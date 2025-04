Orbán Viktor: Mi lettünk az útépítések kormánya

Békéscsaba;Lázár János;Orbán Viktor;autóút;avatás;M44-es;

2025-04-15 13:22:00 CEST

A miniszerelnök nem aprózta el. Összekötötte a kommunista múltat, a Fideszt, a kormány „teljesítményét”, és az általa idénre ígért, de a következő évekre módosult fantasztikus jövőt. Utóbbi különösen jó hír a NER útépítő ágazatának.

A szervezők a végén majd valamilyen „védőitalt” szétosztanak közöttünk, mégis csak a barack hazájában vagyunk – próbálta poénosra venni Orbán Viktor miniszterelnök kedd délelőtt, hogy hallgatóságának esőben, szélben kell állnia, miközben ő Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában avatja fel az M44-es autóút új, kétszer két sávos, Kecskemétet és Békéscsabát összekötő szakaszát. A kormányfő Facebook-oldalán közzétett videó szerint Orbán viccelődésén kellően kincstári módon derült a miniszter, és a mögötte álló Lezsák Sándor parlamenti alelnök is, feltehetően a beígért pálinka reményében.

– Magyarország régóta tartozik Bács-Kiskun és Békés vármegye embereinek. Hosszú évrtizedekig mostoha része volt ez hazánknak, sem akarat, sem pénz nem volt arra, hogy bekössék az ország közlekedési és gazdasági vérke3ringésébe. Pedig a kommunizmus megdöntésében, Magyarország függetlenségének visszaszerzéséban düntő szerepet játszó települések és helyszínek találhatók a környéken – biccentett hallgatósága felé a kormányfő, aki visszaemlékezett, hogy huszonévesen, 1985-ben Szarvason részt vett egy diáktalálkozón, amely szerint a Fidesz megalakításához vezető út egyik fontos állomása volt. Orbán szerint ez volt az első országos szakkollégiumi találkozó, de elnevezték negyediknek, mert akkor még mindent engedélyeztetni kellett, és a kommunista hatóságok radarjai alatt így könnyebben át lehetett csúszni.

– Ami nekünk rendszerváltó fiataloknak Szarvas, a rendszerváltó értelmiségének, Lezsák Sándor nemzedékének Lakitelek – nosztalgiázott a miniszterelnök, felemlegetve, hogy milyen nehéz volt, akár fél napig is eltartott egykor a közlekedés Békésben, majd a rendszerváltás után annyit tettek, hogy másodrendű főutat átnevezték elsőrendnek. A kormányfői beszéd szerint 2014 óta tervezik ezt az utat, azaz éppen tíz éve bízta meg ezzel ő maga Lázár Jánost, ahogy fogalmazott, fővesztés terhe mellett, és 2016 azaz nyolc éve folyamatosan dolgoznak rajta. Hangsúlyozta, már 2019-ben átadták az M44-es út szakaszát Tiszakürt és Kondoros között, 2020-ban kiépült Békéscsabáig, egy év múlva már az említett Lakitelekkel, tavaly pedig Szentkirállyal is összekötötték, most pedig Kecskeméttel. Szerinte Budapest és Békéscsaba között már közvetlen az összeköttetés, de fordítva még nem, de jövőre szerinte azzal is végeznek.

Orbán Viktor szerint több mint 125 kilométer gyorsforgalmi utat építettek ki, sokat javítottak az itt élők életminőségén, s hogy miért élveznek az itt élők ilyen kiváltságot, meg is magyarázta:

„Ezt a vidéket ugyanis szorgalmas, boldogulni akaró, hazájukat szerető, nemzeti érzelmű emberek lakják. Ez a hely és az itt élők a bizonyíték arra, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz.”

– Az évek során mi lettünk az útépítések kormánya: 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt, az állami vagyont 15 év alatt megdupláztuk. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre. A kormány elhatározta, hogy minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi úton, és az elmúlt években be is kötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Salgótarjánt, Sopront és Kaposvárt. Hozzátette: az M44-es út átadásával pedig Békéscsaba is belép ebbe a klubba – hangoztatta a miniszterelnök, aki a jövőt is felvázolta. Eszerint következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályát, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és – emelet ki – Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.