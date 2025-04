Mentesítette az okostelefonokat és a számítógépeket a kölcsönös vámok alól Donald Trump

Kína;Donald Trump;elektronikai cégek;vámháború;

2025-04-12 20:51:00 CEST

Miután eszébe juttatták, hogy a kínai kitettség miatt horribilis mértékben megnövekedhet az elektronikai cikkek ára az Egyesült Államokban.

A Trump-adminisztráció mentesítette az okostelefonokat és a számítógépeket a kölcsönös vámok alól, beleértve a kínai importra kivetett 125 százalékos illetéket is - írja a BBC.

Az amerikai vám- és határőrszolgálat helyi idő szerint pénteken késő este számolt be arról, hogy az említett termékekre sem a 10 százalékos globális vám, sem a Kínára kivetett extra vám nem fog vonatkozni. A lépésre azt követően került sor, hogy a Trump-adminisztrációnak a tech-cégek jelzése nyomán leesett, hogy az elektromos szerkezetek ára az egekbe szökhet, miután azok szerves részét Kínában gyártják. Ennek megfelelően a most kihirdetett mentességek más elektronikus eszközökre és alkatrészekre is kiterjednek, beleértve a félvezetőket, napelemeket és memóriakártyákat is.

A Counterpoint Research szerint nem túl meglepő módon az Egyesült Államok az iPhone-ok fő piaca, tavaly pedig az okostelefonok eladásainak több mint felét az Apple adta. Csakhogy a hiba ott csúszik a számításba, hogy az Egyesült Államokban eladott iPhone-ok mintegy 80 százaléka Kínában, 20 százaléka pedig Indiában készül. Más okostelefon-óriások, például a Samsung esetében ugyancsak bekúszik a képbe a túlzott Kínára támaszkodás, így a cégek India mellett mostanában még Vietnámba igyekeznek kiszervezni a gyártást.

Donald Trump vámháborúja egyre szürreálisabb fordulatokat vesz, ami a világgazdaságot is egyik pillanatról a másikra borítja fel. Miután gyakorlatilag a világ minden pontjára büntetővámokat vetett ki, egyik pilllanatról a másikra revideálja a lépéseit, köszönhetően annak, hogy az érintettek leggyakrabban értelemszerűen viszonvámokkal reagálnak. Az Európai Unióval az amerikai elnök ideiglenesen kiegyezett a vámok felfüggesztéséről, a kínai válaszlépések után azonban Pekinggel szemben horribilis mértékűre emelte a tételeket. Ebben a vonatkozásban tűnik most úgy, hogy bilibe lógott az elnök keze.