Hadházy Ákos: Matolcsy György már ellenzéki szereplőkkel is felvette a kapcsolatot

politika;ellenzék;Magyarország;interjú;tüntetés;Hadházy Ákos;hídfoglalás;

2025-04-05 05:55:00 CEST

Számára hiteles forrásból származik az információ. Ami a demonstrációsorozatát illeti, szerinte voltak nagy tüntetések, egyedül olyan nem történt még, hogy ki is tartunk, ameddig el nem érjük a kívánt célt – mondta a Népszavának Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselővel beszéltünk „óellenzékről”, a Tisza Pártról és Matolcsy Györgyről is. Interjú.

Ön kikéri magának az „óellenzéki” címkét?

Nem szeretném ezt a konfliktust hegyezni, ahogy annak sem örülök, amikor ezt Magyar Péter képviselő úr teszi meg. Ez csak az ellenzéken belüli megosztottságra utal, azzal együtt, hogy én már a 2022-es zuglói előválasztáson elmondtam: valóban szükség van a megújulásra. Ezen egyébként – a Momentum kivételével – az összes „régi pártot” sikerült legyőznöm.

Nem érzi önismétlésnek a „Pride-törvény” elleni tüntetéseket?

Dehogyis, hiszen semmiképp sem a régi tüntetéseket akarjuk megismételni. Az ellenzéki pártok óriási hibája, hogy tizenéven keresztül arról beszéltek: nincs szükség valódi ellenállásra, ők anélkül verik meg a Fideszt. Néha egyedül, néha összefogással, de tudjuk, hogy soha nem sikerült, mert a kormány játékszabályai szerint játszottak. Voltak persze nagy tüntetések: egyedül olyan nem történt még, hogy ki is tartunk, ameddig el nem érjük a kívánt célt.

Mi változik most?

Garancia csak arra van, hogy én biztosan kitartok. Azt, hogy a tömeg meddig bírja, nem tudjuk, viszont a kezdet nagyon is biztató. Az első napon kétezren voltunk a Kossuth téren és úgy ötszázan a hídnál, a másodikon sok sok ezren: a hidakon olyan fiatalok tömegeivel, akik biztos vagyok benne, hogy még soha nem jöttek ki az utcára. A keddi hídfoglalásra aztán több mint tízezren jöttek ki nagyon békésen és határozottan. Már most sokkal többet értünk el, mint eddig, hiszen látjuk, hogy nagyon is zavarjuk a hatalmat. Nem véletlen, hogy először Gulyás Gergely, majd Orbán Viktor mondta el: jogilag korlátoznák tovább a gyülekezésünket, annak ellenére, hogy mindent törvényesen csinálunk.

Nem pont az a cél, hogy a téma sokáig köztudatban maradjon? Nem számított rá eleve a Fidesz, hogy tüntetések és parlamenti „balhék” jönnek?

A reakciójukat elnézve, úgy látom, hogy nem. Nekik az a fontos, hogy mindig egy lépéssel az elégedetlenség előtt járjanak, és időben vegyék elő a Putyinnál, szerbeknél, fehéroroszoknál kipróbált félelemkeltő franchise-elemeket. Ez most vélhetően nem sikerült, hiszen ha számítottak volna erre a hullámra, akkor eleve beleírják a gyülekezési törvény korlátozásába, hogy nem tehetjük fel a lábunkat a hídra. Most már lehet, hogy azon gondolkodnak: Budapesten ne is lehessen tüntetni, mert ott nagyon nagy a forgalom, vagy azt mondják, csakis vidéken lehet, kivéve Felcsúton.

A Tisza Párt és a kritikusok azt mondják: amíg tüntetnek, addig sem megélhetési kérdésekről, inflációról kell beszélni, hanem arról, hogy az ellenzék füstgyertyázik, sőt megakasztják a közlekedést.

Tudja, nagyon csodálkozom ezeken a vitákon. Ha ránézek az önök lapjára, vagy internetes honlapjára, akkor is azt látom, hogy nem csak egy cikk fér el egy nap alatt. Az ellenzék sem csak belőlem áll, úgyhogy bőven van rá lehetőség, hogy más politikusok beszéljenek a tojás áráról, vagy a kórházak állapotáról. Kell is és én is szoktam, de lehet munkamegosztás. Azt gondolom, hogy ezt a Tisza Párt szavazói is megértik, sőt az Erzsébet hídon rengeteggel találkoztam. Értem természetesen, hogy ez egy jól kidolgozott csapdahelyzet. Ebből egyetlen kiút van – picit kényelmetlen, de szükséges – hogy addig folytassuk a tiltakozást, amíg nem érünk el eredményeket. Más valódi megoldás nincs.

A jövő hétre 24 órás tüntetést jelentett be. Egész napra elfoglalják a hidakat?

Az Erzsébet hidat mindenképpen. Viszont nem az a fontos, hogy hány hidat foglalunk el, sokkal inkább a résztvevők száma.

