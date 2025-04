Tompos Márton: Van még hely a Tisza mellett is, Momentum által támogatott DK-s és MSZP-s jelöltek biztosan nem lesznek

politika;ellenzék;Magyarország;interjú;Momentum Mozgalom;Tompos Márton;Tisza Párt;

2025-04-14 05:55:00 CEST

Ha a mostani putyini úton megyünk tovább, 2026-ban nem lesznek olyan választások, amelyeken bárki bármilyen konstrukcióban felveheti a versenyt a Fidesszel – mondta lapunknak Tompos Márton, a Momentum elnöke. Egy Egy Tisza-kétharmadnak nem örülne, DK-s és MSZP-s jelölteket pedig sehol nem fog támogatni a pártja. A Momentum ma parlamenti blokáddal folytatja a tiltakozást. Interjú.

Hogy van most a Momentum? A tüntetésekkel és a rekordbüntetéssel járó füstgyertyázással elkezdődött a kampányuk?

Jobban vagyunk, mint korábban. Liberális párt vagyunk, úgyhogy mindig kritizálni fognak minket kívülről és belülről egyaránt; de az, hogy keddenként következetesen visszük a hídfoglalást, péntekenként az MTVA-nál várjuk a miniszterelnököt, ma pedig parlamenti blokádot tartunk, sőt Szegeden, Debrecenben, Egerben és Zalaegerszegen is szervezünk tüntetéseket – és közben a helyi ügyeink is folytatjuk – azt mutatják, hogy megmozdult a szervezet, aminek nagyon örülök. Szó sincs arról, hogy elkezdődött volna a kampány. Maga a párt aktivizálódott, és ennek reméljük meg is lesz az eredménye szervezeti szempontból.

Egyes elemzők és a kritikusaik szerint nem a kormányváltást segítik az akcióik.

Hadd fogalmazzam át ezt: ezek szerint ha kiállunk a gyülekezési törvény módosítása ellen, és jelen esetben a legnagyobb szexuális kisebbség alapvető jogai mellett, az nem segíti a kormányváltást. Ezzel a logikával én egyszerűen nem tudok azonosulni.

Sokan a konkrét stratégiát hiányolják azon túl, hogy minden héten kimennek tüntetni.

A konkrét stratégia az, hogy megpróbáljuk megértetni az emberekkel: ez nem a Pride-ról szól. Ha a mostani putyini úton megyünk tovább, 2026-ban nem lesznek olyan választások, ahol bárki bármilyen konstrukcióban felveheti a versenyt a kormánnyal.

A múlt keddi tüntetéssel ilyen szempontból elégedett?

Egyáltalán nem.

Akkor ez nem éppen a kritikusokat igazolja?

Ez azt igazolja, hogy igenis lehet irányt adni, csak nem kell belőle kihagyni a Momentumot. Az első hídfoglalás pont a parlamenti füstgyertyázásunkból alakult. Azóta három esemény is volt, ahol már nem szervezőként voltunk jelen. Mi mindig a beszédek alatt döntöttük el azt is, hogy átvonulunk a többi hídra; a múlt héten az időjárási viszonyok, az atmoszféra és a tömeg hangulata még nekünk is azt mutatták, hogy most inkább ne menjünk. (Ennek ellenére többen elfoglalták múlt kedden a Szabadság hidat is – a szerk).

Mint említette, a Momentum ma, amikor a parlament a tervek szerint szavaz az alaptörvény 15. módosításáról, blokád alá venné a parlamenti bejáratokat. Így akadályoznák meg, hogy „a putyini útra tereljenek minket és megfosszanak a szabadságunktól”. Hadházy Ákos már jelezte, a parlamenti blokádjukra nem megy el, azt mondta, pártoskodásnak tartja.

Sajnálom, hogy ő ezt így gondolja. Mi mindig próbáltunk konstruktívan állni hozzá: kiálltunk mellette az előválasztáson, a kezébe adtuk a füstgyertyát és mindig bevonjuk a programjainkba. A nyitottságunk továbbra is megmarad felé, legyen szó bármiről. Hétfőn élőben közvetítjük majd a benti szavazást, a színpadon pedig Soproni Tamás mellett ott lesz Karácsony Gergely, és Baranyi Krisztina is. Lépésről lépésre kell építeni az ellenállást. Hadházy Ákost tényleg tiszteljük, és örülnénk neki, ha nyitottabban állna ahhoz, hogy a Momentum ne csak zászlókkal és emberekkel legyen jelen a tüntetéseken, hanem gondolatokkal, szervezésben és tervezésben is.

A parlamentnél mit terveznek? Nem engedik be a képviselőket szavazni?

Hogy pontosan mi történik majd hétfőn, hogy mit érhetünk el, az a résztvevők számától is függ. Mindenkit bátorítok, hogy jöjjön el! Az biztos, hogy mindenféleképpen erős rendőri jelenlétre számítok!

És azután? Mi a további lépés?

Először is nézzük meg, hogy meg tudják-e szavazni az alkotmánymódosítást. Utána szerintem két irány van: az egyik, hogy vidéken – például Szegeden, Debrecenben és Miskolcon - kiterjesztjük a tüntetéseket, a másik pedig, hogy „társadalmiasítjuk” az ellenállást. Akkor érünk célt, ha nem csak azok állnak kint, akiket személyesen érint az adott ügy, hanem a tanárok, a bírák, vagy az egészségügyi dolgozók is nagy számban csatlakoznak. Félreértés ne essék; semmi gond nincs azzal, ha valaki azt mondja: választáson váltaná le a rendszert jövőre, addig pedig építkezik. Csakhogy mi azokhoz beszélünk, akik szerint ezt nem lehet kibírni 2026-ig.

Eközben mégis leginkább a „különutas” Tisza Párt erősödését mérték az intézetek. Így is megérte?

A legőszintébben mondom, hogy nem érdekelnek a számok. A Republikon azt mutatja, hogy 3 százalékot erősödtünk, a másik éppen azt, hogy csak 1-et, vagy 2-őt, a harmadik meg azt, hogy semmit. Az egyik esetben a sajtó megírja, hogy egy darab ember is hős, aki Kazahsztánban tüntetett az ukrán áldozatokért, máskor pedig ugyanott leírják, hogy a hídfoglaló nyolc-tízezer ember semmi. Maradjunk annyiban, hogy egyetlen adat fog számítani: a jövő évi választás.

Ott kikre lő majd a Momentum? Szeretnék visszahozni a szavazóikat Magyar Pétertől?

Nyilván, ha egy mostani Tisza-szimpatizáns azt mondja, hogy mégiscsak ránk szavaz, nagyon megköszönjük. De ez nem cél, csupán eszköz. A cél, hogy leváltsuk a rendszert. Viszont az olyan típusú „hibrid rezsimekben”, mint a magyar az, hogy egy párt három, vagy öt százalékkal vezet, önmagában ehhez kevés.

Azért ennél nagyobb előnyt mérnek a Tiszának…

Ezt is intézete válogatja, de az biztos, hogy stabil és nagyarányú győzelemre van szükség. És itt jön be a lényeg: mi nem Magyar Péter szavazóit akarjuk elvinni, hanem olyanokat, akik a rendszerváltás céljával egyetértenek, de nem feltétlenül szavaznának a Tiszára. Most úgy tűnik: a teljes népesség körülbelül kétharmada akar váltást. Szerintem itt bőven van még hely a Tisza mellett is.

Ebben kik most a versenytársaik?

Kik nem?

Egy Tisza-kétharmadnak nem örülne?

Semmilyen szinten. Még Momentum-kétharmadot sem tartanék kívánatosnak.

Látja bennük a veszélyt?

Pont az elmúlt 15 év mutatta meg, hogy hogyan lehet visszaélni a kisebbségben maradtak jogaival. De a korlátlan hatalom mindenkire veszélyt jelent. Ezért is kell egy erő, amelyik felnő melléjük, erre készülünk.

Magyar Péter viszont továbbra is elutasítja önöket. Mitől változna meg később a véleménye?

Ő mondott már érdekes dolgokat Ukrajnával kapcsolatban is, majd nagyon helyesen segélycsomagot vitt az ottani gyerekkórházba. Azt mondta, hogy a legnagyobb alibi-meló az EP-képviselőség, aztán mégis beült az EP-be is. Nincs ezzel semmi gond, dolgozunk és igyekszünk majd meggyőzni. Amit kategorikusan ki tudok jelenteni, hogy a DK-val és az MSZP-vel nem kötünk szövetséget.

Tehát Kunhalmi Ágnes, Varju László, vagy Hiller István újrázását sem támogatják?

A Momentum által támogatott DK-s és MSZP-s jelöltek biztosan nem lesznek. Bármilyen névről van is szó.

A Kutyapárt például egész szép tüntetést csinált a hétvégén. Velük tárgyalnak már?

Szervezeti szinten egyelőre nem. Most mindenki a saját munkájára fókuszál, és hogy minél több bizonytalan szavazót meggyőzzön a rendszerváltásról.

Kik lesznek a párt arcai jövőre? Nem szenvednek káderhiányban?

De igen, viszont ezzel most minden párt küzd egy kicsit az országban, ahogy hallom a Fidesz és a Tisza is. Szerintem ez leginkább nem nekünk, hanem a politikának szól; mégis úgy látom, hogy vannak olyan arcaink, mint Tóth Endre, vagy Szabó Szabolcs, akik hivatalban lévő, sikeres képviselők, így mindenképpen folytatni szeretnék. És vannak olyan arcok, mint Jámbor András, vagy Berki Sándor, akik az elmúlt 4 évben érdemi politikai munkát végeztek: nehezen tartom elképelhetőnek, hogy ne támogatnánk őket.