Kovács Gergely: Kezdeni kell valamit ezzel a szörnnyel, ami az ország nyakára nőtt

Miért lógnak banános macskaképek a polgármesteri iroda falán?

Néhány hónappal ezelőtt kaptuk ajándékba az elsőt, olyan nagy sikere volt, hogy úgy döntöttünk folytatjuk. Most az a cél, hogy két hetente egy újabb banános macskával bővítsük a kollekciót, azután lesznek külön macskák és banánok is. A hivatali farsangon négyen is banános macskának öltöztek, ez előremutató, de kevés. Örülnék, ha jövőre mindenki banános macskának öltözne. De persze meg is unhatjuk, és akkor jöhetnek majd az epres kutyák és a szőlős hódok.

Bejelentették, hogy a kutyapárt többé nem viccpárt, a kormány lenyúlta az ígéreteit az örök életről, az adócsökkentésről és az ingyen sörről. Már nincs mit ígérni?

Ígérni mindig lehet, de az tény, hogy a kormány magáévá tette az eddigiek javát. Bárcsak a kutyás plakátunk üzenetét – olyan aranyos, biztos nem akar lopni - is átvették volna. No, azt nem. De lehet, hogy jobb lenne visszakanyarodni a kezdetekhez. A tavalyi választás volt az első, amikor igyekeztünk komolyabb programokat összerakni. Aztán jött a Tisza semmi programmal és jobb eredményt értek el, mint mi. Nyáron meg is könnyebbültünk, amikor Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal a fővárosi együttműködés lehetőségeit keresve rájöttünk, hogy se a Tiszának, se nekünk nem volt komolyabb alapvetésünk Budapestről, így nincsenek köztünk olyan ellentétek, amik ezt megakadályoznák.

Ehhez képest azóta se mozognak együtt...

Valóban nem jött létre se formális, se informális koalíció.

Valahol szerethető, ami most zajlik a fővárosban, miszerint minden párt ügyek mentén szavaz és nem háttéralkuk alapján. De ezt a helyettes-kérdést előbb-utóbb meg kell oldani.

A főpolgármesternek lenne joga hozzá, hogy legalább az egyik helyettesét ő jelölje ki, a legjobb eredményt elért pártnak pedig ildomos lenne javasolni valakit. Már csak azért is, hogy kicsit beljebb kerüljenek a partvonalról és ne félig-meddig kívülről figyeljék, ami történik. Én voltam képviselő és most polgármester a kerületben, ég és föld a különbség az információk birtoklásában. Ellenzéki képviselőként azt hittem, hogy nagyon képben vagyok, most már máshogy látom az előző éveket. A dolgok 99 százaléka nem látszik kívülről.

A Tisza ellenállásán bukott meg Karácsony helyettesének megválasztása. A bíróság azóta el is marasztalta a sz önkormányzatot. Ha Sára Botond főispán elég kitartó, akár Szentkirályi Alexandrát is kinevezheti főpolgármester-helyettesnek. Van esély az ellenzéki kiegyezésre?

Rajtunk nem fog múlni. Hacsak nem valami borzasztó alakot jelölnek, akkor mi támogatni fogjuk, mert az a normális működés, hogy legyenek helyettesek. Az egész konfliktus abból fakad, hogy a Tisza a jövő évi választásnak rendel alá mindent, ami tök normális, csak éppen esetenként túlóvatoskodják a dolgokat. Nem hiszem, hogy egy helyettes miatt szavazókat veszítenének. Az viszont komoly veszélyt jelentene, ha Sára Botondra hagynák a dolgot. Az a látszat ugyanis, hogy nem működik a főváros és a főispánnak kell beavatkozni, sokkal kiábrándítóbb. De ha Péterék így tudják megnyerni a választást, akkor legyen így, mert valakinek kezdeni kell valamit ezzel a szörnnyel, ami az ország nyakára nőtt.