Ebből a szempontból 24 óra nagyon kockázatos.

Sokan már az első tüntetésre is azt mondták, hogy hülyeség, mert majd biztos kevesen jönnek el. De olyan éveket élünk, hogy kockázat vagy áldozatvállalás nélkül lehetetlen legyőzni ezt a hatalmat.

Az autósoknak is azt üzenném – különösen az ellenzékieknek – hogy ha kényelmetlenséget okozunk, azért elnézést kérünk, de ha legközelebb leteszik az autót és beállnak mellénk, akkor hamarabb vége lesz.

Álljon össze a szükséges kritikus tömeg, és újra lehet kényelmesen autózni.

Mit gondol a kormányellenes akciók más formáiról? A Tisza Párt-féle A nemzet hangját állítólag több mint félmillióan kitöltötték. Ön tervezi?

Ha találkozom gyűjtőponttal - eddig még nem láttam sajnos -, elgondolkodom rajta, de alapvetően pártszervezési és kommunikációs eszköznek tartom, ami nem baj. Az persze fontos, hogy egy párt mozgósítsa az aktivistáit, vagy próbálja eljuttatni az üzeneteit a választókhoz, ám ebben a formában ez a Nemzeti Konzultációra hasonlít. Én más utat választottam volna. Az erejét az online kitöltés csökkenti, ami leginkább e-mail-címek és kontaktok gyűjtésére jó. Éppen ezért, amikor például az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttem aláírásokat, tudatosan csak fizikai aláírást fogadtam el. Ha online is alá lehetett volna írni, valószínűleg hamarabb összegyűlik 650 ezer, de ez nem olyan sportérték, mint az, ha sok sok ember fizikailag van kint az emberekkel és gyűjti őket.

Jövőre választások jönnek. A mostani tüntetések kicsit sem részei a 2026-os képviselői kampányának?

Ezt a legsúlyosabban visszautasítom. Ha így lenne, akkor nyugodtan mondhatnám, hogy olyan szép tüntetést csináltunk, inkább most abbahagyom, és a választásra koncentrálok. Sokszor csinálták ezt a pártok, köztük a Momentum is, amikor kommunikációs lehetőséget láttak a tüntetésekben. Remélem, ezt a hibát többet nem követik el, aki pedig azt gondolja, hogy én ilyesmire készülök, egyáltalán nem érti, amiről az elmúlt években beszéltem.

Zuglóban akar újraindulni jövőre. Lehet már tudni, hogy mely pártok támogatják? Korábban a Momentumról és a Kutyapártról esett szó.

Nem tudom, és őszintén szólva nem is érdekel. Most az a fontos, hogy jövőre legyenek egyáltalán valódi választások. És ha lehet, akkor egy fokkal tisztességesebb körülmények között, mint eddig, vagy legalább a helyzet ne legyen rosszabb. Hiába mondja bárki, hogy demoralizálom a társadalmat, amikor azt mondom elcsalhatják a választást; egyrészt eddig is elcsalták, másrészt ha úgy érzik bajban vannak, sokkal nyíltabban teszik majd. Az, hogy a grúz választások után Orbán azonnal elment ölelkezni a csaló párttal, mutat valamit. Mi azért küzdünk, hogy ez nálunk ne következzen be: a mostani törvény sem arról szól, hogy a betiltott Pride-on legyenek kevesebben, hanem arról, hogy a kormányellenes tüntetéseket korlátozzák a jövő évi választások után. Azért tüntetünk, hogy ilyen szintű nyílt csalást ne követhessenek el.

Ha úgy látja ez megtörténik, elképzelhető, hogy mégsem indul?

Jelen pillanatban azt mondom, hogy elindulok. Még egy ilyen körülmények között tartott választás is legitimitást adhat egy politikusnak, de továbbra sem tudok mást javasolni az ellenzéki kollégáknak, mint amit eddig: szabjanak feltételeket az induláshoz, és ha az nem fogadja el a kormány, legalább ne tekintsük legitimnek az országos eredményt.

A Tisza továbbra is indulni tervez ön ellen. Tudja már, ki lesz a jelöltjük?

Nem és még egyszer mondom: arra koncentrálok, hogy egyáltalán beszélhessünk még választásokról.

Mégis ön nyilatkozta, hogy Zuglóban is könnyen a Fidesz nyerhet, ha a Tiszával mindketten rajthoz állnak. Ha ilyen forgatókönyvre is készül, akkor ön visszalépne?

Mégis miért? Zuglóban legyőztem már – ahogy pejoratívan mondja Magyar Péter – az óellenzéket és a Fideszt is. Úgy gondolom, van még dolgom a politikában, ahogy a Tiszának is joga van indulni, ha úgy érzik, sőt, akár a zuglói választók is elküldhetnek engem. A lehető legrosszabb forgatókönyv, ha az összefogás-vita újra kinyílik. Ismétlem: egyelőre lényegtelen az eredmény, csak azt szeretném, ha jövő kedden minél több honfitársunk eljönne és csatlakozna hozzánk az Erzsébet hídon.

