Rogán Antal: Erkölcsi elégtételt várok azoktól, akik minden bizonyíték nélkül belém rúgtak

Egyesült Államok;szankció;Rogán Antal;

2025-04-16 17:10:00 CEST

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője biztos volt abban, hogy leveszik az amerikai szankciós listáról. Szerinte a David Pressman volt amerikai nagykövet egy politikai aktivista volt, aki mást mond négyszemközt és a nyilvánosság előtt.

Biztos voltam abban, hogy le fogok kerülni a szankciós listáról – közölte a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az Index kérdésére.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az Egyesült Államok törölte szankciós listájáról a tárcavezetőt, akit 2025. január 7-én – még a demokrata Biden-adminisztráció hivatali ideje alatt – helyeztek arra azzal az indoklással, hogy a magyarországi korrupciós rendszer központi szereplője, aki kulcsszerepet játszott egy olyan hálózat kialakításában és fenntartásában, amely révén állami források és szerződések a Fideszhez, illetve hozzá személyesen lojális üzleti körökhöz kerültek. Donald Trump beiktatása után az Orbán-kormány intenzív kampányba kezdett annak érdekében, hogy levegyék a minisztert a listáról.

Rogán Antal szerint a döntés nem érte meglepetésként, mert – mint mondta – szerinte kizárólag politikai okokból került fel a listára, kifejezetten az amerikai demokrata kormányzat és David Pressman nagykövet részéről. – Ezt utólag a körülmények is egyértelműen igazolták. Azért is kerültem le ilyen gyorsan erről a listáról – fogalmazott.

A miniszter kifejtette: az eljárás során derült ki számukra, hogy a szankciók mögött nem állt semmiféle bizonyíték, „csak egy darab újságcikk” egy külföldi portálon. – Semmi konkrét állítás, csak általános vádaskodás. Az eljárást pedig David Pressman nagykövet úr kezdeményezte, aki – úgy gondolom – politikailag messze elfogult volt Magyarországgal szemben, hiszen egyetlen feladattal érkezett ide: hogy Magyarországot belepréselje az ukrán–orosz háborúba. Ez nem sikerült, így David Pressman csalódott volt, és ez az ő személyes bosszúja – jelentette ki.

A politikus felidézte, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője, Kálmán Olga kérdést intézett hozzá korábban az Országgyűlésben, amelyre reagálva elmondta: ő is számos kérdésre vár választ. Rogán Antal elvárja az ellenzéki politikus bocsánatkérését. Ž Az a minimum, hogy erkölcsi elégtételt várok azoktól, akik ennek kapcsán minden bizonyíték nélkül belém rúgtak. Ez nemcsak Kálmán Olgára vonatkozik, hanem minden közszereplőre és médiumra, amelyek minden alap nélkül, bizonyítékok híján vádoltak. Természetesen nincsenek illúzióim, tudom, hogy ezt sokan nem fogják megtenni, de ettől még az erkölcsi elégtételt elvárom, és ezt mindenkitől kérni is fogom.

Hozzátette: számára az igazi elégtétel az lenne, ha David Pressman is elnézést kérne tőle – bár, mint mondta, ezt hiába várja. – David Pressman ugyanis nem egyenes ember. Politikai aktivista, aki szerepet játszik. Mást mond négyszemközt, és mást a nyilvánosság előtt” – fogalmazott. Elmondása szerint a nagykövet ittléte alatt minden évben legalább kétszer – volt, hogy háromszor – találkoztak, ám egyik találkozón sem hozta szóba azokat a vádakat, amelyekről később a nyilvánosság előtt beszélt.

David Pressmant ittléte alatt az összes köztünk lezajlott tárgyaláson mindössze két dolog érdekelte: Ukrajna és az LMBTQ-jogok. Minden alkalommal, minden tárgyaláson kizárólag ezekről beszélt. Ő elment, de az öröksége itt maradt, hiszen azok az ellenzéki képviselők és politikusok, akikkel rendszeresen kapcsolatot tartott, ma is ezt a két témát tartják a legfontosabbnak – magyarázta Rogán Antal. Szerinte az amerikai nagykövet azért nem hozta fel a vádakat négyszemközt, mert tudta, hogy nincsen igaza – aki ugyanis ezzel tisztában van, az nem mer szemtől szemben vádaskodni. – Ha tudta volna, hogy igaza van, és lett volna hozzá gerince, akkor azt az én szemembe is belemondja. De ezt nem tette meg soha. Azt, hogy David Pressman nem mondott igazat, bizonyítja az is, hogy távozása után nyilatkozatait törölték a nagykövetség honlapjáról – állította Rogán Antal.

A miniszter hangsúlyozta: a döntést nem saját érdemének, és nem is a magyar diplomácia sikerének tartja, hanem úgy értékeli, hogy ezzel sikerült a magyar–amerikai kapcsolatokat stabilabb alapokra helyezni.

Megfogalmazása szerint Donald Trump hivatalba lépése óta a megbeszélések ténylegesen Magyarországról és az Egyesült Államokról szólnak, nem pedig arról, hogy „van egy a balos ideológiával bíró amerikai demokrata kormány”, amelyik a nézeteit rá akarja kényszeríteni a magyarokra, és Magyarországot meg bele akarja kényszeríteni a háborúba. Arról is beszélt, hogy az új amerikai kormányzat ugyan a saját érdekeit képviseli, de figyelembe veszi más országok álláspontját is, és elfogadja, hogy Magyarországnak is lehet saját véleménye.

Szerinte ez is az együttműködés természetes módja: – Ha két ország jó viszonyra törekszik, elvárható, hogy a nagykövetek ne bírálóként viselkedjenek, és ne akarják rákényszeríteni az akaratukat arra az országra, ahová érkeztek. Mint mondta, David Pressman ezzel szemben nem ezt az álláspontot képviselte, hanem egy politikai küldetéssel érkezett: célja az volt, hogy Ukrajna teljes támogatását, a fegyverszállításokat, valamint a magyar gyermekvédelmi törvény visszavonását kikényszerítse a magyar kormányból – fogalmazott Rogán Antal. Bár nem részletezte, mely országokba tervez látogatást, hozzátette, hogy szándékában áll eleget tenni legalább egy amerikai kormányzati meghívásnak. Azt azonban még nem tudta megmondani, hogy ez a 2026-os magyarországi parlamenti választás előtt, az elkövetkező egy évben megvalósul-e.