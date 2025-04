Szankciós listára tette volna a szerb miniszterelnök-helyettest az EU, de Magyarország és Szlovákia vétózott

Szerbia;Magyarország;vétó;

2025-04-12 15:59:00 CEST

Aleksandar Vulin orosz titkosszolgálati kitüntetést is kapott már az érdemeiért.

Magyarország és Szlovákia megvétózta azt a javaslatot, amely uniós szankciókat és beutazási tilalommal sújtotta volna Aleksandar Vulint, Szerbia miniszterelnök-helyettesét.

Erről maga a szerb politikus számolt be. Az az IntelliNews szerint Aleksandar Vulin úgy véli, az intézkedés szándékát az váltotta ki, hogy az Európai Parlamentben nemrégiben elhangzott beszédében élesen bírálta az EU-t, a többi között elutasítva, hogy Szerbia az EU politikájához idomulva valaha szankciókat vezessen be Oroszország ellen, és azzal vádolta az EU-t, hogy meg akarja dönteni Aleksandar Vučić szerb elnök hatalmát. Később pontosított, mondván, az Európai Unió még nem vezetett be ellene beutazási tilalmat, és az orosz RIA Novosztyi hírügynökség tévesen számolt be erről. A TV Prva csatornának adott interjúban Vulin elmondta, hogy az EU külügyminisztereinek ülésén született volna döntés a szankciókról, de Magyarország és Szlovákia megvétózta őket.

Aleksandar Vulin Szerbia oroszpárti táborának egyik vezéralakja, régóta szoros kapcsolatot ápol a Kremllel. Az Egyesült Államok 2023-ban már szankciókat vezetett be ellene, azzal vádolva, hogy kormányzati pozícióját felhasználva támogatja a Nyugat elleni „rosszindulatú” orosz műveleteket. Az amerikaiak szerint emellett a fegyvercsempészethez és szervezett bűnözői körökhöz is van köze.

Szerbia egykori állambiztonsági vezetőjeként Aleksandar Vulin kitüntetést kapott az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) hírszerzési együttműködésért. Rendszeresen találkozik orosz tisztségviselőkkel, többek között Szergej Nariskinnel, az orosz külföldi hírszerzés igazgatójával is.

Szerbiában néhány hónap alatt a Vučić-rezsim elleni általános tiltakozássá nőtte ki magát az a tüntetéssorozat, amely 2024. november 1,, az újvidéki pályaudvari tragédia után vette kezdetét. Aleksandar Vulin nemrég simán bevallotta, hogy a belgrádi kormány orosz titkosszolgálati segítséget is kért a tüntetések letörésére.