Azt mondta pártot egyelőre nem alapít, anélkül viszont nehéz lesz.

Előbb utóbb kellhet párt, viszont jövő áprilisig nem még egy új pártra van szükség, csakis ellenállásra. Azt mondják, egy politikus ne ironizáljon, mert a végén még komolyan veszik, de ha Magyar képviselő még egy Ruszin-Szendit Romuluszt leigazol, akkor persze ezt a vitát is újragondolhatjuk. Sokszor elmondtam ezt, bízzunk benne, hogy nem fog megtörténni.

Ha mégis úgy hozná az élet, beülne egy Tisza-frakcióba 2026-ban?

Nem hiszem, de ha a jóisten úgy adja, hogy ellenzéki többség jön létre, akkor természetesen megszavaznám a Tisza miniszterelnök-jelöltjét, és koalíciós partnerként állok rendelkezésére. Ehhez viszont még nagyon sokat kell dolgozni.

Akkor mindent egybevéve egy esetleges Tisza-kormány alatt kormánypárti képviselő lenne jövőre?

Természetesen. Nem is értem a kérdést.

A fideszes ügyekhez hasonlóan felemlegette Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz kétes ügyeit is.

Megint csak azt tudom mondani: egy ellenzéki közösség elnézhet dolgokat a saját vezetőjének, de ha már félre is nézünk, akkor pont ugyanazt tesszük, amit a Fidesz, sőt a több százezer fiatal honfitársunk felé közvetítjük ugyanazt az üzenetet. Ez semmiképpen sem szerencsés, a saját oldalunk hibáiról is beszélni kell.

Tehát egy új kormány ellen ugyanúgy szervezne tüntetést? Akkor is, ha éppen a Fidesz van ellenzékben?

Nagyon remélem, hogy erre nem lesz szükség. Ha az új kormány jól végzi a munkáját, a mostani fideszes vezetők nem tüntetésre járnak majd, hanem leginkább ügyvédeket keresnek, vagy kiutat az országból. És ez nem politikai leszámolásról szól, hanem arról, hogy szétlopták az országot.

Mire számít a következő egy évben a hatalom részéről?

Mindenre. A miniszterelnök szellemeskedve beszélt a „tavaszi nagytakarításról”, ami azt jelenti, hogy a Putyin-franchise használati útmutatójából átlép a 15.pontba. Az ellenzék most már nem egyszerűen propaganda célpont lesz, hanem egyesek a gyakorlatban is áldozatává válnak az üldözéseknek, ahogy éppen most meleg honfitársainkkal történik.

Az nem a bomlás jele, hogy mostanában mintha a sajátjaikkal kezdenének leszámolni?

Borzasztóan kiszámítható, amit csinálnak és csak kicsit kell „kinézni az ablakon”, hogy lássuk mi történik. Kínában – ahol szintén mindenkit megfigyelnek és bevezették a technofasizmust – ha éppen bajt érzékel a hatalom, elővesznek egy különösen korrupt embert és leszámolnak vele. Ugyanez a helyzet Putyinnál: ő is bármikor előveszi egy oligarchát és elviszik Szibériába. Nyilván a Fidesz is méri, hogy csökken a támogatottsága, és előre tudja, hogy ki a tökéletes jelöltje erre. Matolcsy György például sokat kritizálta őket, sőt, állítólag már ellenzéki szereplőkkel is felvette a kapcsolatot. Annyi a különbség, hogy ő tudomásom szerint most nem Szibériába küldik, hanem Dubajba. Szép meleg ország, kiadatás nélkül.

Azt állítja, hogy oda fog menekülni?

Úgy tudom már ott is van, de az biztos, hogy a fia régóta nincs az országban.

Mivel kapcsolatban keresett meg Matolcsy György ellenzékieket?

Felajánlotta a tanácsait.

Önt kereste?

Nem.

Akkor a parlamenti ellenzékkel beszélt?

Nem. De ne barkochbázzunk.

Politikai hasznot most leginkább a Tisza Párttól remélhetett.

Az eddiginél többet nem fogok mondani, de számomra hiteles forrásból származik az információ.

És az ön jövője? A tüntetéseken túl, készül másra is?

Ez sok mindentől függ, nehéz előre megmondani. Mindenképpen küzdünk azért, hogy most megmozdítsuk az embereket. Aláhúzom: Az az ellenzéki honfitársunk is úgy táncol , ahogy az Orbán-kormány fütyül, aki nem csinál semmit, sőt ő táncol úgy igazán, hiszen pont azt szeretnék, hogy hallgassunk és mindenki ücsörögjön a fenekén. Én azt szeretném, hogy ez semmiképp se következzen be.

És ha mégis? Akkor sem az ücsörgést választaná?

Azt nem hiszem.

Akkor mi következik?

Azt majd meglátjuk.