Ön szerint ki vezeti a fővárost? Karácsony Gergely erősen ki van szolgáltatva a Tiszának, ha nem támogatják, semmi nem megy át.

Kiss Ambrus és Tordai Csaba. A hivatalon áll vagy bukik, hogy hogyan működik a város, hol lesz zebra, mikor jár a metró, milyen ügy kerül egyáltalán a Fővárosi Közgyűlés elé. A képviselők hosszú politikai nyilatkozatokat tesznek, ami időnként nem is a városról szól, hanem üzenet a többi nagypolitikai szereplőnek. Kívülről tűnhet úgy, mintha a Tisza akarata érvényesülne. De valójában mit sikerült eddig átverniük? A cégvezetői pályázatokat. Meglátjuk: biztos tömegek fognak jelentkezni, hogy ilyen fizetésért, ilyen állapotban lévő cégeket, a Fidesz napi baszogatása mellett vezessék.

Sokan vélik úgy, hogy a pártok politikai porondként használják a Fővárosi Közgyűlést, a város érdekei elsikkadnak. Ön szerint kellenek ezek a véleménynyilvánító viták?

Ez egyenes következménye a jelenlegi közgyűlési összetételnek, nincs többség, nincs koalíció. Két csoportra osztom a számomra különösebb értelemmel nem bíró előterjesztéseket. Az egyik, amikor felterjesztési jogával él a főváros, vagy felszólítja a kormányt, hogy költsön el bármire is 5000 milliárdot. Sejthetjük mindkettő eredményét. Főként Vitézy Dávid jeleskedik ebben, de ezzel nincs baj. Ha kell mondani egy embert, aki nagyon élvezi a fővárosi képviselői szerepet, akkor az ő és jól is áll neki. A másik értelmezhetetlen ügycsoportba azok az ötletelések tartoznak, amikor a képviselők random bedobnak egy útfelújítást, vagy hogy hova építsen vécét a város. Ok, de miből? Az önkormányzatok hónapokig írják a költségvetést, filléreken vitatkoznak, mire jut-mire nem, azután a közgyűlés megszavaz egy zebrát vagy egy parkrekonstrukciót. Ok, de honnan lesz rá pénz? Ráadásul a cégeknél, meg a hivatalban nyilván létezik egy prioritási lista, melyik út milyen állapotban van, mire nem jutott régóta, érdemesebb lenne ennek alapján haladni. A képviselőknek egyszerűen nincs elég szakmai háttérismeretük ezekhez a döntésekhez.

Fél éve úgy tippelt, hogy egy éven belül felbomlik a közgyűlés. Most is így látja?

Tévedtem, el tud ez döcögni akár a végéig. Rájött mindenki, hogy nagyon kellemetlen lenne, ha fel kellene oszlatni a közgyűlést. A pénzügyi rész persze külön dolog. Elég merészet húzott a városvezetés azzal, hogy a fővárosra kirótt szolidaritási hozzájárulásnak csak egy kisebb részét tervezte be az idei költségvetésbe. Értem én, hogy be voltak szorulva, hiszen a kifizetése a működést veszélyeztette volna. De mi lesz akkor, ha inkasszózzák? Akkor nem fog járni a busz decemberben.

Ha már a merész húzásoknál tartunk. A főváros 59 milliárdért megvette Rákosrendező 85 hektárját. Mit építene oda?

Valami nagyobb űrállomás jól jönne azon a környéken, mert ilyen nem igen van arra. De félre a tréfát. A fővárost gyakorlatilag belekényszerítette ebbe a csapdahelyzetbe a kormány. Nem tudni mikor, de úgy döntöttek, hogy mégse jó nekik az arabokkal üzletelni és ki akartak szállni az egészből. Kapóra jött ehhez az elővásárlási jog, amit – ismerve a kormány működését – bármikor átvariálhattak volna úgy, hogy a főváros a közelébe se juthatott volna az ügyletnek. Nem tették. A fővárosnak abban a kommunikációs és politikai helyzetben nem volt más választása, mint a vétel. Azzal, hogy a kiváló urbanista Dományi Bálintot bízták meg a projektiroda vezetésével, van esély arra, hogy valami értelmes süljön ki a dologból. De senki nem látja a végét. S nem a szemét, meg a kármentesítés miatt, hanem például a középen futó sínek okán. Kisebb részenként, külsős szereplőkkel, rengeteg év alatt persze juthatnak valamire. Csak közben ott van intő jelként a Városháza park. A városvezetésnek öt év alatt ennyit sikerült csinálni a saját udvarából.

