Az OBH is rájött, hogy kevés a bíróknak 3 nap 124 oldalnyi törvénytervezet véleményezésére, gyorsan kitolták a határidőt

bírók;törvénytervezet;Országos Bírói Hivatal;véleményezés;

2025-04-10 13:04:00 CEST

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan meddig.

Elismerte az Országos Bírói Hivatal, hogy valóban szűkös határidőt adtak a bíróknak arra, hogy véleményezzék az igazságügyi törvények módosításáról szóló törvény 124 oldalas tervezetét, így aztán indítványukra az igazságügyi miniszter meghosszabbította a határidőt – derül ki az OBH Telexnek küldött válaszából.

Nemrég lapunk is megírta, hogy a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a Facebookon hívta fel a figyelmet arra: múlt pénteken, a délutáni órákban küldték meg a magyarországi bírák nagy többségének a dokumentumot, amely a hétvégére is tekintettel várhatóan hétfőn lett minden bíró számára megismerhető. A tervezet 26 törvény módosítására vonatkozó javaslatot tartalmaz, 75 oldalon keresztül, míg az indokolással együtt összesen 124 oldal a javaslat. Észrevételeket eredetileg csak április 9-ig, egyes bíróságokon pedig április 7-ig vagy 8-ig tehettek volna. „Ez a határidő önmagában is azt üzeni, hogy a jogalkotó nem kíváncsi a bírák széles körének szakmai véleményére. Az ilyen eljárás csak a formális egyeztetés látszatát kelti, miközben tényleges párbeszédre, szakmai vitára vagy valódi módosításokra esély sincs” – állt a MABIE bejegyzésében.

Azt az Országos Bírói Hivatal már nem közölte, hogy meddig tolták ki a véleményezési határidőt. Válaszában még annyit hozzátett az OBH, hogy a tervezetről személyes egyeztetés is lesz a bírósági szervezet és az Igazságügyi Minisztérium képviselői között.

A HVG úgy tudja, hogy bár a törvénymódosítás-tervezet szövegén az igazságügyi tárca elméletben még változtathat, az jelenlegi formájában nem ígér sok jót. A módosításban akadnak egészen súlyos javaslatok is: a létszámhiány és a leterheltség kezelése helyett az igazságügyi tárca inkább pénzbüntetéssel sújtaná a bíróságokat, ha túllépik a határidőket. A bírák 65 év feletti továbbfoglalkoztatása pedig az OBH és a Kúria elnökének döntésén múlna majd, jogorvoslat nélkül.

Mint megírtuk, február végén tartották meg az első olyan demonstrációt, amelyet bírók szerveztek Magyarországon. A Magyar Bírói Egyesület tüntetésén a vártnál jóval nagyobb, tízezer főt is elérő tömeg gyűlt össze. A MABIE országos választmánya januárban döntött úgy, hogy a bírói függetlenség védelmében demonstrációt szervez. Követelései között szerepel, hogy a jogalkotó transzparensen, az érintettek véleményét figyelembe véve fogadjon el bármilyen igazságügyi reformot, továbbá része a bírói véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a kúriai és az alsóbb fokú bíróságok közötti indokolatlan fizetési különbségek megszüntetése.