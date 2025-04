Havas Henrik: Gyárfás Tamás azt mondta nekem, ha elítélik, nem éli túl a börtönt

Gyárfás Tamás;Havas Henrik;Fenyő-gyilkosság;

2025-04-12 09:07:00 CEST

Szerinte számos kétség felmerült, ráadásul az alvilágban Princz Gábort tartották a valódi felbujtónak.

Jogvégzett emberként nehéz elhinni, hogy egy zűrös hangfelvételre hivatkozva ítélték el Gyárfás Tamást – jelentette ki a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában Havas Henrik.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Fővárosi Ítélőtábla kisebb módosításokkal, de jogerőre emelte a Fenyő-gyilkosság kapcsán 2024. február 8-án kihirdetett elsőfokú ítéletet. Gyárfás Tamás büntetése hét év lett, amit most másodfokon is megerősítettek. Portik Tamás, akit korábban az Aranykéz utcai robbantás miatt már elítéltek, másodfokon is életfogytiglani börtönbüntetést kapott. A bíróság szerint a médiavállalkozó nem bűnsegédje, hanem felbujtója volt Fenyő János 1998-as meggyilkolásának.

Havas Henrik szerint az igazságszolgáltatás csődje, hogy több mint húsz év elteltével született ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében. Véleménye szerint a bíróságok feladata az lenne, hogy a lehető leggyorsabban, körültekintően és alaposan büntessék meg az elkövetőket, ezzel szemben Jozef Roháč 1998-ban ölte meg Fenyő Jánost, akinek egykori fő üzleti riválisát, Gyárfás Tamást csak 2018-ban hallgatták ki először. Az újságíró beszélt arról is, hogy tíz éven keresztül együtt dolgozott Gyárfás Tamással, tapasztalt vállalkozónak tartja, aki igyekezett minden politikai párttal jó kapcsolatot ápolni a pénzszerzés reményében. Azt is felvetette, hogyan válhatott Gyárfás Tamás bűnsegédből felbujtóvá a per során. Szerinte Gyárfás „pszichikai bűnsegéd” volt, aki szavakkal biztatta az elkövetőt, ebből azonban a bíróság érvelése alapján felbujtás lett. Így két felbujtó van: Gyárfás, aki Portikot felbujtotta és Portik, aki pedig Roháčot. Havas szerint ez jogi szempontból nehezen értelmezhető, hiszen általános elvárás, hogy a felbujtó büntetése azonos legyen a tettesével. Ha tehát Roháčot és Portikot életfogytiglanra ítélték, szerinte érthetetlen, hogy Gyárfás csupán hét évet kapott; életfogytiglant kellett volna kapnia vagy fel kellett volna menteni.

Havas Henrik megdöbbentőnek nevezte, hogy egy gyenge minőségű hangfelvétel alapján változtatták meg Gyárfás szerepét bűnsegédből felbujtóvá. Azt is szóvá tette, hogy a per során nem esett szó arról, hogy az alvilágban Princz Gábort tartották a valódi felbujtónak. Felidézte, hogy egy börtönben Portikkal együtt raboskodó személy elmondása szerint Portik a gyilkosság másnapján a Keleti pályaudvar melletti postán vette át a Princz által küldött akár százmillió forintot is. Mindezt megerősítették későbbi börtönriportok során. Szintén érthetetlennek találta, hogy Princz Gábort sem hallgatta ki soha a rendőrség, pedig amikor Kovács Lajossal, a gyilkossági nyomozás egyik egykori vezetőjével beszélgetett, kiderült, hogy az illető nem is tudott a Rádió-TV Újság körüli botrányról, amely szorosan kapcsolódott az ügyhöz. Havas Henrik beszélt arról is, hogy az ítélet előtt két héttel telefonon beszélt Gyárfás Tamással, aki arról számolt be, rossz előérzete van a várható ítélettel kapcsolatban, amit arra alapozott, hogy védője, Zamecsnik Péter az első fokú ítélet előtt is azzal kecsegtette, hogy felmentik, mégis hét év letöltendőt kapott.

A beszélgetés végén megjegyezte, hogy Gyárfás Tamás azt mondta neki a telefonban, hogy ha elítélik, nem éli túl a börtönt.