Orbán Viktor poloskázott, azután jött a Pride-betiltása. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, a kutyapárt fővárosi frakciójának tagja, a világ leggyávább főpolgármesterének nevezte Karácsony Gergelyt, aki napirendre se veszi a Pride zászló városházára való kitűzéséről szóló előterjesztését. Elhatárolódik, egyetért?

Nem akarok igazságot osztani, szerintem mindkettejüknek ugyanaz a célja. Ráadásul, amikor Novák Előd nem fut el vele, akkor ott lóg a Pride zászlaja a városházán. A téma tárgyalása megítélés kérdése: van, aki szerint ez a Fidesz gumicsontja, ne kezdjük el rágni, más pedig úgy tartja, hogy ez a szabadságjogok sárba tiprása. Mindkettő valid álláspont. A valódi kérdés az, hogy meg lehet-e nyerni egy ilyen csatát. Akkor érdemes belemenni, ha igen. Ott volt például a szivárványos pad a Ferencvárosban, amit a Mi Hazánk folyton átfestett, az önkormányzat meg vissza. Egy idő után kissé hülye-gyerek hangulata lett a dolognak, ami a Mi Hazánknak oké, de egy önkormányzatnak nem. Ugyanez a bajom a Turullal. Olyan megoldást keresek, ami nem csúszik bele egy ilyen játszmába.

Ennyi lenne? Most a Pride van soron, legközelebb lehet, hogy a banános macskákat gyűjtögetőket veszik elő...

Én is csak addig tudok tűrni, amíg betiltják a banános macskákat. Természetesen nagyon rossznak tartom az irányt. Szervezünk áprilisra egy békemenetet, mindenki legyen ugyanolyan címen, három nap alatt 15 ezren jelezték, hogy jönnek. Lehet ebből még forradalom! A Fidesznek az volt a nagy innovációja 15 évvel ezelőtt, hogy rájöttek, a magyarok akkor mozgósíthatók a leghatékonyabban, ha valaki ellen kell szavazni. S ők el is kezdték gyártani az ellenségképeket. Az elején nem is volt nagy baj, hiszen az IMF, a multik vagy a nem létező migránshordák még nem zavarták a hétköznapi érzékelést. Csakhogy kifogytak ezekből, így most már létező társadalmi csoportokat jelölnek ki céltáblaként. A most elültetett gyűlölködés évtizedekig velünk lesz, akkor is itt lesz, amikor Orbánék már sehol sem lesznek, a szülők átadják a gyerekeiknek. Gondoljuk csak el, hol tartana ez a társadalom, ha a gyűlöletkeltésre elszórt milliárdokat a szolidaritás, az empátia, az elfogadás erősítésére költötték volna. Egy permanens Woodstock fesztivál lenne az ország. Helyette lassan mindenki gyűlöl mindenkit csak azért, hogy a Fidesz győzzön.

Visszatérve a turulra beperelték az építési minisztériumot, mert ideiglenes műemléki védelem alá helyezték a szobrot. Hol tart a per?

Először az önkormányzat perelt, majd rájöttünk, hogy a városgazdálkodó cég leltárában szerepel a szobor a tisztítószerek és a laptop utáni sorban. Így beadtuk az ő nevükben is keresetet. Eddig annyi történt, hogy egyesítették a két pert. De én bizakodó vagyok, szerintem mindenki érzi, hogy egy 19 éves szobor műemlékké nyilvánítása kabaré.

