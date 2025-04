„A ti harcotok a mi harcunk is” – üzente Orbán Viktor a belgrádi utcák visszafoglalására készülő Aleksandar Vučićnak

Szerbia;Orbán Viktor;tüntetés;Belgrád;Aleksandar Vucic;

2025-04-11 12:07:00 CEST

Orbán Viktor rövid támogató videóüzenetet küldött Aleksandar Vučićnak a szerb elnök által kreált mozgalom szombatra meghirdetett belgrádi tüntetése elé – vette észre a Telex.

„Ismerős a helyzet: külföldi erők akarnak beavatkozni a szerbek életébe. Nálunk is ez történik. Külföldi erők akarják megmondani, hogyan éljenek a szerbek. Nálunk is ezt csinálják. Folyamatosan támadják azokat az embereket, akik kiállnak Szerbia szuverenitása mellett. Minket is ezért támadnak” – mondta egyperces videójában a miniszterelnök. Majd úgy folytatta: