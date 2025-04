Szabó Szabolcs: A Fidesz már érzi, hogy baj van, nem a többi pártot, hanem a választókat kell meggyőzni

Szabó Szabolcs;

2025-04-17 09:23:00 CEST

Szabó Szabolcs negyedszer vág neki a választási kampánynak az újrarajzolt csepeli választókörzetében. Kipróbálná, milyen nem ellenzéki szerepben politizálni, nem is a fideszes Németh Szilárdot, hanem a Tisza Párt majdani jelöltjét tartja a legnagyobb ellenfelének. Szerinte tök jó, amit Magyar Péter alakulata csinál a kormányváltás érdekében, csak ne dobálná sárral a többi ellenzéki pártot. Interjú.

A rendőrség szerint erőszakossá vált a Momentum. Belülről hogy látta a Kossuth téri blokádot?

A téren nem volt konfliktus. A Lánchidat pedig a rendőrök állták el. Nem értem mire számítottak, hogy a tüntetők erre sarkon fordulnak és hazamennek? Kedden nem volt baj, hogy a Sándor-palotához vonultak, hétfőn igen, talán titkos tárgyalásokat folytatott akkor Orbán Viktor, amihez nem kellettek tanúk? De teljesen random, hogy mit tesz a rendőrség: hol átengedik az embereket, hol nem, hol annyi egyenruhás van, hogy szinte sorfalat állnak, máskor alig lézeng valaki.

Hétfőn felfüggesztették hat momentumos parlamenti képviselő mentelmi jogát. Ön nem volt listán?

Ez még egy 2023-os akciózás visszacsapása. A rendőrség szerint 24 ezer forintos kárt okoztak a momentumosok azzal, hogy vizes bázisú festékkel lefújták a Sándor-palota előtti kordonokat. Nem voltam ott.

Kövér László házelnök nem kicsinyeskedik a büntetésekkel. Az ellenzék többnyire fizet. Ön viszont pert indított és nyert Strasbourgban az egyik bírság miatt. Visszakapta már a bírság összegét?

Vissza. Előtte hat évig húzták a pert, amiről az elejétől nyilvánvaló volt, hogy elveszítik, de beadtak egy 30 oldalas véleményt.

A hét elején bejelentette, hogy 2026-ban, három győzelem után immáron negyedszer ismét indul a választáson az újrarajzolt 9. országgyűlési egyéni választókerületben. Az ellenzéki politikusi lét nem éppen nyugdíjas állás. Miért vállalja újra és újra?

Ez már nagyon a felső határa annak, amit épp ésszel végig lehet vinni. Azért döntöttem mégis az indulás mellett, mert most érdemi esély mutatkozik arra, hogy a következő ciklusban az eddigiekkel ellentétben nem ellenzéki szerepben dolgozhatnék. Kipróbálnám. Ezzel együtt a sok éven át folytatott politizálás nincs jó hatással az ember egészségére, lelkére, társas kapcsolataira.

Az előző győzelemkor azt mondta, hogy ép ésszel három ciklusnál többet nem lehet végigvinni, a négy-öt-hat ciklus óta politizáló embereknél már mentális billenés van, amit saját magukon észre sem vesznek. Ez lesz az utolsó?

Teljesen biztos, hogy ez lesz a vége. Ennyi év után sokan kérik pszichológus segítségét, én még nem, de már előfordul, hogy feszültebben reagálok, jönnek elő a betegségek. Így azután van személyes tapasztalatom a magyar egészségügyről, ahol esetenként már se a kapcsolatok, se a pénz nem számít. A magánorvosi rendelőkben is várólisták vannak.

2022-ben is sokan bíztak a kormányváltásban, azután nem így lett. Mit kellene most másként csinálnia az ellenzéknek?

Társadalomkutató vagyok, így adódna a válasz, hogy meg kell nézni a legújabb közvélemény-kutatási adatokat, mind a kormánypárt markáns visszaesését jelzik. Ha ez a trend megmarad, akkor reális esély van a kormányváltásra. De a különféle módszertani problémák miatt nem árt ezzel óvatosan bánni. S ne feledjük, hogy 2021-ben az előválasztások idején, szintén reménykeltőnek tűnt a helyzet, azután mégsem a várt eredmény hozta a voksolás. A tanulság az, hogy nem választástechnológiai stratégiákat kell gyártani, hanem politizálni kell. A Tisza jól teszi, hogy a vidéket járva a Fidesz bázisát jelentő településeken szervez akciókat látványosan erodálva a kormánypárt támogatottságát, erősítve a saját szavazótáborát. A Momentum és Hadházy Ákos pedig jól teszi, hogy Budapesten a gyülekezési törvény módosítása ellen lép fel, hiszen itt már nem arról kell meggyőzni az embereket, hogy az ellenzékre szavazzanak, itt már azt kell megmutatni, hogy mit tennének másként. Mindenki végzi a dolgát és nem azzal foglalkozik, hogy ki hol lép vissza, ki kivel szövetkezik.