Mintha a Fővárosi Közgyűlés nem lenne a terepe. Már az alakuló ülésre se ért oda. Októberben kicsit beleállt Ordas Eszterbe, a Tisza frakcióvezetőjébe a hajósok melletti lobbitevékenysége miatt, novemberben javaslatot tett a fizetős gyaloglás bevezetésére, decemberben el se ment, január-februárban pedig otthagyta az ülést, mire szavaztak. Ennyire unalmas?

Sokkal kevesebb időm jut rá, mint amennyi az érdemi munkához kellene. Ezt sajnálom. Azt sem látom, hogy egy ilyen apró frakció hogyan tudna valódi hatást elérni. De ami talán a legfontosabb: az a fajta nagypolitikai, egymást fikázó hozzászólási stílus, ami ott dívik, nagyon távol áll tőlem, de szerintem az önkormányzati munkától is. Így marad a birodalmi lépegetők kitiltása. Amiért mégis ott vagyok az az, hogy a kerület szempontjából hasznos.

Korábban úgy vélte, hogy a tiszások azt sem tudják hol vannak, miről szavaznak. Javult a helyzet?

Merész úgy beültetni egy tíz fős frakciót, hogy senkinek sincs semmiféle önkormányzati tapasztalata. Azért elég sok mindenhez kell érteni legalább egy kicsit. Idővel belerázódhatnak.

Nagyon magabiztosak...

Európának ezen a fertályán kedvelik az erőt mutató politikusokat. Annyi jó hírt mondhatok, hogy Magyar Péter kevésbé magabiztos, mint mutatja, és ez nekem igen szimpatikus.

A Medián friss felmérése szerint a 7. legnépszerűbb politikus, akit a a megkérdezettek 27 százaléka szívesen látna fontos politikai szerepben is. Igaz, ugyanennyit ért el Sulyok Tamás köztársasági elnök és Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Mit szól hozzá?

Örülök, hogy ilyen kevesen utálnak, bár az, hogy csak egy ponttal vagyok Rogán Antal fölött, az egy kicsit ciki.

A listát 50 százalékkal Magyar Péter vezeti. Korábban drukkolt neki. Nem változott ez annak tükrében, hogy a kutyapárt szavazótáborából is jócskán kiharaphatott a Tisza?

Nyilván kevesebb százalékon állunk, mintha nem lennének. De ha nem jön a Tisza, akkor most lehet, hogy velem lenne tele az Origó, meg a Hír TV, amit én sokkal rosszabbul viselnék, mint Magyar Péter. Ez politika, csináljon mindenki pártot, próbáljon népszerű lenni és győzni.

Az összes ilyen ki miért nem fog össze, kivel indul vagy kivel nem játékot soha nem szerettem. Nehéz most mást mondani, minthogy ő tudja legyőzni a Fideszt, ha pedig így van, akkor tegye. Érdekes, hogy a Tisza ilyen hosszú ideje el tud működni „one man show"-ként,

az hogy Ruszin-Szendi Romulusszal meg még három másik emberrel bohóckodnak, nem számít. Örökre nem maradhat így. Az pedig, hogy mi jön utána, nem rajta múlik, hanem azon, hogy össze tud-e gyűjteni 300 hozzáértő, lopni nem akaró embert, akinek nem volt kapcsolata a bal oldallal, úgy tűnik, a Fidesszel lehetett. Nehéz lesz. De Orbánéknál szarabbul nehéz lenne csinálni.

Van esély a váltásra?

Ó, hogyne. Már az előző választáson is alig 10 százalékkal kapott ki az ellenzék, holott Márki-Zay Péter katasztrófa volt, a DK nem kampányolt, a Momentum nem tudni mit csinált, az egész nem volt összehangolva.

