jelentősége annak, hogy az átírt plakát már lejárt, s ezért le kellene szedni, és az se számít, hogy a sértett nem jelentett be kárigényt, az óriásplakát akkor is egy vagyontárgy, ha azt valaki megrongálja, akkor bűncselekményt követ el. A véleményszabadsággal pedig nem szabad úgy élni, hogy más tulajdonát megrongáljuk.

Heindl Péter a tárgyalás végén bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen. Nemcsak jogi úton, hanem tettekkel is. Az iskola udvarán ugyanis újra egy, az utcára néző politikai plakátot láthatunk, ami azt üzeni a magyar választóknak, hogy ne támogassuk Ukrajna uniós tagfelvételét.

Heindl a bíróságról hazament, munkához öltözött, majd létrájával elautózott az iskolai plakáthoz, és ezt festette rá: „Tilos állami szervnek és iskola területén a pártpolitika”.

Heindl Péter azt is megígérte: ha a törvénysértő plakátok átfestése miatt akár legenyhébb módon is elmarasztalják jogerősen, akkor nemzetközi bírósághoz fordul.