A közvélemény kutatók egymás sarkába lépve jönnek ki a Tisza egyre nagyobb támogatottságát jelző eredményekkel. Ön szerint van esély akár a kétharmados győzelemre? Az egyelőre mérhetetlen Momentumnak sikerülhet megugrani a bejutási küszöböt?

Nagyon nehéz tisztán látni. Még a független közvélemény kutatók eredményei között is hihetetlen nagy szórás van. Az viszont már jelez valamit, hogy Mráz Ágoston a minap bevallotta, ők is azt érzékelik, hogy csökken a különbség a Fidesz és a Tisza között. Lefordítva: a kormánypárti oldalon is érzik, hogy baj van. Őszintén azt gondolom, hogy azzal már nagyon boldog lehet mindenki, ha a parlamentben a többséghez szükséges 50 százalék plusz egy szavazat meglesz. Az elmúlt 15 évben ilyen se volt. Nem biztos, hogy kell nekünk egy újabb egypárti kétharmad. A demokrácia szempontjából sokkal jobb, ha a táboron belül is folyamatos egyeztetésre van szükség. A könnyű hatalom elkényelmesít és rosszra csábít. Másrészt kissé túl van az misztifikálva, hogy kétharmad nélkül a Fidesz két hónap alatt felmorzsolja az ellenzéki kormányt. Vannak erre a helyzetre jól működő hatalomgyakorlási technikák.

A NER lebontására is elég egy alig győzelem?

Ne gondoljunk a NER-ről többet, mint ami. Ha közelebbről megnézzük ezt az oligarcha világot gyorsan kitűnik mennyire vékonyka a máz. A semmiből létrejött száz-ezermilliárdos cégbirodalmak mögött nincs szerves építkezés, zseniális ötlet, tudás, tapasztalat, csak állami megrendelés. Ha ezeket kihúzzuk alóluk, összeomlanak maguktól, s velük a rájuk támaszkodó hatalmi gépezet is.

A Fidesz valóban lemondott Budapestről?

Nem a Fidesz engedte el Budapestet, hanem az ellenzék szorította ki szisztematikus munkával. De ez nem azt jelenti, hogy levonultak volna a pályáról. Szívós munkával gyűjtögetnek majd be minden töredékszavazatot, ami a speciális magyar választási rendszerben a végén képviselői helyet érhet. Csepelen 2022-ben is lelkiismeretesen végigkopogtatták az egész kerületet, olyan területeken hoztak a Fidesz budapesti átlag eredményéhez képest jó számokat, ami minket is meglepett. A zömében alsó-középosztálybeliek és szegények által lakótelepeken még javítani is tudtak a korábbiakhoz képest. Nincs eleve elrendelés, bele kell tenni a munkát nekünk is.

Kik lesznek a kihívói, kit indít a Fidesz vagy a Tisza?

A Fidesznél alapszabály, hogy a választókerületi elnök indul, így vélhetőleg Németh Szilárd száll ismét csatába. Ha veszít is, listáról hozza majd a szavazatokat. 2022-ben jól láthatóan az egyéniben rám szavazók között is jócskán akadtak olyanok, akik listán a Fideszre voksoltak. Németh Szilárd országosan rezsibiztosként jól felépített, hasznos politikus, nem véletlenül a párt alelnöke évek óta. A Tisza előválasztáson akarja kiválasztani a jelöltjét. Jelenleg Győrfi Krisztina a legaktívabb az aspiránsok közül. Az egyik helyi Tisza Sziget alapítója, régi ismerősünk. Tavaly függetlenként indult az önkormányzati választáson, előtte a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom színeiben indult az országgyűlési választáson. A DK már bejelentette, hogy Vadai Attilát indítja és lesz jelöltje a Mi Hazánknak is. Az indulásom előtt mi is szondáztunk és a számok nagyon jók voltak. A verseny minden bizonnyal a Tisza és köztem dől el.

Elképzelhető, hogy a végső ellenzéki győzelem reményében visszalép a Tisza javára?

Nem hinném, hogy ilyen döntési helyzet előáll.

Több mint egy évtizede politizálnak Németh Szilárddal párhuzamosan a kerületben. Beszéltek valaha?

