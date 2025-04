Kálmán Olga: Bocsi, Tóni

korrupció;Egyesült Államok;Kálmán Olga;DK;Rogán Antal;szankciós lista;

2025-04-17 19:33:00 CEST

A Demokratikus Koalíció politikusa emlékeztette a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a lista, amelyről törölték, nem Teréz anya követőinek névsora.

A minap azt mondta nekem Rogán Antal a szankciós listával kapcsolatban, hogy ha megváltozik a döntés, reméli, bocsánatot fogok tőle kérni – vezette föl csütörtöki Facebook-videójában Kálmán Olga. A Demokratikus Koalíció politikusa, parlamenti képviselő azután szólalt meg, hogy a Trump-adminisztráció törölte Rogán Antalt a korrupció miatt vagyonbefagyasztással sújtott személyek szankciós listájáról, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője pedig bejelentette, erkölcsi elégtételt vár és kér mindenkitől, aki emiatt belerúgott. Kálmán Olga ennek kapcsán először arra hívta fel a figyelmet, Rogán Antal nem azt mondta, hogy ha kiderül róla, hogy nem is volt korrupt, akkor kérjenek tőle bocsánatot, hanem ha megváltozik a döntés.

A döntés – idézte fel az ellenzéki politikus – most megváltozott. – Azt mondta az amerikai külügyminisztérium szóvivője, hogy Rogán Antal szankciós listán tartása nem lett volna összeegyeztethető az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel.

– De mondták azt, hogy nem te tervezed és szervezed az állami korrupciót? Nem mondták. Mondták azt, hogy nem te vagy a kormányzati korrupciónak a lebonyolítója? Nem mondták. Mondták az, hogy nem a pártod és saját magad meggazdagodására lopjátok a közpénzt? Nem mondták

– állapította meg a DK-s képviselő.

Kálmán Olga, együttérzően azt mondta: – Hát nem akarlak elkeseríteni, de az amerikaiak szerintem most konkrétan megerősítették, hogy egy korrupt bűnözőnek tartanak téged. Nos, kedves Tóni, nem Teréz anya követőinek a listájára kerültél fel, most meg le, hanem a világ bűnözőivel, szervkereskedőivel, terroristáival, drogkereskedőivel, korrupt bűnözőivel egy listára. Bocsánat, én eddig is azt gondoltam, és ezek után is azt fogom gondolni, hogy oda való vagy.” Posztjában még egy találós kérdést is feltett követőinek: – Szerintetek mi miatt, ki miatt, esetleg mennyiért került le Rogán Antal az amerikai korrupciós listáról?