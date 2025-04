Közérdekű adatigénylést nyújt be a DK, hogy kiderüljön, az Orbán-kormány mennyit költ az Ukrajna elleni gyűlöletkampányra

Orbán-kormány;Ukrajna;szavazás;EU-csatlakozás;DK;nemzeti konzultáció;közérdekű adatigénylés;gyűlöletkampány;

2025-04-15 19:20:00 CEST

Az ellenzéki párt valódi népszavazást szeretne szomszédunk EU-csatlakozásáról.

A Demokratikus Koalíció közérdekű adatigénylést nyújt be, hogy kiderüljön, mennyit költ a kormány az ukránellenes gyűlöletkampányra – derült ki az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Az ügyben Kálmán Olga DK-s országgyűlési képviselő azt valószínűsítette, hogy a kormány milliárdokat költ el az Ukrajna-ellenes gyűlöletkampányra. A pontos összegből pedig szerinte az is kiderülne, hogy „hányszor lehetne az árából népszavazást rendezni Ukrajna EU-tagságáról”.

„Arra akarják hangolni az embereket, hogy utasítsák el Ukrajna uniós csatlakozását, a végén pedig majd lesz egy nemzeti konzultáció, ami szerint a megkérdezettek 99 százaléka elutasítja Ukrajna csatlakozását. A valóság szerinte teljesen mást mutat, a magyarok többsége ugyanis egyáltalán nem utasítja el Ukrajna uniós csatlakozását, és hozzátette, hogy még Magyar Péter is elismerte, hogy a tiszások bő többsége támogatja a csatlakozást” – mondta Kálmán Olga.

Ezzel az ellenzéki politikus arra utalt, hogy Tisza Párt Nemzet Hangja elnevezésű nem hivatalos népszavazásán résztvevő több mint 1,1 millió ember 58 százaléka értett egyet szomszédunk uniós csatlakozásával. Magyar Péter be is jelentette vasárnap, hogy ha tényleg aktuálissá válna Ukrajna EU-tagsága, egy leendő Tisza-kormány ügydöntő népszavazást írna ki.

Kálmán Olga hozzátette: „Elég a kamu konzultációból, valódi országos népszavazást kell tartani, ahogyan azt a Demokratikus Koalíció már kezdeményezte is. Nem kell félni az emberektől. Meg kell kérdezni a véleményüket. Mi, baloldaliak ezt szeretnénk.”