Soha. 2014-ben volt bő félév, amikor veszített ellenem az országgyűlési választáson, de regnáló polgármestere volt Csepelnek. Gondoltam érdemes lenne leülnünk. Ő nem így gondolta. Azóta a birodalmát építgeti. Megszerezte a Béke téri sportpályát, ahová beköltöztette a helyi tankerületet, amelyet a volt kampányfőnöke vezet, kicsit újítgatott a kajak-kenu telepen és felépítette a birkózó csarnokot a Duna-parton. A legfelső emeletet direkt neki csinálták, azóta is bérleti díjat fizet érte az Országgyűlés. Ott fogadja hűbérúrként az elé járulókat.

Az előző választáson nem jött rosszul, hogy Németh Szilárd és a kerületi polgármester Borbély Lénárd finoman szólva sem kedvelik egymást. Jövőre is jelenthet ez némi előnyt?

Azt bizton remélhetem, hogy nem rendelik ki az önkormányzati dolgozókat kampányolni és vélhetőleg a helyi lap sem fog acsarkodni ellenem.

Idén januárban hazugnak nevezte Magyar Pétert, aki azt állította, hogy a Fidesz a parlamenti ellenzékkel karöltve szavazott meg plusz 16 milliárdot a nulla társadalmi támogatottsággal rendelkező pártocskák frakcióinak. Nem lett volna hasznosabb felülni az új messiás hajójára?

Még egy kezem is sok lenne ahhoz, hogy a Tiszával kapcsolatos megszólalásaimat összeszámoljam. Csak akkor teszem, ha engemet is érintő valótlanság hangzik el. Ez az az eset volt. A Momentum nem kérte és nem is szavazta meg a plusz párttámogatást, ezt a pénzt egyébként most el is viszik a Kövér László házelnök által a frakcióra kiszabott büntetések. Másrészt a Tisza az EP-képviselők révén legalább annyi támogatáshoz jut, mint a Momentum magyar parlamenti frakciója. Tök jó, amit a Tisza csinál a kormányváltás érdekében, de ebbe nem kell, hogy beletartozzon a többi ellenzéki párt sározása. Ami az átállást illeti... Életemben egy párt tagja voltam, a Bajnai Gordon vezette Együtté, amely azután maga kérte a felszámolását. A Momentumba sem léptem be, de jól együtt tudunk dolgozni a Parlamentben. Nem látok különösebb rációt abban, hogy az ember ide-odabútorozzon a pártok között. De ettől függetlenül sem hinném, hogy baloldali liberálisként passzolnék a Tisza jobb-keresztény-konzervatív értékrendjébe. Az ország szempontjából a Tiszára és a Momentumra is szükség lenne 2026 után.

Magyar Péter már többször hangsúlyozta, hogy nem kér a régi ellenzékből, senkiből, aki az előző garnitúrához tartozott. Úgy tűnik, csak egy maradhat…

Jócskán tudnék ellenpéldát hozni erre, de nincs jelentősége. Ez egy teljesen érthető és világos stratégia a Tisza részéről. Nekik ezt kell mondani. Más pártoknak, a Momentumnak és a Kutyapártnak meg a saját értékrendje mentén kell politizálni és elérni, hogy legyen elegendő támogatottságuk. Az elmúlt két választásnak az a legfőbb tanulsága, hogy nem a többi politikai pártot kell meggyőzni arról, hogy szükség van ránk a győzelemhez, hanem a választókat. El kell felejteni a közös listákat, kezdje el mindenki saját maga gyűjteni a szavazókat.

Ebből azért elég egyértelműen következik, hogy semmilyen közös vagy koordinált indulásnak, választási koalíciónak nem híve…

A kampány nem a választástechnológiáról szól. Az más kérdés, hogy a végén mi szerepel a szavazólapon, mi az optimális felállás. Egyelőre az a fontos, hogy minden választókerületben legyen erős ellenzéki jelölt, aki le tudja győzni a Fidesz jelöltjét, vagy legalább csökkenteni tudja a vereség hatását és kompenzációs szavazatokkal erősítse a pártlistát.

Mennyire befolyásolja az esélyeit a választókerület határainak átrajzolása? Az új beosztás szerint Csepel mellé sorolták Pesterzsébet, Újbuda és Ferencváros egy részét is.