Már senkit nem zavart, hogy volt nácik összefognak a DK-val, már mindenkinek minden mindegy, csak bárki győzze le ezeket. Ha pusztán annyit csinálsz, hogy nem vagy fasz, akkor évente ezermilliárdokat kapsz az uniótól.

Ha nem költesz milliárdokat gyűlöletkeltésre, ez máris egy boldogabb ország lesz. Nagyon könnyű jobban csinálni. S valószínűleg könnyű kevesebbet lopni. Többet viszont nehéz lenne.

A kutyapártnak most 3-4 százalékot mérnek, így nem jutna be a Parlamentbe. Változtatnak a stratégián?

Nincs stratégiánk, így nem is akarunk rajta változtatni. A nagy dilemma mindig az, hogy milyen arányban legyen a humor és a komolyság. A taggyűlés arra kért fel, hogy első körben kérdezzem meg Magyar Pétert, hogy egyáltalán nyitottak-e valamiféle koordinált indulásra. Valamikor majd megkérdezem, de sejtem mit fog mondani. Ők elindulnak mindenhol.

Szoktak egyeztetni, találkozni?

Nem. Ősszel beszéltünk utoljára, kissé elfoglaltak voltunk. De itt lakik a közelben, majd összehozzuk. Jó lenne persze bejutni. Ha rajtunk múlik, hogy megvan-e a többség, akkor érdemi beleszólásunk is lehetne a dolgokba. Ha pedig megkapjuk a szokásos három százalékot, akkor azzal folytatjuk.

De legalább nem mentünk le 0 százalékra, mint a Momentum, a Párbeszéd és az LMP. Már hallom azokat az elemzőket, akik azon agyalnak, hogy a ránk adott szavazatok miatt úszhat el az ellenzéki győzelem.

Pár év múlva azután máshogy gondolják.

Tavaly októberben még szürreálisnak és ijesztőnek tartotta, hogy a korábbi 420 ezerről hirtelen bruttó 3,5 millióra ugrott a fizetése polgármesterként és kerületi képviselőként. Azt se tudta, mire költi majd. Azóta rákapott az ízére?

Nem igazán. A számlámra befolyó 2,7 milliónak egy részét leadom a pártnak, meg kifizettem az adósságaimat, de még mindig marad a hó végén. Furcsa érzés. A múltkor bementem a Média Marktba, hogy most aztán tényleg veszek valamit, de a végén mégis üres kézzel jöttem ki. Van számítógépem, meg fogkefém, mit vettem volna? Gondoltam, hogy veszek pár padot a Moszkva térre, mert mostanra az összes szétesett, a főépítész segített megfelelőt találni.

Azt is mondta, hogy azért van négy tanácsnok a kerületben, hogy így teljes állásban dolgozhatnak. Megéri?

A tanácsnokságért nettó 80-90 ezerrel kapnak többet havonta, ez nem túl megterhelő a kerületnek. Cserébe nem kell megosztaniuk magukat a kerület és a munkahely között és többet dolgozhatnak értünk. A gond inkább az, hogy tanácsnokként nem vonhatóak be mélyebben az ügyekbe adatvédelmi okokból, mint képviselőként, ami hátráltatja őket.

A polgármesterré választása előtt többször is elmondta, hogy „a XII. kerületi Fidesz fő tevékenysége a korrupció volt". Dőlnek már kifelé a csontvázak?

Nem, szinte semmi. Rá kellene feküdnünk a dologra, de eddig nem volt rá időnk. Az első hónapokban azzal küzdöttünk, hogy a jegyző, az aljegyzők, de még a referensek is felmondtak, elmentek iroda- és cégvezetők a nyáron, megváltunk a közbeszerzési ügyeket intéző cégtől, lecseréltük az ügyvédi irodákat. Szóval újra kellett szervezni az egészet, így hátrébb sorolódtak az elmúlt öt év gyanús ügyei. De azért ha nem is látványosan, de azért kibuktak dolgok. A parkolásüzemeltetéshez kapcsolódó informatika 210 millió helyett 90 millióba kerül évente, a mélyépítési szerződéseknél 40 százalékkal olcsóbb árakat tudtunk elérni. Egyedül a közétkeztetés lett 10 százalékkal drágább, de ez az elszálló élelmiszerárak láttán nem meglepő. Ezek azért sejtetik, hogy nem biztos, hogy valódi verseny volt itt korábban. De lesznek ügyek, büntetőfeljelentések is. Bármit is találunk, az igazi felelősökre az irányítókra célzunk, nem a végrehajtókra.

