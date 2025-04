Szájer József múzsa lett, a brüsszeli meneküléssel festményt ihletett

képzőművészet;Belgium;Szájer József;

2025-04-12 12:33:00 CEST

Egy illegális melegorgiába belebukó európai parlamenti képviselő története ihlette Luís Lázaro Matos festményét, amelyen patkányok, spermiumok és Oscar Wilde is előkerül. A művésszel a genti S.M.A.K. múzeumban beszélgettünk.

Én nem akarok közel kerülni a patkányokhoz, de cukik, gyors és agilis állatok – meséli alkotása kapcsán Luís Lázaro Matos. A genti S.M.A.K. kortárs művészeti múzeumban a múlt héten nyílt csoportos kortárs festészeti kiállítás, amelyen a Belgiumban élő portugál festő egy egész falat beterítő művét is kiállították. A fal közepén az EU zászlajára emlékeztető kör látható, amelyet csillagok helyett spermiumok formáznak. A kompozíció alsó részén öt különböző képen figyelhetjük, miként vizsgálja a csillagokat egy antropomorf patkány egy ereszcsatorna és egy férfi társaságában.

A Fidesz alapítója, Szájer József európai parlamenti képviselőként dolgozott 2020 novemberéig, amikor a koronavírus-járvány miatt elrendelt lezárások ellenére egy brüsszeli melegorgián vett részt. A rendőrök rajtakapták, ő az ablakon keresztül, egy ereszcsatornán lecsúszva próbált meg elmenekülni. A történtek után lemondott a mandátumáról, a tavaly novemberi visszatéréséig a nyilvánosságtól elvonultan élt.

A politikus története a portugál festőt Oscar Wilde-ra emlékeztette. Ahogy az ír költőt is meghurcolták homoszexualitása miatt, a magyar politikust is kivetette magából a közössége. „Mindannyian a szennyvízben vagyunk, de van, aki közben a csillagokra néz”– írta Wilde. (Az angol eredetiben a „gutter” szó szennyvizet és ereszcsatornát is jelenthet.) Egy ismertebb fordítás szerint: „Mindannyian a sárban fekszünk, néhányan mégis a csillagok után nyúlunk”. A festmény alakja távcsövön kémleli az eget.

Lázaro Matos szerint Oscar Wilde-hoz hasonlóan Szájerből is egy meleg ikon lett, „akár akarja ezt, akár nem”. Szerinte a magyar politikus története inkább tragikus: a Szájer pártja által felvállalt politika, a hangoztatott elvek és a tettek között ugyanis feszül ellentmondás, s mindezeket belengi az álszentség. Gyermekvédelemről beszélnek, morális értékeket hangoztatnak, amikhez nem tartják magukat. – De mindannyiunkban van valamennyi Szájer – véli a festő, aki szerint műve nem paródia és nem az expolitikus elleni támadás.

A kép nem konkrétan Szájer Józsefet ábrázolja, hanem egy elképzelt brüsszeli eurokratát, pontosabban egy „EuroRat” alakot, vagyis egy patkányt, aki az Európai Parlamentben dolgozik. (Az angol rat jelentése: patkány.) Az elképzelt állat a történet szerint egy EP-képviselő, aki – miután egy melegorgián lefülelték – váratlanul lemond és elvonul a világtól. Ezt követően egy mediterrán hangulatú helyre vonul el, ahonnan tovább fürkészi a csillagokat. A hangsúly az elmenekülés utáni állapoton van. A festő szándékoltan ábrázolja a szereplőjét az ereszcsatornán úgy, hogy ne legyen eldönthető: éppen lecsúszik-e arról, vagy pedig táncol körülötte rúdtáncosként.

A festménnyel szemben az ablakra fölírta a képzeletbeli képviselő a lemondólevelét, amely a hagyományos, titkos lemondólevelekkel ellentétben nyilvános, még az utcáról is látható. A szöveg szerint a „EuroRat” még nem tudja, mit fog kezdeni magával. „Talán a randiappok névtelenségében találok majd megnyugvást” – olvasható.

A patkány mint a történet szereplője még azért is passzol a meleg politikus történetéhez Luís Lázaro Matos szerint, mert régi sztereotípia, hogy a melegek perverzek, és csak éjszaka, koszos sikátorokban tudnak egymással szexelni. A festő hangsúlyozza: Szájer csak a Covid-járvány alatt bevezezetett korlátozó intézkedéseket szegte meg. „Amit tett, önmagában nem tilos, és rendben kéne, hogy legyen, ha ő ezt akarja csinálni.”

A magyar politikus meneküléséről ugyan hallott Lázaro Matos a világjárvány idején, de aztán nem sokat foglalkozott vele. Aztán mikor Brüsszelbe költözött, újra és újra előkerült beszélgetésekben a melegorgián rajtakapott konzervatív politikus történte. A festőművész saját hazájában is voltak hasonló botrányok: a Fidesz-szövetséges szélsőjobboldali párt, a Chega egyik férfi politikusáról derült ki, hogy kiskorú férfi prostituáltnak fizetett orális szexért. – Ezért jelenleg is folyik az eljárás ellene – meséli a művész.