Talán még növelte is az ellenzéki esélyeket. Az újonnan ide kanyarított XI. kerületi részhez tartozik a Mol-torony körüli terület, illetve több újonnan épült lakópark, de ez kis terület, az ott épült lakásoknak a zöme külföldi tulajdonban van, alig él ott magyar szavazó. A IX. kerületi rész zömmel a ferencvárosi rendező pályaudvar területe, ott is kevesen laknak. A XX. kerület Gubacsi-híd túloldalán lévő lakótelepei pedig inkább ellenzéki közegnek számítanak. Soroksár sokkal nehezebb terep volt. Ebbe a gerrymanderinges, választókerület-manipulációs játszmában az újonnan kialakított 9-es választókerület a skálának azon a végén van, ahol az ellenzékibb érzelmű szavazókat gyűjtötték össze. Az elvitt Soroksárból és még néhány pesti kerületrészből pedig megpróbáltak egy kormánypártibb választókerületet faragni. Szerintem az se sikerült.

Mi az, amit a jelenlegi ciklusban sikerként könyvel el? Mit sikerült kiharcolni a parlamentben Csepelnek?

Ezt sokan félreértik. Az országgyűlési képviselőnek nem az a dolga, hogy kiharcoljon valamit a választókerületének. Arra ott van a kerületi önkormányzat, a polgármester és az arra választott kerületi képviselők. Az Országgyűlés feladata a törvényhozás, a képviselőnek azért kell dolgoznia, hogy olyan jogszabályok, adórendszer, költségvetés szülessenek, amelyekben tükröződik a rá szavazók értékrendje. Ettől függetlenül számos helyi ügyben megkeresnek, mostanában különösen a brutális csepeli parkolási díjemelés és az óvodai-iskolai bezárások miatt. Ebben is próbálunk aktívak lenni, sokszor már az is segítség, ha meghallgatjuk a hozzánk fordulókat.

A honlapján olvasható összesítés szerint 135-ször szólalt fel a Parlamentben, 432 önálló, valamint 350 nem önálló indítványt nyújtott be. Mennyi értelme van a jelenlegi fideszes törvényhozó gépezettel való szélmalomharcnak a Parlamentben?

Valóban egyre kevesebb jelentősége van a hozzászólásoknak, hiszen semmin se változtatnak. Ezek a számok javarészt az első két ciklust tükrözik, a tavalyi őszi-téli ülésszakon már csak egyszer álltam bele a vitába. Teljesen abszurd, ami az Országgyűlésben folyik, a Fidesz magasról tesz arra, hogy léteznek ellenzéki képviselők is. Éppen ezért a Momentum egésze elmozdult a Hadházy-féle modell felé, szavazni bemegyünk, de az igazi munka nem ott folyik.

Abban a tavaly decemberi felszólalásban azt mondta, hogy a jövőhöz képest a 2024-es év még nem is volt olyan rossz. Jöhet még rosszabb?

Már akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy a kormánypárt által hadovált repülőrajt legfeljebb Nagy Márton álmaiban létezik, akinek inkább azzal kellett volna foglalkozni, hogy MNB alelnökeként a kasszában tartsa azt az 500 milliárdot, ahogy Windisch Lászlónak is akkor kellett volna kritizálni, amikor az MNB alelnöke volt, ahelyett, hogy most az Állami Számvevőszék elnökeként adat ki jelentéseket. A Fidesz már nekikezdett a választási osztogatásnak, méghozzá nagy tételben. Már döntöttek ezer milliárdról, amihez a jelenlegi ülésszakon is hozzácsapnak majd sok-sok milliárdot. De miből? Az uniós források elapadtak, a gazdasági motor leállt, így nem marad más, mint a hitelfelvétel vagy az állampapír kibocsátás. Ennek súlyos ára lesz, amit mi fogunk kifizetni. Ne feledjük: az államnak, a kormánynak nincs pénze, amit szétosztanak, azt a mi zsebünkből veszik ki. Az előző kampány ígéreteként szétosztott ezer milliárdot például részben az élelmiszerek 80 százalékos drágulásában, a lerohadó egészségügyben fizetjük meg. Az utolérni kívánt Ausztriához az Osztrák-Magyar Monarchia idején voltunk a legközelebb.

Akkor nem is ígér semmit a szavazóinak?

Ígérni azt tudok. Be kell fejezni a gerincutat Csepelen, kétszintessé alakítani a Corvin-csomópontot, ahol még mindig kézzel állítják át a lámpát, fel kell újítani a Gubacsi hidat, új HÉV-szerelvényeket kell vásárolni és alacsony padlós villamosokat venni Pesterzsébetre. De azt mondani, hogy a következő ciklusban ezt mind megoldjuk, nagy felelőtlenség lenne, hiszen több száz milliárd forintos fejlesztési csomagról beszélünk. De zebrapark és luxizás helyett legalább nekikezdenénk. A következő választás valódi tétje nem a helyi ügyek megoldása, hanem a kormányváltás.