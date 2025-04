Lerázná magáról a pert a fideszes Bánki Erik, de a bíró nem hagyja

Pécs;bíróság;büntetés;Bánki Erik;buszper;

2025-04-14 11:03:00 CEST

A pécsi buszperben tanúként beidézett Bánki Erik újra nem jött el a tárgyalásra, ezért a bíróság 300 ezer forintos rendbírsággal sújtotta a politikust. A fideszes politikus számára kínos ez az ügy, így lehet, hogy ezután se jön el. Amíg parlamenti képviselő, addig megteheti.

Bánki Erik fideszes parlamenti képviselő meghallgatásával folytatódott volna a Szekszárdi Törvényszéken a pécsi Volvo-perként elhíresült büntetőeljárás. A Fidesz legbefolyásosabb déldunántúli politikusának tanúkénti megidézését azért látta szükségesnek a bíróság, mert Bánki esetleges közreműködési szerepe több esetben is felmerült a Pécsett nagy felháborodást kiváltó buszvásárlásban.

Mint arról írtunk, a járművásárlás 2015-ben történt, amikor a pécsi önkormányzat közlekedési cége, a Tüke Zrt. a holland Bus and Coach cégtől megvásárolt 115 használt Volvo-buszt, s a flotta 3.5 milliárd forintos ára 700 millió (más számítás szerint egymilliárd) forinttal magasabb volt az indokoltnál, így a megdrágult vásárlás ekkora kárt okozott a városnak. A 700 milliót két, a buszokhoz nem értő, a vásárlásban érdemi munkát nem végző közvetítő vette fel, az ügyészség őket és a holland cég tulajdonosát állította bíróság elé, költségvetési csalás vádjával.

Az egyik közvetítő, a bizniszben percnyi munka nélkül 550 ezer eurót bezsebelő, majd ezt a pénzt egy távolkeleti offshore számlára utaló, magyar-amerikai állampolgárságú P. Endre már az előkészítő tárgyaláson elismerte bűnösségét, pénzmosás vádjában. Ezért őt jogerősen felfüggesztett börtönre és a jutalékával egyenlő mértékű pénzbírságra ítélte az első fokon eljáró Kaposvári Törvényszék. A másik két vádlottat viszont felmentették, mivel a bíróság úgy látta, hogy a 20-25 százalékos jutalék nem eltúlzott. Másodfokon, a Pécsi Ítélőtábla másképp vélekedett, és hatályon kívül helyezte verdiktet. A tábla szerint a kaposvári eljárás a buszvásárlás fontos momentumait nem tisztázta.

Így került az újra elsőfokról startoló per Szekszárdra, ahol márciusban meghallgatták az egyik közvetítőt, a buszvásárlás révén 1,6 millió eurót kasszírozó, magyar-holland állampolgárságú Csengő Andrást. Ő továbbra is ártatlannak vallotta magát, szerinte járt neki az említett jutalék, noha - úgy tűnik - csak tolmácsként vett részt az ügyletben.

A pécsi buszperben több kormánypárti politikus neve is felmerült, hisz a flottát az ekkor még fideszes vezetésű pécsi önkormányzat felhatalmazásával és kezességvállalásával vásárolta meg a Tüke Zrt. A buszügy iránt érdeklődő pécsiek tíz éve úgy vélik, hogy

a kiugróan magas jutalék nem a per „súlytalan” vádlottjainak járt volna, hanem a buszvásárlásról döntő kormánypárti politikusok érdekkörének, a vádlottak valójában csak a kitervelők táskahordozói voltak.

A rendőrség és az ügyészség azonban – a Hollandiából elindult nyomozás adatai között – nem talált olyan bizonyítékot, ami a kormánypárti politikusok ellen szólt volna. Így az ő felelősségüket nem vizsgálhatja a bíróság, őket csak tanúként hallgathatja meg. Meghallgatták már tanúként a volt polgármestert, a fideszes Páva Zsoltot és Girán Jánost, aki alpolgármestere volt a városnak a buszvétel idején. Ám ők állították, hogy nem folytak bele a járművásárlásba, arról a Tüke, illetve a városháza műszaki, pénzügyi és jogi szakemberei döntöttek.

A térség legmeghatározóbb fideszes politikusa immár 20 éve Bánki Erik, akinek neve többször is felmerült az eljárás során. Főképp azért, mert a már említett P. Endre korábban Bánki egyik németországi cégének volt az ügyvezetője. A pécsi városházán és a Tükénél P. Endrét senki sem ismeri, így adódik az a következtetés, hogy csakis Bánki révén kerülhetett bele ebbe a bizniszbe. Az is gyanús jel, hogy a fideszes politikus épp ena buszvásárlás napjaiban járt Amszterdamban. A bíróságon megszólalt tanúk közül pedig többen azt is elmondták, hogy Bánki nélkül semmilyen fontos ügyben nem döntenek Baranya és Pécs fideszes vezetői.

Ezért a bíróság februárban beidézte Bánki Eriket, aki azonban – egy külföldi utazásra hivatkozva – nem jött el a tárgyalásra. Ezek után a törvényszék április 14-én kívánta meghallgatni a politikust, s ő elfogadta ezt az időpontot. Ám hiába várták, újra nem jött el. Mint a bírótól, Bertaldo Andrástól megtudtuk, Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője 11-én pénteken, munkaidő után küldött levelet a törvényszékre, amiben azt írta, hogy Bánki Erik halaszthatatlan parlamenti elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a tárgyaláson. A bíró nem fogadta el ezt az indoklást, mivel az igazolás későn jött, és nincs konkrétan megnevezve, hogy mit takar a parlamenti elfoglaltság.

A parlament egyébként 13 órára hirdetett plenáris ülést, így Bánki Eriknek lett volna ideje részt venni a délelőtt 9 órára kitűzött tárgyaláson.

A bíróság 300 ezer forint rendbírsággal sújtotta a politikust, és május 5-ére tűzte ki meghallgatását. Ha újból nem jön el, akkor egymilliós bírságot rónak ki rá, mondta Bertaldo András.

A történethez tartozik, hogy a Bánki Erikhez köthető P. Endre sem jött el eddig a törvényszékre. Az ügyben már elítélt férfit is tanúként hallgatná meg a bíróság. Mivel márciusban nem jött el a tárgyalásra, keresték őt a megadott lakcímén, ám kiderült, hogy ott már tíz éve senki se látta. Ha P. Endre legközelebb se jön el, akkor körözést adnak ki ellene. Csakhogy P. Endre főképp Amerikában él, így ez aligha vezet eredményre. Mivel egy tanú ellen nemzetközi körözést nem lehet elrendelni, P. Endrét valószínűleg nem látjuk már a buszper tárgyalásán. Elképzelhető, hogy Bánkit se, hisz csak pénzbírsággal sújtható, képviselőként védi a mentelmi jog, így kényszerintézkedést vele szemben nem lehet elrendelni, s abból, hogy frakcióvezetője próbálta kimenteni, arra következtethetünk, hogy a Fidesz a végsőkig kiáll Bánki mellett ebben az ügyben.