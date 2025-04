2600 embert is elbocsáthat a Dunaferr a most bejelentett csoportos létszámleépítésben

felszámolás;Dunaferr;csoportos létszámleépítés;

2025-04-16 19:08:00 CEST

A cég potenciális vevőket is keres, ám kérdés, hogy akad-e bátor jelentkező.

Bejelentették a csoportos létszámleépítés szándékát a Dunaferr felszámolóbiztosai – derült ki abból a levélből, amelyet a munkavállalók kaptak kézhez, és amelyhez a HVG is hozzájutott.

A levél szerint a kapcsolódó egyeztetések legkorábban az írásbeli tájékoztató átadását követő hetedik napon kezdődhetnek meg. A tárgyalási kötelezettség a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő tizennégy napig áll fenn.

A Portfolio információi szerint a lépés akár 2600 munkavállalót is érinthet. A portál korábban arról is beszámolt, hogy a felszámolók jelenleg is keresnek érdeklődőket a két vállalat - a Duna Furnance Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. - egyes üzletrészeinek megvásárlására. Ez egyelőre csupán annak felmérését szolgálja, hogy van-e potenciális vevő a korábban Dunaferr néven működő társaság megmaradt részeire.

A jelentkezőknek április 25-ig kell benyújtaniuk ajánlatukat, amelyhez 1,67 millió euró – azaz körülbelül 680 millió forint – értékű részvételi biztosíték befizetése szükséges. A pályázat hasonlít a 2023-as eljáráshoz, amelyben az indiai–brit Liberty Steel megvásárolta a Dunaferr működő egységeit, és több mint háromezer korábbi dolgozóval új cégeket hozott létre. A cég akkori vállalásai között szerepelt sürgős környezetvédelmi intézkedések bevezetése, a munkaerő megtartása, az acélgyártás folytatása, valamint egy jelentős – 2027-ig megvalósítandó – százmilliárdos beruházás, amely új elektromos ívkohók beszerzését is tartalmazta.

A valóságban azonban a cégnél már a kezdetektől pénzügyi nehézségek jelentkeztek, amelyek időszakos, majd tartós leállásokhoz, illetve a munkavállalók állásidőre küldéséhez vezettek. A kormány ugyan jogszabályi könnyítésekkel támogatta a Liberty Steel működését, a vállalat jogutódai azonban végül 2024 novemberében ismét felszámolás alá kerültek.