Moszkva megtorlással fenyegette Tokiót, ha bármilyen módon segíti Kijev felfegyverzését

Oroszország;Japán;NATO;Ukrajna;fenyegetés;Mark Rutte;megtorlás;

2025-04-10 18:02:00 CEST

Az orosz külügyminisztériumot az dühíti, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár a napokban Japánban tárgyalt a szigetország miniszterelnökével a többi között arról, milyen segítséget nyújtsanak az oroszok által több mint három éve megtámadott Ukrajna önvédelméhez.

Oroszország elkerülhetetlen és kemény megtorló intézkedéseket fog bevezetni Japán ellen, ha bármilyen módon részt kíván venni Kijev fegyverrel való ellátásában – jelentette ki csütörtökön Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint. A fenyegetés egyik fő okaként azt jelölte meg a szóvivő, hogy „Tokió egyre inkább bekapcsolódik az Ukrajna körüli konfliktusba”. Állítását azzal támasztotta alá, hogy Tokio részt vesz NATO Biztonsági Segítségnyújtás és Kiképzés Ukrajnának (NSATU) nevű szervezetének munkájában.

Japán szerepvállalásáról a három éve az orosz invázió ellen küzdő Ukrajna támogatásában Mark Rutte, a NATO-főtitkár tokiói látogatásán esett szó, amiről az Euronews beszámolója szerint Isiba Sigeru miniszterelnökkel szerdai közös sajtótájékoztatójukon beszéltek. A szigetországi kormányfő szerint kifejezetten érdekeltek abban, hogy a NATO minél erősebb legyen, és tovább akarják mélyíteni a katonai kapcsolatokat, hogy közösen léphessenek fel Kína, Észak-Korea és Oroszország fenyegetéseivel szemben.

A felek egyébként határozottan elítélték, hogy Oroszország észak-koreai rakétákat és katonai egységeket vet be Ukrajna ellen, továbbá aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Kína támogatja az orosz hadiipart. Mark Rutte méltatta Japán hozzájárulását Ukrajna támogatásához az Oroszország elleni háborúban, és üdvözölte, hogy részt kíván venni az NSATU működésében, ahogy azt Gen Nakatani japán védelmi miniszter is megerősítette. Ő hangsúlyozta, hogy országa harci cselekményekben nem vesz részt, a második világháború után elfogadott elvei miatt, amit jogszabályok is előírnak a számukra.

Ezzel szemben az orosz külügy Japán szerepvállalását úgy minősítette, hogy anyagi és logisztikai támogatásukkal „a kijevi terrorrezsimet” segítik, így bármilyen lépést, amellyel közvetlenül vagy közvetve részt vesznek Ukrajna fegyverekkel és katonai felszerelésekkel való ellátásában, „amelyeket orosz állampolgárok meggyilkolására használnak, vagy ukrán fegyveresek kiképzését segítik”, egyértelműen ellenségesnek tekintenek. Marija Zaharova szerint ebben az esetben Tokiónak elkerülhetetlenül kemény, országuknak kárt okozó intézkedésekkel számolhatnak.