A Református Egyház 50 ezer négyzetméteres ingatlancsere-ügylete miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultak. Kaptak válaszokat?

Az egyház ingyen kapta meg oktatási és hitéleti célokra az állami ingatlant, amit azután gyorsan elcseréltek egy kft-vel nem tudni milyen értéken. De előtte még a kormány segítségével módosíttatták a beépítési szabályokat, így az új tulajdonos sokkal nagyobb területet építhet be, mint korábban. Márpedig mi nem szeretnénk újabb fakivágásokat és lakópark építéseket a kerületben. Az egy véleményes dolog, hogy az állam osztogasson-e állami vagyont az egyházaknak, de az már problémás, hogy az egyházak gazdálkodása átláthatatlan. Ha az állam közcélra ad tíz milliárdokat, akkor hadd tudjuk már, hogy mit kezdenek vele. Van egyébként egy másik hatalmas terület a Széchenyi-hegyen, amit a Dunamelléki Református Egyházkerület és két bencés perjelség birtokol. Tőlük azt az ígéretet kaptuk, hogy nem vágják ki a fákat, bemutatják majd a beépítési terveket és figyelembe veszik az észrevételeinket. Ezek egyelőre szavak, de legalább szóba lehetett hozni az infrastruktúra-fejlesztési kéréseket, lakossági érdekeket. Ezért volt itt Tiborcz István is, aki jelentős területet birtokol a kerületben. Nyitottnak tűnt arra, hogy valami közcélú fejlesztést megvalósítson a saját birtokának beépíthetősége érdekében. A pénz forrása persze kétes, de jobb, ha nálunk van, mint ha náluk. Nem feltétlenül öröm, hogy bizonyos emberekkel egy asztalhoz kell ülnöm, de a kerületnek ez az érdeke.

Jöttek még mások is a NER-potentátok közül?

Kérdés, ki számít annak. Több nagyobb befektetővel tárgyaltunk már, így például a Wing Zrt. képviselőivel, akik a Bürök utcában építkeznek. A kerület legnagyobb földbirtokosa egyébként a szegedi főpap, Kiss-Rigó László püspök. A Szeged–csanádi egyházmegyéhez kerültek ugyanis a csillebérci gyerektábort birtokló Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány alapítói jogai. Az egy fél Margitszigetnyi terület. Csányi Sándor OTP-vezér a második nagybirtokos, aki felvásárolta a háza körüli összes telket. Paár Attila, Szivek Norbert szintén nagy területekkel rendelkezik a kerületben. Velük még nem tudtunk találkozni. A célunk valójában az, hogy közös nevezőre juttassuk a lakókat és beruházókat. Ne akkor értesüljenek a szomszédok egy új beruházásról, amikor elkezdik kivágni a fákat, feltépik az aszfaltot, mert akkor elkerülhetetlen az ütközés, ami senkinek sem jó. Másrészt az önkormányzatnak nagyon kevés eszköze maradt arra, hogy beleszóljon a területén zajló ingatlanfejlesztésekbe. Ezen kevés eszközök egyike a területrendezési szerződés, amelynek révén ki lehet csikarni közcélú beruházásokat az építtetőkből. Pokorniék nem éltek ezzel, hacsak nem más úton, nem hivatalos formában történt a pénzmozgás. Mi viszont az építési szabályzat módosításával eleve rárakjuk ezt a terhet a telkekre, hogy innentől ne lehessen megkerülni az önkormányzatot.